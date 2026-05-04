Pelastuslaitoksen onnettomuusharjoituksen keskiössä viranomaisyhteistyö
6.5.2026 15:07:47 EEST | Helsingin kaupungin pelastuslaitos | Tiedote
Helsingin kaupungin pelastuslaitos, poliisi, puolustusvoimat sekä Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystys harjoittelivat suuronnettomuuteen liittyvää viranomaistoimintaa ja yhteistyötä Myllypurossa keskiviikkona 6. toukokuuta 2026.
Pelastuslaitokselle harjoittelu on lakisääteistä toimintaa. Osaamista ylläpidetään ja kehitetään säännöllisesti sekä omissa että muiden viranomaisten järjestämissä harjoituksissa. Nyt harjoiteltiin viranomaisyhteistyötä tavanomaista moniosaisemmalla ja vaativammalla harjoituskokonaisuudella.
”Harjoitukseen kuului muun muassa vaarallisen aineen onnettomuus ja tilanne, jonka yhteydessä poliisi ja puolustusvoimat harjoittelivat pelastustoiminnan turvaamista. Moniviranomaisyhteistyön ytimessä on kyky koordinoida yhteistyötä. Harjoittelimme pelastustoiminnan lisäksi virka-avun pyyntöä ja virka-avun antoa sekä viestintää”, kertoo pelastusjohtaja Marko Rostedt Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta.
”Erityisesti iloitsen siitä, että harjoitukseen osallistui kollegoita Tukholmasta. Meillä on toimiva yhteistyö, jossa opimme toisiltamme harjoittelemalla säännöllisesti yhdessä tilanteita, joihin pääkaupunkien pelastuslaitokset voivat joutua”, sanoo Rostedt.
Sosiaali- ja kriisipäivystyksellä on keskeinen rooli onnettomuustilanteeseen joutuneiden ihmisten tukemisessa ja auttamisessa. Kriisipäivystys auttaa äkillisissä, vakavissa kriisitilanteissa, jollaisia voivat olla esimerkiksi tulipalo tai muu onnettomuus.
”Sosiaali- ja kriisipäivystys tulee onnettomuuspaikalle arvioimaan sekä tilanteessa osallisena olleiden että altistuneiden välitöntä kriisituen tarvetta sekä tukemaan, kuuntelemaan ja auttamaan ihmisiä. On tärkeää varmistaa, että kukaan ei jää tilanteeseen yksin. Toimimme tiiviissä viranomaisyhteistyössä ja osaltamme varmistamme, että pelastajat ja poliisi voivat keskittyä omaan perustehtäväänsä. Tämänkaltaiset laajat viranomaisharjoitukset ovat meille mahdollisuus hioa yhteistyötä ja toimintamalleja entisestään”, kertoo sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö Pia Mäkeläinen.
Harjoitukseen osallistuivat myös Uudenmaan pelastuslaitokset, Hätäkeskuslaitos, Finnhems ja HUS tilannekeskus. Harjoituksessa ensihoidon potilaita ja onnettomuudelle altistuneita esitti suuri joukko Stadin AO:n ensi- ja lähihoitajaopiskelijoita sekä turva-alan opiskelijoita.
Pelastuslaitos kiittää kaikkia harjoitukseen osallistuneita!
Yhteyshenkilöt
Helsingin kaupungin pelastuslaitos,
Anna Lehtiranta puh: 09 310 30014
7.5. Tiina Kytömäki puh: 09 310 83333
Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystys, Pia Mäkeläinen puh: 09 310 43816
Tietoja julkaisijasta
Helsingin kaupungin pelastuslaitos tuottaa turvallisuutta ja auttaa hädän hetkellä. Palvelumme ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta ja ensihoito sekä väestönsuojelu ja varautuminen. Yhdellätoista pelastusasemallamme ja neljällä meriasemallamme työskentelee noin 800 henkeä, joista noin 600 pelastus- ja ensihoitopalveluissa.Vuonna 2022 pelastuslaitoksella oli 8632 pelastustoimen ja 64000 ensihoidon hälytystehtävää.
Räddningsövning i Kvarnbäcken den 6 maj – många myndighetsfordon i rörelse4.5.2026 11:49:26 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors stads räddningsverk ordnar en räddningsövning för en storolycka i Kvarnbäcken, i samarbete med andra myndigheter onsdagen den 6 maj 2026.
Pelastusharjoitus Myllypurossa 6.5. – alueella viranomaisten liikennettä4.5.2026 11:49:26 EEST | Tiedote
Helsingin kaupungin pelastuslaitos harjoittelee suuronnettomuuden pelastustoimintaa Myllypurossa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa keskiviikkona 6. toukokuuta 2026.
Rescue Exercise in Myllypuro on 6 May – emergency vehicle traffic in the area4.5.2026 11:49:26 EEST | Press release
Helsinki City Rescue Department will conduct a major accident rescue exercise in Myllypuro in cooperation with other authorities on Wednesday, 6 May 2026.
