Biaudet: Suomen tulee olla selkeä ääni demokratian ja kansainvälisen oikeuden puolesta
5.5.2026 16:24:50 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Eduskunnan keskustelussa hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta Eva Biaudet (RKP) korostaa Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa, kuinka globaali turvallisuustilanne on heikentynyt nopeasti ja sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää haastetaan yhä useammalta suunnalta.
– Konfliktien kärjistymistä ja niiden syvälle käyviä, maailmanlaajuisia seurauksia on ollut vaikeaa ennakoida etukäteen. Demokratia heikkenee, jännitteet kasvavat ja tuki sääntöpohjaiselle kansainväliselle järjestykselle vähenee. Tämä ei ole hyväksi Suomelle eikä ihmisoikeuksien toteutumiselle, Biaudet toteaa.
Biaudet korostaa, että Suomen on yhdessä Pohjoismaiden ja muiden samanmielisten maiden kanssa vahvistettava yhteistyötään ja johdonmukaisesti puolustettava kansainvälistä oikeutta. Lisääntyvien vastakkainasettelujen aikana tarvitaan aktiivista yhteistyötä pienten ja keskisuurten maiden välillä vastapainoksi lyhytnäköisille intresseille ja valtapolitiikalle.
Biaudet nostaa esiin myös Yhdistyneet kansakunnat keskeisen roolin yhä kiristyvässä turvallisuustilanteessa, jossa järjestön uskottavuus on koetuksella. Turvallisuusneuvoston kyvyttömyys toimia vakavissa kriiseissä heikentää YK:n uskottavuutta, ja Suomen tulee siksi edistää uudistuksia, jotka vahvistavat neuvoston legitimiteettiä ja toimintakykyä.
Biaudet muistuttaa, että konfliktien jälkeiseen aikaan on varauduttava jo nyt.
– Mahdollisena tulevana YK:n turvallisuusneuvoston jäsenenä Suomen tulee jatkaa pohjoismaista yhteistyötä ja edistää kysymyksiä, kuten kestävää kehitystä, köyhyyden vähentämistä ja sukupuolten tasa-arvoa, jotka ovat keskeisiä sekä konfliktien ehkäisyssä että rauhan rakentamisessa, Biaudet sanoo.
Lopuksi Biaudet korostaa Suomen roolia muuttuneessa turvallisuustilanteessa.
– Suomen tulee olla selkeä ja periaatteellinen ääni demokratian, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden puolesta erityisesti muuttuneessa turvallisuustilanteessa, Eva Biaudet sanoo.
Yhteyshenkilöt
Eva BiaudetKansanedustajaPuh:050 512 1846eva.biaudet@riksdagen.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Wickström glad över att social- och hälsovårdsministeriet utreder om Lojo BB bör återöppnas5.5.2026 17:19:13 EEST | Pressmeddelande
I dag har social- och hälsovårdsministeriet inlett en utredning för att kartlägga förlossningsverksamheten i Finland. Utredningen ska vara klar i februari 2027 så att resultaten kan utnyttjas i förberedelserna inför följande regeringsperiod.
Wickström iloitsee siitä, että sosiaali- ja terveysministeriö selvittää Lohjan synnytysosaston mahdollista uudelleenavaamista5.5.2026 17:19:13 EEST | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään käynnistänyt selvityksen synnytystoiminnan kokonaisuudesta Suomessa. Selvityksen on määrä valmistua helmikuussa 2027, jotta sen tuloksia voidaan hyödyntää seuraavan hallituskauden valmistelussa.
Henriksson: EU stärker samarbetet med Island och Norge i kampen mot grov brottslighet5.5.2026 16:34:42 EEST | Pressmeddelande
– I den osäkra värld vi lever i behöver samarbetet mellan våra myndigheter vara smidigt – speciellt i kampen mot terrorism och annan grov brottslighet som inte känner några landsgränser. Därför gläds jag över att Europaparlamentet nu med bred majoritet har godkänt EU:s nya avtal med såväl Island som Norge som gäller passageraruppgifter. Som förhandlare för godkännandet anser jag att ett fördjupat samarbete med våra nordiska Schengenpartners är oerhört viktigt, säger Europaparlamentariker, Renew Europes vice ordförande Anna-Maja Henriksson (SFP).
Henriksson: EU vahvistaa yhteistyötä Islannin ja Norjan kanssa vakavan rikollisuuden torjumiseksi5.5.2026 16:34:42 EEST | Tiedote
– Tässä epävarmassa maailmassa, jossa elämme, viranomaisten välisen yhteistyön on oltava sujuvaa – erityisesti terrorismin ja muun vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa. Siksi olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti on nyt suurella enemmistöllä hyväksynyt EU:n uudet sopimukset sekä Islannin että Norjan kanssa matkustajatietoja koskien. Hyväksynnän neuvottelijana katson, että syvennetty yhteistyö pohjoismaisten Schengen-kumppaneidemme kanssa on äärimmäisen tärkeää, sanoo Europarlamentaarikko, Renew Europen varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP).
Jonas Eiring ställer sig till förfogande för kretsordförandeposten för SFP i Helsingfors.4.5.2026 14:51:56 EEST | Pressmeddelande
Eiring är född i Sverige och har studerat och arbetat i bl.a. Danmark, Grekland och Sydamerika. Han har en PhD i klassisk arkeologi från University of Sydney, Australien. Han flyttade till Finland 2004 och öppnade köksbutiken Eiring på Högbergsgatan i Helsingfors följande år. Han är medlem i SFP i Helsingfors kretsstyrelse och representerar SFP i stadens revisionsnämnd.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme