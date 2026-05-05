Biaudet: Suomen tulee olla selkeä ääni demokratian ja kansainvälisen oikeuden puolesta

– Konfliktien kärjistymistä ja niiden syvälle käyviä, maailmanlaajuisia seurauksia on ollut vaikeaa ennakoida etukäteen. Demokratia heikkenee, jännitteet kasvavat ja tuki sääntöpohjaiselle kansainväliselle järjestykselle vähenee. Tämä ei ole hyväksi Suomelle eikä ihmisoikeuksien toteutumiselle, Biaudet toteaa.

Biaudet korostaa, että Suomen on yhdessä Pohjoismaiden ja muiden samanmielisten maiden kanssa vahvistettava yhteistyötään ja johdonmukaisesti puolustettava kansainvälistä oikeutta. Lisääntyvien vastakkainasettelujen aikana tarvitaan aktiivista yhteistyötä pienten ja keskisuurten maiden välillä vastapainoksi lyhytnäköisille intresseille ja valtapolitiikalle.

Biaudet nostaa esiin myös Yhdistyneet kansakunnat keskeisen roolin yhä kiristyvässä turvallisuustilanteessa, jossa järjestön uskottavuus on koetuksella. Turvallisuusneuvoston kyvyttömyys toimia vakavissa kriiseissä heikentää YK:n uskottavuutta, ja Suomen tulee siksi edistää uudistuksia, jotka vahvistavat neuvoston legitimiteettiä ja toimintakykyä.

Biaudet muistuttaa, että konfliktien jälkeiseen aikaan on varauduttava jo nyt.

– Mahdollisena tulevana YK:n turvallisuusneuvoston jäsenenä Suomen tulee jatkaa pohjoismaista yhteistyötä ja edistää kysymyksiä, kuten kestävää kehitystä, köyhyyden vähentämistä ja sukupuolten tasa-arvoa, jotka ovat keskeisiä sekä konfliktien ehkäisyssä että rauhan rakentamisessa, Biaudet sanoo.

Lopuksi Biaudet korostaa Suomen roolia muuttuneessa turvallisuustilanteessa.

– Suomen tulee olla selkeä ja periaatteellinen ääni demokratian, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden puolesta erityisesti muuttuneessa turvallisuustilanteessa, Eva Biaudet sanoo.