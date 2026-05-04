Pelastuslaitoksen onnettomuusharjoituksen keskiössä viranomaisyhteistyö

Helsingin kaupungin pelastuslaitos, poliisi, puolustusvoimat sekä Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystys harjoittelivat suuronnettomuuteen liittyvää viranomaistoimintaa ja yhteistyötä Myllypurossa keskiviikkona 6. toukokuuta 2026.

Pelastuslaitokselle harjoittelu on lakisääteistä toimintaa. Osaamista ylläpidetään ja kehitetään säännöllisesti sekä omissa että muiden viranomaisten järjestämissä harjoituksissa. Nyt harjoiteltiin viranomaisyhteistyötä tavanomaista moniosaisemmalla ja vaativammalla harjoituskokonaisuudella.

”Harjoitukseen kuului muun muassa vaarallisen aineen onnettomuus ja tilanne, jonka yhteydessä poliisi ja puolustusvoimat harjoittelivat pelastustoiminnan turvaamista. Moniviranomaisyhteistyön ytimessä on kyky koordinoida yhteistyötä. Harjoittelimme pelastustoiminnan lisäksi virka-avun pyyntöä ja virka-avun antoa sekä viestintää”, kertoo pelastusjohtaja Marko Rostedt Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta.

”Erityisesti iloitsen siitä, että harjoitukseen osallistui kollegoita Tukholmasta. Meillä on toimiva yhteistyö, jossa opimme toisiltamme harjoittelemalla säännöllisesti yhdessä tilanteita, joihin pääkaupunkien pelastuslaitokset voivat joutua”, sanoo Rostedt.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksellä on keskeinen rooli onnettomuustilanteeseen joutuneiden ihmisten tukemisessa ja auttamisessa. Kriisipäivystys auttaa äkillisissä, vakavissa kriisitilanteissa, jollaisia voivat olla esimerkiksi tulipalo tai muu onnettomuus.

”Sosiaali- ja kriisipäivystys tulee onnettomuuspaikalle arvioimaan sekä tilanteessa osallisena olleiden että altistuneiden välitöntä kriisituen tarvetta sekä tukemaan, kuuntelemaan ja auttamaan ihmisiä. On tärkeää varmistaa, että kukaan ei jää tilanteeseen yksin. Toimimme tiiviissä viranomaisyhteistyössä ja osaltamme varmistamme, että pelastajat ja poliisi voivat keskittyä omaan perustehtäväänsä. Tämänkaltaiset laajat viranomaisharjoitukset ovat meille mahdollisuus hioa yhteistyötä ja toimintamalleja entisestään”, kertoo sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö Pia Mäkeläinen.

Harjoitukseen osallistuivat myös Uudenmaan pelastuslaitokset, Hätäkeskuslaitos, Finnhems ja HUS tilannekeskus. Harjoituksessa ensihoidon potilaita ja onnettomuudelle altistuneita esitti suuri joukko Stadin AO:n ensi- ja lähihoitajaopiskelijoita sekä turva-alan opiskelijoita.

Pelastuslaitos kiittää kaikkia harjoitukseen osallistuneita!