Wickström iloitsee siitä, että sosiaali- ja terveysministeriö selvittää Lohjan synnytysosaston mahdollista uudelleenavaamista

Henriksson: EU vahvistaa yhteistyötä Islannin ja Norjan kanssa vakavan rikollisuuden torjumiseksi 5.5.2026 16:34:42 EEST | Tiedote

– Tässä epävarmassa maailmassa, jossa elämme, viranomaisten välisen yhteistyön on oltava sujuvaa – erityisesti terrorismin ja muun vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa. Siksi olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti on nyt suurella enemmistöllä hyväksynyt EU:n uudet sopimukset sekä Islannin että Norjan kanssa matkustajatietoja koskien. Hyväksynnän neuvottelijana katson, että syvennetty yhteistyö pohjoismaisten Schengen-kumppaneidemme kanssa on äärimmäisen tärkeää, sanoo Europarlamentaarikko, Renew Europen varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP).