Pori Jazzin alkupäivät tarjoavat harvinaista herkkua – suuria orkesterisävyjä ja nuorten tekijöiden tanssitaidetta
7.5.2026 10:00:00 EEST | Pori Jazz Festival Oy | Tiedote
Pori Jazz tarjoaa elämyksiä sekä Promenadikeskuksen Promenadisalissa että Porin Teatterin päänäyttämöllä heti yhdeksänpäiväisen festivaalin alkupäivinä. Lauantaina 11.7. Promenadisalissa koetaan Aili Ikosen ja Pori Sinfoniettan yhteiskonsertti, ja maanantaina 13.7. sekä tiistaina 14.7. Porin Teatterissa nähdään yleisön suosikiksi noussut Jazz It Up! -show.
Aili Ikosen Valo-albumilla yksi Suomen valovoimaisimmista jazzlaulajista yhdistää laulunsa suuren orkesterin sointiin. Pori Jazzissa Jazzliiton Yrjö-palkittu Ikonen nousee Promenadisalin lavalle oman huippujazzmuusikoista koostuvan yhtyeensä sekä Pori Sinfoniettan kanssa. Konsertissa kuullaan Ikosen sävellyksiä sekä hänelle erityisen rakkaita lainakappaleita. Illan kapellimestarina toimii Pori Sinfoniettan ylikapellimestari Erkki Lasonpalo. Liput ovat saatavilla Ticketmasterin kanavista – normaalihintainen lippu alkaen 33 €, alle 18-vuotiaille alkaen 20 €.
Vuosina 2023 ja 2024 Pori Jazzissa yleisön hurmannut Jazz It Up! -show palaa tänä kesänä festivaalin ohjelmaan. Esitys nähdään Porin Teatterin päänäyttämöllä maanantaina 13.7. ja tiistaina 14.7. klo 18. Kaikenikäisille tanssin ja musiikin ystäville suunnattu Jazz It Up! ammentaa inspiraationsa Pori Jazzin historiasta ja tunnelmasta. Lyriikoista ja koreografiasta vastaa Tiina Santavuo, ja säveltäjänä sekä musiikin ohjaajana toimii Viia Koivula. Lavalla esiintyy POSTPOSTRENEFESTin tanssijoita sekä Palmgren-konservatorion opiskelijoiden yhtye. Liput ovat saatavilla Ticketmasterin kanavista – normaalihintainen lippu alkaen 25 €, alle 18-vuotiaille alkaen 15 €.
Pori Jazzin toimitusjohtaja Sampsa Jolma iloitsee ohjelmiston monipuolisuudesta: “On tärkeää päästä tarjoamaan yleisölle sekä suuria orkesterielämyksiä että nuorten tekijöiden energistä taidetta. Nämä esitykset tuovat festivaaliviikkoon upean aloituksen ja heijastavat Pori Jazzin laajaa taiteellista kirjoa.”
Pori Jazzin pääsymaksuton ohjelma julkaistaan toukokuun aikana.
Sampsa JolmaPori Jazz Festival OyPuh:0445902555sampsa.jolma@porijazz.fi
Leena HarmaalaPori SinfoniettaPuh:044 701 1097leena.harmaala@pori.fi
Tiina SantavuoPOSTPOSTRENEFESTPuh:040 760 7444postpostrenefest@gmail.com
Pori Jazzin iltaohjelma Cafe Pori Jazzissa28.4.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Cafe Pori Jazz on ravintolakeidas, joka tarjoaa festivaaliaikana iltaisin nuoremmalle yleisölle suunnattua rytmimusiikkia. Festivaalikattaus tarjoaa monipuolisen läpileikkauksen tämän hetken kiinnostavimmasta kotimaisesta musiikista, kun tunnelmallisen tapahtuma-alueen lavalle pääsymaksullisissa konserteissa nousevat Cledos, Mouhous, Ares, Sara Bee, Minttu sekä Jaakko Kulta. Konserttien jälkeen illat jatkuvat DJ-vetoisesti.
Pori Jazzin pääkonserttiohjelma on valmis21.4.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Pori Jazz -festivaalin pääkonsertin ohjelma torstaille 16.7. on valmis ja sen myötä kaikkien Kirjurinluodon pääkonserttien 16.–18.7. esiintyjät on julkaistu. Torstain ohjelman viimeistelevät ruotsalainen Magnolia, brittiläinen The Brand New Heavies, kotimainen Pratt & Moody sekä saksofonisti Mikko Innasen johtama Jazz Suomi 100 Nyt! -kokoonpano.
En Vogue Pori Jazziin14.4.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Pori Jazzin pääkonserttien ohjelma vahvistuu neljällä merkittävällä artistilisäyksellä, kun lavalle nousevat ikoninen R&B-lauluyhtye En Vogue, jazzpianisti Kenny Barron ”Songbook” feat. Kiyoshi Kitagawa, Gregory Hutchinson & Ekep Nkwelle, yhdysvaltalainen sellisti-säveltäjä Tomeka Reid kvartetteineen sekä kotimaisen R&B:n suunnannäyttäjä Karri Koira. Tomeka Reid Quartetin ja Karri Koiran myötä perjantain 17.7. pääkonserttiohjelma on kokonaan valmis.
Pori Jazzin lauantain pääkonsertin ohjelma on valmis – Scissor Sisters, Corinne Bailey Rae ja Kiefer vahvistavat monipuolista artistikattausta24.3.2026 10:00:00 EET | Tiedote
59. kerran järjestettävän kansainvälisen Pori Jazz -festivaalin lauantain 18.7. pääkonsertin ohjelma on nyt kokonaisuudessaan valmis. Jo ennakkoon runsaasti kiinnostusta herättäneeseen konserttipäivään liittyvät Scissor Sisters, Corinne Bailey Rae, Kiefer sekä Kaisa’s Machine ”Moving Parts” ja Good Boys. Ohjelmakokonaisuudessa Kirjurinluodon lavoille nousee sekä kansainvälisiä huippunimiä että kotimaisen jazzin tuoreita tekijöitä – luvassa on monipuolinen läpileikkaus rytmimusiikin eri muodoista popista ja soulista moderniin jazziin.
Sugababes ja Don West Pori Jazziin26.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Pori Jazz vahvistaa pääkonserttiohjelmistoaan kahdella kansainvälisellä nimellä. Sugababes ja Don West esiintyvät Kirjurinluodossa perjantaina 17.7. Festivaalin perjantain ohjelma muodostaa monipuolisen ja kansainvälisen kokonaisuuden, joka tarjoaa elämyksiä laajalle yleisölle ja liikkuu sulavasti popin, soulin, jazzin ja vaihtoehtoisen rytmimusiikin välillä.
