Kultaranta-keskustelujen teemana Globaaleja, alueellisia ja paikallisia näkökulmia maailman murrokseen
5.5.2026 18:56:02 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 31/2026
5.5.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb isännöi vuoden 2026 Kultaranta-keskusteluja 11.–12. kesäkuuta Naantalin Kultarannassa. Tänä vuonna ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelutapahtuman teemana on Globaaleja, alueellisia ja paikallisia näkökulmia maailman murrokseen.
Torstaina 11. kesäkuuta tarkastellaan geopoliittisia ja paikallisia kehityskulkuja ja niiden keskinäisvaikutuksia eri alueiden välillä ja niiden sisällä, mukaan lukien Afrikka, Lähi-itä, Aasia, Eurooppa ja Yhdysvallat. Tapahtuman avaa tasavallan presidentti. Ohjelmassa on viisi paneelikeskustelua, joissa poliittiset johtajat ja asiantuntijat eri puolilta maailmaa tarkastelevat nykyistä maailmantilannetta.
Perjantaina 12. kesäkuuta käsitellään vuorovaikutussuhteita Suomen näkökulmasta kolmessa asiantuntijakeskustelussa, joissa teemoina ovat Eurooppa, Venäjä ja globaali geotaloudellinen ja teknologinen kilpailu. Kultaranta-keskustelut päättyvät iltapäivällä tasavallan presidentin puheenvuoroon.
Tilaisuuteen on kutsuttu noin 140 keskustelijaa yhteiskunnan eri aloilta. Osallistujina on ulkomaisia ja kotimaisia poliittisia päättäjiä, tutkijoita sekä hallinnon, elinkeinoelämän, järjestöjen ja median edustajia. Keskustelut järjestetään tasavallan presidentin kesäasunnolla Kultarannassa, jonka puiston ja päärakennuksen peruskorjaus valmistui lokakuussa 2024.
Tapahtuman päävieraat sekä paneelikeskustelijat julkistetaan lähempänä tapahtumaa.
President Stubb på statsbesök till Litauen29.4.2026 12:48:48 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 30/2026 29.4.2026 Republikens president Alexander Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb avlägger statsbesök i Litauen 14.–15. maj 2026. Presidentti Stubb träffar Litauens president Gitanas Nausėda torsdagen den 14 maj i Vilnius. Programmet omfattar även möten med Litauens premiärminister och talmannen i det litauiska parlamentet Seimas samt deltagande i ett företagsforum. I presidentens delegation ingår medlemmar av statsrådet samt företrädare för näringslivet. Ytterligare information om programmet kommer att meddelas närmare tidpunkten för statsbesöket.
Presidentti Stubb valtiovierailulle Liettuaan29.4.2026 12:48:48 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 30/2026 29.4.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb tekevät valtiovierailun Liettuaan 14.–15. toukokuuta 2026. Presidentti Stubb tapaa Liettuan presidentti Gitanas Nausėdan torstaina 14. toukokuuta Vilnassa. Vierailun ohjelmaan kuuluvat myös tapaamiset Liettuan pääministerin ja Liettuan parlamentin Seimasin puhemiehen kanssa sekä osallistuminen yritysfoorumiin. Presidentti Stubbin valtiovierailuseurueeseen kuuluu valtioneuvoston jäseniä ja elinkeinoelämän edustajia. Ohjelmasta tiedotetaan lisää lähempänä vierailun ajankohtaa.
President Stubb to pay state visit to Lithuania29.4.2026 12:48:48 EEST | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 30/2026 29 April 2026 President of the Republic of Finland Alexander Stubb, accompanied by his spouse Suzanne Innes-Stubb, will pay a state visit to the Republic of Lithuania from 14 to 15 May 2026. President Stubb will meet President of Lithuania Gitanas Nausėda on Thursday 14 May in Vilnius. The programme of the visit will also include meetings with the Prime Minister of Lithuania and the Speaker of the Seimas, the Parliament of Lithuania, as well as participation in a business forum. The state visit delegation will include members of the Government and representatives from the business sector. Further details of the programme will be announced closer to the date of the visit.
Presidentparet uppvaktas med hälsningar på första maj27.4.2026 16:08:52 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 29/2026 27.4.2026 Presidentparet uppvaktas med hälsningar på första maj Republikens president Alexander Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb uppvaktas med traditionella förstamajhälsningar fredagen den 1 maj 2026. Tillställningen på förgården till Presidentens slott börjar klockan 10.00 då presidentparet får var sin majblomma av skolbarn som företräder Folkhälsan. Intäkterna från Folkhälsans årliga majblomsinsamling används till förmån för barn och unga. Majblomman är Finlands äldsta välgörenhetsmärke. Därefter hälsas presidentparet av musikförbundet Suomen Työväen Musiikkiliitto. I år framförs hälsningen av en sammanslagen ensemble bestående av Ikaalisten Nuoriso-orkesteri och blåsorkestern Hyvinkäänkylän Puhallinorkesteri. Programmet ute på slottsgården avslutas med hälsningar av Helsingfors universitets studentkår, Akademiska Sångföreningen och studentkören Ylioppilaskunnan Laulajat. Inne på Presidentens slott tar presidentparet emot
Presidenttipari ottaa vastaan vapputervehdyksiä27.4.2026 16:08:52 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 29/2026 27.4.2026 Presidenttipari ottaa vastaan vapputervehdyksiä Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb ottavat vastaan perinteisiä vapputervehdyksiä perjantaina 1. toukokuuta 2026. Tilaisuus alkaa, kun Folkhälsania edustavat koululaiset luovuttavat presidenttiparille Vappukukka-rintamerkin Presidentinlinnan etupihalla kello 10. Folkhälsanin vuosittaisen Vappukukka-keräyksen tuotto käytetään lasten ja nuorten hyväksi. Vappukukka on Suomen vanhin edelleen myytävä hyväntekeväisyysmerkki. Tämän jälkeen tervehdyksensä presidenttiparille tuo Suomen Työväen Musiikkiliitto. Tervehdyksen esittää Ikaalisten Nuoriso-orkesterin ja Hyvinkäänkylän Puhallinorkesterin yhteiskokoonpano. Tilaisuuden Presidentinlinnan etupihalla päättää Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan, Akademiska Sångföreningenin ja Ylioppilaskunnan Laulajien kuorojen tervehdykset. Presidentinlinnassa Aalto-yliopiston opiskelijat tervehtivät presidentt
