Veikkaus Oy

Eurojackpotin potti nousee 76 miljoonaan euroon - Suomeen yli 300 000 euron voitto

5.5.2026 22:44:58 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Eurojackpotin tiistain arvonnassa kierroksella 19/2026 ei löytynyt täysosumia. Tämän viikon perjantaina potissa on tarjolla noin 76 miljoonaa euroa.

Arvonnan oikea rivi on 1, 30, 33, 34 ja 43. Tähtinumerot 5 ja 10.

Kierroksen suurimmat voitot napattiin 5+0-tuloksilla. Kaksi niistä osui Saksaan ja yksi meille Suomeen. Jokaisen rivin arvo on noin 331 000 euroa. Suomalaisvoitto meni nettipelaajalle Juvalle.

Tiistain Jokeri-pelin oikea rivi on 5 5 1 7 1 2 4. Arvonnassa löytyi yksi onnistuneesti tuplattu kuusi oikein -rivi, jolla voittaa 40 000 euroa. Se osui nettipelaajalle Keminmaalle.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on San Francisco 79, joka tuo tuhannen euron voiton viidelle riville. 

Milli-pelin oikea rivi on 1, 3, 20, 23, 24 ja 37. Lisänumeroksi arvottiin 2. Tiistaina pelistä lähti jakoon yli 18 300 voittoa, mutta ei kuitenkaan täysosumaa.

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Finlandia-ajo ilmaiseksi Ruutu-palvelussa - TotoTV:n studiolähetyksessä viikonloppuna Lähdekorpi, Pylkkänen ja Törmänen4.5.2026 16:52:43 EEST | Tiedote

Tulevana viikonloppuna Vermon raviradalla kilpaillaan kansainvälinen huippuraviurheilutapahtuma Finlandia-ajo. Veikkauksen TotoTV:n studiolähetys tehdään sekä lauantaina 9.5. että sunnuntaina 10.5. paikan päältä. Studiolähetyksessä nähdään TotoTV:n lähetyksiin asiantuntijaksi palaava suosikkikasvo Kari Lähdekorpi sekä pidetyt Antti Pylkkänen ja Jere Törmänen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye