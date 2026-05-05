Wickström iloitsee siitä, että sosiaali- ja terveysministeriö selvittää Lohjan synnytysosaston mahdollista uudelleenavaamista
5.5.2026 17:19:13 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään käynnistänyt selvityksen synnytystoiminnan kokonaisuudesta Suomessa. Selvityksen on määrä valmistua helmikuussa 2027, jotta sen tuloksia voidaan hyödyntää seuraavan hallituskauden valmistelussa.
Samassa selvityksessä kiinnitetään erityistä huomiota Uudenmaan synnytystoimintaan. RKP:n ehdotuksesta eduskunta lisäsi tämän vuoden talousarvioon kirjauksen, jonka mukaan ministeriön tulee tässä selvityksessä arvioida myös sitä, tulisiko Lohjan synnytysosasto avata uudelleen.
– Olen iloinen siitä, että Lohjan tilannetta tarkastellaan uudelleen. Henkilökohtaisesti katson, että Lohjan synnytysosaston sulkeminen oli virhe. Toivon, että tämä selvitys tuottaa sellaista tietopohjaa, joka mahdollistaa Lohjan synnytysosaston uudelleenavaamisen. Tämä olisi tärkeää koko Uudenmaan perheiden kannalta, sanoo RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström.
Yhteyshenkilöt
Henrik WickströmKansanedustajaPuh:044 555 3885henrik.wickstrom@riksdagen.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Henriksson: EU stärker samarbetet med Island och Norge i kampen mot grov brottslighet5.5.2026 16:34:42 EEST | Pressmeddelande
– I den osäkra värld vi lever i behöver samarbetet mellan våra myndigheter vara smidigt – speciellt i kampen mot terrorism och annan grov brottslighet som inte känner några landsgränser. Därför gläds jag över att Europaparlamentet nu med bred majoritet har godkänt EU:s nya avtal med såväl Island som Norge som gäller passageraruppgifter. Som förhandlare för godkännandet anser jag att ett fördjupat samarbete med våra nordiska Schengenpartners är oerhört viktigt, säger Europaparlamentariker, Renew Europes vice ordförande Anna-Maja Henriksson (SFP).
Henriksson: EU vahvistaa yhteistyötä Islannin ja Norjan kanssa vakavan rikollisuuden torjumiseksi5.5.2026 16:34:42 EEST | Tiedote
– Tässä epävarmassa maailmassa, jossa elämme, viranomaisten välisen yhteistyön on oltava sujuvaa – erityisesti terrorismin ja muun vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa. Siksi olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti on nyt suurella enemmistöllä hyväksynyt EU:n uudet sopimukset sekä Islannin että Norjan kanssa matkustajatietoja koskien. Hyväksynnän neuvottelijana katson, että syvennetty yhteistyö pohjoismaisten Schengen-kumppaneidemme kanssa on äärimmäisen tärkeää, sanoo Europarlamentaarikko, Renew Europen varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP).
Biaudet: Finland ska vara en tydlig röst för demokrati och folkrätt5.5.2026 16:24:50 EEST | Pressmeddelande
I riksdagens debatt om regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse lyfte Eva Biaudet (SFP) i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande fram hur det globala säkerhetsläget snabbt har försämrats och hur den regelbaserade internationella ordningen utmanas från flera håll.
Biaudet: Suomen tulee olla selkeä ääni demokratian ja kansainvälisen oikeuden puolesta5.5.2026 16:24:50 EEST | Tiedote
Eduskunnan keskustelussa hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta Eva Biaudet (RKP) korostaa Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa, kuinka globaali turvallisuustilanne on heikentynyt nopeasti ja sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää haastetaan yhä useammalta suunnalta.
Jonas Eiring ställer sig till förfogande för kretsordförandeposten för SFP i Helsingfors.4.5.2026 14:51:56 EEST | Pressmeddelande
Eiring är född i Sverige och har studerat och arbetat i bl.a. Danmark, Grekland och Sydamerika. Han har en PhD i klassisk arkeologi från University of Sydney, Australien. Han flyttade till Finland 2004 och öppnade köksbutiken Eiring på Högbergsgatan i Helsingfors följande år. Han är medlem i SFP i Helsingfors kretsstyrelse och representerar SFP i stadens revisionsnämnd.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme