Henriksson: EU vahvistaa yhteistyötä Islannin ja Norjan kanssa vakavan rikollisuuden torjumiseksi

Euroopan parlamentti on antanut hyväksyntänsä sille, että EU tekee sopimukset sekä Islannin että Norjan kanssa matkustajarekisteritietojen, eli niin sanottujen PNR-tietojen, siirtämisestä ja käytöstä terrorismin ja muun vakavan rikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Henriksson on toiminut neuvottelijana parlamenttiryhmänsä puolesta ja on tyytyväinen laajaan tukeen, jonka hyväksyntä sai täysistuntoäänestyksessä Strasbourgissa.

– PNR-tiedot ovat lentomatkustajia koskevia henkilötietoja, joita erityisesti lentoyhtiöt tarvitsevat varausjärjestelmiään varten, ja niitä tarvitaan terrorismin ja muun vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjumiseksi. Koska kyse on henkilötiedoista, on kuitenkin tärkeää, että niiden suoja on vahvaa. Siksi olen iloinen siitä, että EU:n sopimukset Islannin ja Norjan kanssa täyttävät EU:n asettamat korkeat tietosuojavaatimukset ja että myös Euroopan tietosuojavaltuutettu on antanut vihreää valoa hyväksynnälle, sanoo Henriksson.

Sopimusten myötä luodaan oikeudellinen perusta, jota tarvitaan siihen, että lentoyhtiöt voivat siirtää PNR-tietoja. Lisäksi säädellään, miten tietoja voidaan siirtää Norjaan ja käsitellä siellä sekä miten niitä voidaan vaihtaa EU:n jäsenvaltioiden ja Norjan viranomaisten sekä Europolin ja Eurojustin välillä. Euroopan parlamentin hyväksynnän jälkeen ministerineuvosto voi nyt toteuttaa tarvittavat viimeiset toimenpiteet sopimusten loppuunsaattamiseksi.