Vuoden 2025 aikakausmediat ovat Kotivinkki, Advokaatti ja Etiketti
7.5.2026 19:47:30 EEST | Aikakausmedia ry | Tiedote
Editkilpailun 2025 voittajat ovat nyt selvillä! Freelancer Antti Helin palkittiin Vuoden aikakausmediatoimittajana ja Ylioppilaslehden artikkeli Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tekemistä kiinteistökaupoista parhaana aikakausmediajuttuna.
Aikakausmedian järjestämässä Editkilpailussa palkittiin aikakausmedia-alan onnistumisia kahdettakymmenettä kertaa. Juhlanvuoden kilpailussa oli yhteensä 12 sarjaa, joita arvioi 40 alan ammattilaista kymmenessä tuomaristossa.
Vuoden aikakausmediajuttuna palkittiin Ylioppilaslehden YL-megaselvitys: Näin Hyy tärväsi taloutensa. Feature-kirjoittamista ja tutkivaa journalismia yhdistelevässä laajassa jutussa perataan Helsingin yliopiston ylippilaskunnan tekemiä kiinteistökauppoja, jotka ajoivat sen talouden kuralle. Tuomaristo kiittelee perusteluissaan, että ylioppilaspolitiikasta, taloudesta ja kiinteistöbisneksestä on tehty vetävä lukujuttu, joka pitää lukijan otteessaan alusta loppuun.
– Valtavasta lähdeaineistosta ja lukuisista haastatteluista on kirjoitettu eheä kokonaisuus, joka kertoo kaiken oleellisen rönsyilemättä tai hukkaamatta punaista lankaa missään kohtaa, tuomaristo perustelee.
Vuoden aikakausmediatoimittajana palkittiin pitkän linjan matkailutoimittaja Antti Helin, jonka elämyksellisiä juttuja on ilo lukea.
– Varmaotteinen ja persoonallinen kirjoittaja panee jutuissaan itsensä likoon ja keksii uusia kerronnan tapoja, jotka yllättävät, viihdyttävät ja liikuttavat. Hän ei tyydy listaamaan nähtävyyksiä tai kuvailemaan paikkoja pinnallisesti, vaan osaa valita mukaan kiinnostavaa tietoa ja juuri oikeanalaisia yksityiskohtia, tuomaristo toteaa perusteluissaan.
Vuoden aikakauslehtikantena palkittiin uudistuneen Lapsen Maailman kansi 5/2025, joka on levollinen, vangitseva ja tunnetta täynnä. Kannessa poseeraa transnuori Sofie.
– Herkkä värimaailma tukee kuvakerrontaa ja henkilön katseen suunta toimii tekstiin ohjaavana reittinä. Kansi on yhtä aikaa viaton, voimakas ja toiveikas.
Vuoden aikakausmediat 2025
Vuoden 2025 yleisömediana palkittiin kilpailuvuonna uudistunut Kotivinkki, joka on tuomariston mukaan kaikin puolin korkeatasoinen julkaisu. Kohderyhmän rajaus yli 60-vuotiaisiin naisiin on onnistunut, mikä näkyy myös taloudellisena tuloksena.
– Lehti tarjoaa lukijalle rohkaisevia ja inspiroivia esimerkkejä sekä kannustaa tekemään itse. Herkullinen ulkoasu houkuttaa lukemaan, rakenne ja visuaalisuus toimivat. Kotivinkki avaa lukijalle maailman täynnä mahdollisuuksia – mitä kaikkea ihanaa tässä elämässä vielä ehtiikään!
Vuoden asiakasmediana palkittiin Alkon Etiketti, joka todistaa, että asiakasmedia palvelee parhaimmillaan yhtä laadukkaasti kuin myymälähenkilökunta. Etikettiä tekee Genero.
– Lehden ulkoasu on rohkea, raikas ja äärimmäisen toimiva. Jutuissa on vastuullinen näkökulma, ja lehti onnistuu luomaan tuoretta ja johdonmukaista kuvaa siitä, miten juoma- ja ruokakulttuuri kulkevat käsi kädessä, sarjan tuomaristo kiittelee.
Vuoden 2025 ammatti- ja järjestömedian tittelin sai Suomen Asianajajien julkaisema lehti Advokaatti. Se on eheä ja hyvin konseptoitu aikakausmedia, joka herättää luottamusta ja kutsuu lukemaan. Tuomariston mukaan lehdessä on onnistunut ulkoasu, loistavat kuvat ja poikkeuksellisen huoliteltu typografia.
– Journalistisesti uskottava lehti nostaa esiin tärkeitä aiheita ja ottaa kantaa oikeusvaltiota koskeviin kysymyksiin. Se lähestyy asianajajien maailmaa inhimillisesti ja monipuolisesti. Rauhallinen ja arvokas julkaisu luo yhteishenkeä ja vahvistaa ammatti-identiteettiä, voittajaperusteluissa todetaan.
Editkilpailun 2025 voittajat:
Vuoden yleisömedia
Kotivinkki, A-lehdet
Vuoden ammatti- ja järjestömedia
Advokaatti, Suomen Asianajajat
Vuoden asiakasmedia
Etiketti, Alko / Genero
Erikois-Edit
Milka Valtanen, toimittaja, Suomen Kuvalehti
Vuoden aikakausmediatoimittaja
Antti Helin, freelancer, Mondo
Vuoden valokuvaaja aikakausmediassa
Kristiina Kurronen, A-lehdet
Vuoden aikakausmediajuttu
YL-megaselvitys: Näin Hyy tärväsi taloutensa, Ylioppilaslehti 2/2025
Vuoden lifestylejuttu
Vappu vieköön!, Glorian ruoka&viini 4/2025
Vuoden ulkoasu aikakausmediassa
Glorian ruoka&viini, Sanoma Media Finland
Vuoden aikakauslehtikansi
Lapsen Maailma 5/2025, Lastensuojelun Keskusliitto
Vuoden uudistus aikakausmediassa
Printtiuudistus ja sivumäärän kasvattaminen, Viisas Raha
Suomen Osakesäästäjät / Kamua Helsinki
Vuoden digikonsepti
Meikkipussini, eeva.fi
Palkinnot jaettiin Editgaalassa, jota juhlittiin Helsingissä Wanhassa Satamassa 7. toukokuuta. Gaalassa palkittiin myös ensimmäistä kertaa järjestetyn Vuoden printtimainoskilpailun voittajat.
Outi Itävuolisätiedot EditkilpailustaPuh:040 540 1820outi.itavuo@aikakausmedia.fi
Anniina NissinenkuvapyynnötPuh:050 304 2855anniina.nissinen@aikakausmedia.fi
Aikakausmedia ry valvoo aikakausmediakustantajien ja -julkaisijoiden etuja. Se kehittää ja tarjoaa työkaluja, joilla ala pystyy vastaamaan muuttuvan mediakentän kilpailuun. Kustantaja- ja julkaisijajäseniä on 230, ja ne julkaisevat yhteensä 450 painettua ja digitaalista aikakausmediaa Suomessa. Jäsenistössä ovat edustettuina yleisö-, ammatti- ja järjestömediat sekä asiakasmediat.
