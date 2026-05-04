Kaksi soveltuvuustestiin Tapiolan seurakunnan kirkkoherran vaalissa
5.5.2026 19:03:21 EEST | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote
Tapiolan seurakuntaneuvosto päätti 5.5. kokouksessaan, että soveltuvuusarvioihin lähetetään kirkkoherran viran hakijoista Elina Hellqvist ja Heidi Zitting.
Valmisteluryhmän kokonaisarvion perusteella Tapiolan seurakunnan kirkkoherran viran valintakriteerit täyttävät parhaiten Elina Hellqvist ja Heidi Zitting. Elina Hellqvist toimii parhaillaan kirkkohallituksen strategisen kehittämisen johtajana ja hänellä on myös muuta johtamiskokemusta kirkkohallituksesta. Heidi Zitting toimii parhaillaan Diakonia-ammattikorkeakoulussa (DIAK) tutkimus- ja kehittämispäällikkönä ja hänellä on tiimin esihenkilön kokemusta seurakunnasta.
Molemmat ovat koulutuksensa ja työkokemuksensa puolesta teologisesti osaavia ja laaja-alaisia ja heillä on molemmilla seurakuntatyökokemusta. Heillä on monipuolista johtamisosaamista ja -koulutusta. He ovat toimineet erilaisissa luottamustehtävissä myös seurakuntatasolla.
Tapiolan seurakunnan kirkkoherran virkaa haki kolmetoista henkilöä, joista yksi veti hakemuksensa pois. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli totesi lausunnossaan kaikki kaksitoista hakijaa päteviksi virkaan. Seurakuntaneuvosto päätti 21.4. kokouksessaan valita jatkoon viisi hakijaa, Hellqvistin ja Zittingin lisäksi seurakuntapastori Vilppu Huomon, Espoon tuomiokirkkoseurakunnasta, johtavan papin Jarmo Karjalaisen, Suomen Merimieskirkosta sekä arkkipiispa Tapio Luoman erityisavustajan
Meri-Anna Paloniemen.
Kirkkoherran vaali lyhyesti
Tapiolan kirkkoherran vaali on välillinen eli valinnan tekee luottamushenkilöistä koostuva seurakuntaneuvosto. Tämä on ollut yleinen käytäntö viimeaikaisissa pääkaupunkiseudun kirkkoherran vaaleissa, myös Espoossa. Olarin seurakunnan kirkkoherra Antti Malinen toimii tuomiokapitulin nimeämänä vaalin valmistelija.
Tapiolan seurakunnan seurakuntaneuvosto oli asettanut kriteerit, joista vaalin valmisteluryhmä valitsi keskeisimmiksi seuraavat. Kirkkoherran tulee olla teologisesti osaava ja laaja-alainen sekä hengellisesti avarakatseinen. Hänellä tulee olla vahvaa kokemusta ja näyttöä hyvästä asiantuntijaorganisaation johtamisesta.
Kirkkoherralla tulee olla vahvaa strategista osaamista sekä talous- ja hallintojohtamisen kokemusta. Häneltä edellytetään hyvää yhteistyö luottamushenkilöiden, Espoon seurakuntien ja yhtymän sekä verkostojen kanssa sekä valmiutta työskennellä luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten työryhmien kanssa rohkaisevalla ja osallistavalla otteella.
Tutustu kirkkoherraehdokkaisiin
Tapiolan seurakuntalaiset pääsevät edelleen tutustumaan hakijoihin verkossa. Kirkkoherran vaalistriimi tiistaina 28.4. klo 18 järjestetystä tilaisuudesta löytyy Tapiolan seurakunnan YouTube-kanavalla Tapiolan seurakunta - YouTube.
Valintaprosessin jatko
- Tiistaina 5.5. seurakuntaneuvosto päätti soveltuvuusarvioon lähetettävistä hakijoista.
- Seurakuntalaistilaisuus järjestetään maanantaina 18.5. klo 18–19.30 Tapiolan kirkolla, Kirkkopolku 6, Espoo. Kysymysehdotuksia tilaisuuteen voi lähettää hallintoassistentti Kirsi Laatikaiselle, kirsi.laatikainen@evl.fi tai tuoda Tapiolan kirkon vahtimestarin palvelutiskille keskiviikkoon 13.5. mennessä.
- Tiistaina 16.6. kirkkoherran valinta ja mahdollisuus tulla onnittelemaan valittua henkilöä klo 19 Tapiolan kirkolle.
Nykyinen kirkkoherra Päivi Linnoinen jää eläkkeelle huhtikuussa 2027. Uusi kirkkoherra aloittaa viransijaisena 7.1.2027 ja virassa 1.4.2027. Linnoinen on johtanut Tapiolan seurakuntaa vuodesta 2013.
Tapiolan seurakunta on yksi Espoon seurakuntayhtymän kuudesta seurakunnasta. Noin 21 300 jäsenen seurakunta on tunnettu muun muassa vahvasta lapsi- ja nuorisotyöstä, monikulttuurisesta työotteesta. Seurakunnassa toimii vapaaehtoisia noin 500 ja työntekijöitä noin 40.
Tiedusteluihin vastaa:
Tapiolan seurakunnan kirkkoherra Päivi Linnoinen, paivi.linnoinen@evl.fi, 050 379 9038.
Päivi LinnoinenKirkkoherraTapiolan seurakuntaPuh:050 379 9038paivi.linnoinen@evl.fi
Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 154 644 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.
Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.
