Pori Jazzin alkupäivät tarjoavat harvinaista herkkua – suuria orkesterisävyjä ja nuorten tekijöiden tanssitaidetta

Aili Ikosen Valo-albumilla yksi Suomen valovoimaisimmista jazzlaulajista yhdistää laulunsa suuren orkesterin sointiin. Pori Jazzissa Jazzliiton Yrjö-palkittu Ikonen nousee Promenadisalin lavalle oman huippujazzmuusikoista koostuvan yhtyeensä sekä Pori Sinfoniettan kanssa. Konsertissa kuullaan Ikosen sävellyksiä sekä hänelle erityisen rakkaita lainakappaleita. Illan kapellimestarina toimii Pori Sinfoniettan ylikapellimestari Erkki Lasonpalo. Liput ovat saatavilla Ticketmasterin kanavista – normaalihintainen lippu alkaen 33 €, alle 18-vuotiaille alkaen 20 €.

Vuosina 2023 ja 2024 Pori Jazzissa yleisön hurmannut Jazz It Up! -show palaa tänä kesänä festivaalin ohjelmaan. Esitys nähdään Porin Teatterin päänäyttämöllä maanantaina 13.7. ja tiistaina 14.7. klo 18. Kaikenikäisille tanssin ja musiikin ystäville suunnattu Jazz It Up! ammentaa inspiraationsa Pori Jazzin historiasta ja tunnelmasta. Lyriikoista ja koreografiasta vastaa Tiina Santavuo, ja säveltäjänä sekä musiikin ohjaajana toimii Viia Koivula. Lavalla esiintyy POSTPOSTRENEFESTin tanssijoita sekä Palmgren-konservatorion opiskelijoiden yhtye. Liput ovat saatavilla Ticketmasterin kanavista – normaalihintainen lippu alkaen 25 €, alle 18-vuotiaille alkaen 15 €.

Pori Jazzin toimitusjohtaja Sampsa Jolma iloitsee ohjelmiston monipuolisuudesta: “On tärkeää päästä tarjoamaan yleisölle sekä suuria orkesterielämyksiä että nuorten tekijöiden energistä taidetta. Nämä esitykset tuovat festivaaliviikkoon upean aloituksen ja heijastavat Pori Jazzin laajaa taiteellista kirjoa.”

Pori Jazzin pääsymaksuton ohjelma julkaistaan toukokuun aikana.