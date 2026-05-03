Taas kolmen maalin takaa jatkoaikavoittoon – Nokian KrP voiton päässä mestaruudesta

5.5.2026 21:23:34 EEST | Fliiga | Tiedote

Nokian KrP on voiton päässä F-liigan miesten mestaruudesta kaadettuaan illan viidennessä finaalissa Classicin jatkoajalla 5-4. KrP oli edellisen kohtaamisen tapaan kolmannessa erässä kolme maalia tappiolla, ja ratkaisijaksikin nousi sama mies. Viimeksi hattutempun ja jatkoaikamaalin tehnyt Luukas Hyvärinen osui tänään neljästi, ja maaleista yksi oli jälleen jatkoaikaratkaisu.

Pallon Nico Salolta saanut Ville Lastikka laukoi Classicin johtoon avauserässä, jossa myös KrP sai kertaalleen pallon verkkoon. Tuo osuma kuitenkin hylättiin Classicin haaston ja videotarkistuksen jälkeen edeltäneen rikkeen vuoksi.

Ottelu oli puolivälissä pitkään keskeytettynä hallissa tapahtuneen sairauskohtauksen vuoksi, ja kun toinen erä sitten pelattiin loppuun, nähtiin Classicin etsikkoaika. Ville Lastikka kiskaisi kierrosta illan toisen maalinsa ja kohta vielä Peteris Trekse jo 3-0 Classicille Nico Salon pudotuksesta.

Kun kolmas erä melkein saman tien alkoi, oli kuitenkin Nokian KrP:n nousun aika. Juuso Ahola sijoitti keskialueen pallonriiston jälkeen nokialaisille avausmaalin, sen syöttänyt Luukas Hyvärinen sivalsi Aholan syötöstä eron enää yhteen ja sitten olikin peli tasan Hyvärisen lyötyä pallon ilmasta ohi Classic-vahti Lassi Torisevan. Kukapa muu kuin Hyvärinen oli asialla kolmannen kerran peräkkäin, kun hän päätti komean hyökkäyksen sivaltamalla Joona Rantalan levityksestä joukkueensa ensi kertaa johtoon. KrP:llä oli viime minuuteilla paikka ratkaista peli Classicin jäähyn aikana, mutta nyt maankuulu ylivoimapeli petti: Peteris Trekse karkasi pallon perään ja ohitti vastaan lähteneen maalivahti Iiro Rantaniemen sijoittaen ottelun jatkoajalle vieneen 4–4-tasoituksen.

Jatkoaika ehti vanheta vain runsaan minuutin, kun Classicin puolustus aukesi yllättävän helposti joukkueiden pelatessa tasavajaalla. Nico Jonaesonin läpisyöttö keskeltä vapautti Luukas Hyvärisen karkuun, ja kliininen sijoitus ohi Lassi Torisevan päätti ottelun.

Mestaruus on katkolla torstaina klo 18.30 Nokialla.

Pääsarjojen turvallisuusvaatimuksiin merkittäviä muutoksia – jatkossa pelataan tarvittaessa pienemmissä kaukaloissa28.4.2026 13:36:35 EEST | Tiedote

Salibandyliiton hallitus sekä F-liigasta vastaavan SSBL Salibandy Oy:n hallitus ovat linjanneet pääsarjojen turvallisuusvaatimuksiin merkittäviä tiukennuksia kaudesta 2026-2027 alkaen. Jatkossa jokainen pääsarjassa pelattava ottelu pelataan vähintään 1,1 metrin turva-alueilla tarvittaessa kenttäkokoa pienentäen. Pääsarjojen olosuhteista aloitettava turvallisuusparannus laajenee jatkossa myös muihin salibandysarjoihin.

