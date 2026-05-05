Eurojackpotin potti nousee 76 miljoonaan euroon - Suomeen yli 300 000 euron voitto
5.5.2026 22:44:58 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin tiistain arvonnassa kierroksella 19/2026 ei löytynyt täysosumia. Tämän viikon perjantaina potissa on tarjolla noin 76 miljoonaa euroa.
Arvonnan oikea rivi on 1, 30, 33, 34 ja 43. Tähtinumerot 5 ja 10.
Kierroksen suurimmat voitot napattiin 5+0-tuloksilla. Kaksi niistä osui Saksaan ja yksi meille Suomeen. Jokaisen rivin arvo on noin 331 000 euroa. Suomalaisvoitto meni nettipelaajalle Juvalle.
Tiistain Jokeri-pelin oikea rivi on 5 5 1 7 1 2 4. Arvonnassa löytyi yksi onnistuneesti tuplattu kuusi oikein -rivi, jolla voittaa 40 000 euroa. Se osui nettipelaajalle Keminmaalle.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on San Francisco 79, joka tuo tuhannen euron voiton viidelle riville.
Milli-pelin oikea rivi on 1, 3, 20, 23, 24 ja 37. Lisänumeroksi arvottiin 2. Tiistaina pelistä lähti jakoon yli 18 300 voittoa, mutta ei kuitenkaan täysosumaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Kenon puolimiljonääri kertoo elämästään: ”Pakko sanoa, että ostin Rolexin”5.5.2026 15:04:33 EEST | Tiedote
Maaliskuun alussa kankaanpäälänen mies voitti Kenosta puoli miljoonaa euroa. Kaksi kuukautta voiton jälkeen mies kertoi, että voitto on tuonut mielenrauhaa.
Finlandia-ajo ilmaiseksi Ruutu-palvelussa - TotoTV:n studiolähetyksessä viikonloppuna Lähdekorpi, Pylkkänen ja Törmänen4.5.2026 16:52:43 EEST | Tiedote
Tulevana viikonloppuna Vermon raviradalla kilpaillaan kansainvälinen huippuraviurheilutapahtuma Finlandia-ajo. Veikkauksen TotoTV:n studiolähetys tehdään sekä lauantaina 9.5. että sunnuntaina 10.5. paikan päältä. Studiolähetyksessä nähdään TotoTV:n lähetyksiin asiantuntijaksi palaava suosikkikasvo Kari Lähdekorpi sekä pidetyt Antti Pylkkänen ja Jere Törmänen.
Ilkka Kosola nimitetty Veikkauksen talousjohtajaksi4.5.2026 10:00:06 EEST | Tiedote
Ilkka Kosola, KTM, on nimitetty Veikkauksen uudeksi talousjohtajaksi (CFO) ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässä syyskuun loppuun mennessä.
Loton potti kohoaa kuuteen miljoonaan euroon2.5.2026 22:46:45 EEST | Tiedote
Toukokuun ensimmäisessä arvonnassa ei löytynyt Lotosta täysosumaa, joten ensi lauantaina on jaossa kuuden miljoonan euron päävoitto. Illan suurimmat voitot antoi Jokeri.
Eurojackpotissa potti kasvaa 64 miljoonaan euroon – Suomeen iso voitto1.5.2026 22:22:20 EEST | Tiedote
Perjantaina arvottu Eurojackpot ei antanut yhtään täysosumaa, joten ensi tiistaina on jaossa noin 64 miljoonan päävoitto.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme