Aikakausmedia ry

Tämä mainos voitti ensimmäisen Vuoden printtimainoskisan!

7.5.2026 19:03:33 EEST | Aikakausmedia ry | Tiedote

Aikakausmedian järjestämän Vuoden printtimainoskisan voittaja palkittiin Wanhassa Satamassa järjestetyssä Editgaalassa 7. toukokuuta.

Vuoden printtimainoskisa järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa. Kuva: Anniina Nissinen

Tuomaristo valitsi ensimmäistä kertaa järjestetyn Vuoden printtimainoskisan voittajaksi Alkon Matka Alko -mainossarjan, johon kuului kolme mainosta. Mainokset tekivät tuomaristoon vaikutuksen erityisesti visuaalisuudellaan ja yhtenäisellä kokonaisuudella, joka antaa katsojalle oivaltamisen ilon.

– Mainossarja on sopivan pelkistetty, ilahduttavasti kuvitettu ja johdonmukaisesti toteutettu. Klassisen kauniit mainokset kestävät pidempääkin katselua. Janohan tässä tulee, tuomaristo totesi perustelussaan.

Matka Alkon on suunnitellut TBWA\Helsinki ja kuvittanut Sébastien Plassard. Mediatoimisto oli OMD Finland. Mainokset julkaistiin vuoden 2025 aikana Gloriassa, Glorian ruoka&viinissä, Matka-lehdessä, Mondossa ja Ilta-Sanomissa.

Alko on aiemminkin menestynyt printtimainoksillaan. Viime vuonna Alkon Qucqu voitti Editkilpailun Vuoden aikakauslehtimainos -sarjan ja vuonna 2021 Perjantaipullo sai samassa sarjassa kunniamaininnan.

Voittajan valitsi nelihenkinen tuomaristo, johon kuuluivat Bob the Robotin AD Hermanni Kanerva, Ivalo Creative Agencyn Creative Director Inke Ketonen, Folk Finlandin luova johtaja ja AD Paula Orre sekä SEKin Lead Creative Laura Syväniemi.

Vuoden printtimainoskilpailuun lähetettiin lähes 70 aikakauslehdissä ja sanomalehdissä vuoden 2025 aikana julkaistua mainosta. Kunniamaininnat kilpailussa saivat Viking Linen Meri Christmas, jonka suunnitteli TBWA\Helsinki, sekä K-Auton ja Volkswagen Suomen Vakiona kaikki, jonka suunnitteli Nitro.

Vuoden printtimainos -kilpailu on jatkoa Editkilpailun Vuoden aikakauslehtimainos -kategorialle, josta se eriytettiin omaksi kilpailukseen. Samalla kilpailu laajennettiin koskemaan aikakauslehtimainosten lisäksi sanomalehtimainontaa. Uuden kisan tarkoituksena on juhlistaa printtimainontaa ja sen tekijöitä.

Katso koko mainossarja ja tekijät tästä

Vuoden printtimainos -palkinto jaettiin Editgaalassa, jota juhlittiin Helsingissä Wanhassa Satamassa 7. toukokuuta. Gaalassa palkittiin myös Editkilpailun voittajat. 

Kuvat

Matka Alko, Toscana.
Matka Alko, Provence.
Matka Alko, Katalonia.
Aikakausmedia ry valvoo aikakausmediakustantajien ja -julkaisijoiden etuja. Se kehittää ja tarjoaa työkaluja, joilla ala pystyy vastaamaan muuttuvan mediakentän kilpailuun. Kustantaja- ja julkaisijajäseniä on 230, ja ne julkaisevat yhteensä 450 painettua ja digitaalista aikakausmediaa Suomessa. Jäsenistössä ovat edustettuina yleisö-, ammatti- ja järjestömediat sekä asiakasmediat.

