Aluevaltuusto käsitteli hyvinvointialueen neljännesvuosikatsausta

Katsauksen mukaan hyvinvointialueen toimintakulut olivat tammi-maaliskuussa 4,2 prosenttia pienemmät kuin viime vuonna samaan aikaan. Perusterveydenhuollossa hoitoon pääsi kiireettömissä tapauksissa keskimäärin noin kahdessa viikossa hoitotakuun ollessa kolme kuukautta. Hyvinvointialueen tämän vuoden talousarviossa on yhteensä 58,5 miljoonan euron sopeuttamistoimenpiteet, jotka ovat toteutuneet tammi-maaliskuun osalta 96 prosenttisesti.

Neljännesvuosikatsauksen mukaan hyvinvointialueen talous on toteutumassa jopa talousarviota parempana. Neljännesvuosikatsauksessa ennustettu hienoinen ylijäämä johtuu valtion rahoituksen muutoksesta, konsernipalvelujen talouden toteutumisesta hienoisesti ylijäämäisenä ja uusista erikoissairaanhoidon sopeuttamistoimenpiteistä, joita arviointiryhmä on hyvinvointialueelta edellyttänyt ja joita valmistellaan keväällä päätettäviksi talousarviomuutoksiksi.

Hallintosääntöön muutoksia

Aluevaltuusto hyväksyi hallintosääntöön muutoksia. Muutokset johtuvat muun muassa hyvinvointialuelakiin tulleista muutoksista. Nämä koskevat esimerkiksi valtuustoryhmien tukemista. Lisäksi Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelujen ja aikuisten sosiaalipalvelujen vastuualueen nimi muutetaan Perhe- ja sosiaalipalveluiksi ja aluevaltuuston kyselytunti on jatkossa aluevaltuustojen kokousten jälkeen. Muutokset tulevat voimaan 1.6.

Itä-Suomen yhteistyöalueen sopimus päivitetään häiriö- ja poikkeusolojen osalta

Aluevaltuusto päätti, että voimassa olevaan yhteistyösopimuksen tehdään lisäys, joka johtuu muuttuneesta lainsäädännöstä. Muuttuneen lainsäädännön myötä yhteistyösopimuksessa on sovittava muun muassa yhteistyöalueen hyvinvointialueiden yhteisistä perusteista valmiuden säätelyn tasoissa ja hälytysjärjestelyissä ja menettelyistä eri valmiuden säätelyn tasoilla sekä esimerkiksi periaatteista, joilla yhteistyöalueen hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon voimavaroja voidaan käyttää toisella yhteistyöalueella tai kansallisesti.

Koska valmiuteen ja varautumiseen liittyvät asiat ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä, aluehallitus hyväksyy ne erillisellä liitteellä aluevaltuuston hyväksymien yleisten perusteiden mukaisesti.

Aluevaltuusto merkitsi arviointiryhmän tekemät toimenpide-ehdotukset ja suositukset tiedoksi

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi arviointiryhmän kokouksien toimenpide-ehdotuksia ja suosituksia. 19.2. kokouksen teemoina olivat tukipalvelut; hr-palvelut, palvelutuotannon tukipalvelut, tietohallinto ja ICT sekä in-houseyhtiöt. Arviointiryhmä ei antanut kokouksessaan toimenpide-ehdotuksia.

19.3. kokouksessaan arviointiryhmä käsitteli terveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista annettujen toimenpide-ehdotusten etenemistä Keski-Suomen hyvinvointialueella. Arviointiryhmä muun muassa tarkensi ja antoi aiempaa vahvempana viime syksynä annettuja erikoissairaanhoitoa ja TKKI-toimintaa koskevia toimenpide-ehdotuksia. 27.3. kokouksessaan arviointiryhmä valmisteli loppuraporttia.

Strategian toimeenpano-ohjelmasta puolivuotisraportti

Aluevaltuusto merkitsi strategian toimeenpano-ohjelman puolivuotisraportin tiedoksi. Toimeenpano-ohjelma on perustunut hyvinvointialueen strategiassa määriteltyihin menestystekijöihin.

