Kultaranta-keskustelujen teemana Globaaleja, alueellisia ja paikallisia näkökulmia maailman murrokseen

Tasavallan presidentin kanslia

Tiedote 31/2026

5.5.2026

Tasavallan presidentti Alexander Stubb isännöi vuoden 2026 Kultaranta-keskusteluja 11.–12. kesäkuuta Naantalin Kultarannassa. Tänä vuonna ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelutapahtuman teemana on Globaaleja, alueellisia ja paikallisia näkökulmia maailman murrokseen.

Torstaina 11. kesäkuuta tarkastellaan geopoliittisia ja paikallisia kehityskulkuja ja niiden keskinäisvaikutuksia eri alueiden välillä ja niiden sisällä, mukaan lukien Afrikka, Lähi-itä, Aasia, Eurooppa ja Yhdysvallat. Tapahtuman avaa tasavallan presidentti. Ohjelmassa on viisi paneelikeskustelua, joissa poliittiset johtajat ja asiantuntijat eri puolilta maailmaa tarkastelevat nykyistä maailmantilannetta.

Perjantaina 12. kesäkuuta käsitellään vuorovaikutussuhteita Suomen näkökulmasta kolmessa asiantuntijakeskustelussa, joissa teemoina ovat Eurooppa, Venäjä ja globaali geotaloudellinen ja teknologinen kilpailu. Kultaranta-keskustelut päättyvät iltapäivällä tasavallan presidentin puheenvuoroon.

Tilaisuuteen on kutsuttu noin 140 keskustelijaa yhteiskunnan eri aloilta. Osallistujina on ulkomaisia ja kotimaisia poliittisia päättäjiä, tutkijoita sekä hallinnon, elinkeinoelämän, järjestöjen ja median edustajia. Keskustelut järjestetään tasavallan presidentin kesäasunnolla Kultarannassa, jonka puiston ja päärakennuksen peruskorjaus valmistui lokakuussa 2024.

Tapahtuman päävieraat sekä paneelikeskustelijat julkistetaan lähempänä tapahtumaa.