Järjestämisen linjausten osalta toisen vaiheen sote-palveluverkko hyväksyttiin aluevaltuustossa joulukuussa. Sote-järjestämisen linjaukset olivat voimassa joulukuuhun saakka, ja niitä arvoitiin osana palvelustrategiatyötä. Osana tätä arviointia päätettiin, että palvelustrategia korvaa jatkossa sote-järjestämisen linjaukset.

Henkilöstöohjelma on edennyt myös viimeisen puolivuotiskauden suunnitellusti. Huomattava kuitenkin on, että hyvinvointialueen organisaatiokulttuurin tai toimintakulttuurin määrätietoinen rakentaminen vaatii edelleen toimia ja vie aikaa.

Tieto-ohjelman osalta kirjaamisessa on saavutettu 96,3 prosentin taso, mikä on merkittävästi yli vuodelle 2025 asetetun tavoitteen 94 prosenttia. Näiden lisäksi esimerkiksi asiakaspalautteen mittaamisen, käsittelyn ja hyödyntämisen toimintamalli on käytössä palveluissa.

Digitalisaatio-ohjelman osalta jatkettu edelleen tehottomien digipalvelujen karsintaa ja uuden digialustan käyttöönottoprojekti saatiin valmiiksi. Kolme toiminnan tekoälypilottia saatiin valmiiksi. TKKI-ohjelman osalta YTA-työskentely on käynnissä ja hyvinvointialue on hakenut ja saanut rahoitusta eri hankkeisiin.

Osallisuusohjelman ja kumppanuuksien osalta kuntien kanssa yhteistä vuoropuhelua on lisätty ja tullaan jatkossakin lisäämään. Syksyllä päivitettiin strateginen yhteistyösopimus. Järjestöjen avustusohje on päivitetty. Henkilöstöosallisuuden työvälineen käyttöönoton valmistelua on jatkettu. Hyvinvointialueen asiakasraati kokoontunut suunnitellusti kaksi kertaa syksyn aikana.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ohjelman osalta alueellisen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden 2025-2029 ohjelmakokonaisuuden valmistelutyö on aloitettu yhteisillä neuvotteluilla kuntien kanssa syksyllä 2025. Myös lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmassa, mielenterveys-, neuvola- ja opiskelijahuollon suunnitelmissa on edistytty.

Uudistumisohjelmaan ohjelman sisällöt ovat pääosin juurtuneet jo pysyväksi osaksi toimintaa.

Aluevaltuusto kokoontuu syksyllä kolme kertaa

Aluevaltuusto hyväksyi aluevaltuuston syksyn seminaari- ja kokouspäivämääriksi tiistait 29.9., 10.11. ja 8.12. Mahdollinen seminaari järjestetään ennen kokousta klo 12.00–15.00 ja varsinainen kokous klo 16.00.

Muut asiat

Aluevaltuusto päätti hyväksyä alalta poissa olevien hoitajien paluun edistämistä koskevaan valtuustoaloitteeseen laaditun vastauksen sekä totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. Vastauksesta valtuustoaloitteeseen ilmenee, että välitön työvoimapula hoidon ja hoivan ammateissa on tällä hetkellä helpottanut. Luomalla selkeän ja houkuttelevan polun takaisin hoitotyöhön hyvinvointialue varmistaa, että Keski-Suomen hyvinvointialue on ensisijainen valinta lähihoitajille ja sairaanhoitajille silloin, kun he harkitsevat paluuta merkitykselliseen työhön koulutustaan vastaavalla alalla. Aloitteen kehittämisideat otetaan huomioon laadittaessa henkilöstöohjelmaa vuosille 2026-2030.

Aluevaltuusto merkitsi tämänhetkiset sidonnaisuusilmoitukset ja keskeneräisten aloitteiden osalta toimenpiteet tiedoksi.

