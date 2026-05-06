Katarina Murto jatkokaudelle OAJ:n puheenjohtajana – ”Meillä on aina ratkaisuehdotuksia”

Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n valtuusto aloitti tänään nelivuotisen kautensa. Ensimmäisen kokouksensa aluksi uusi valtuusto valitsi Katarina Murron jatkamaan järjestön puheenjohtajana.

– Olen erittäin kiitollinen saamastani luottamuksesta ja hyvin sitoutunut toimimaan OAJ:n puheenjohtajana. Jäsenten etu on minulle tärkein voimavara ja peruste tehdä tätä työtä. On suuri vahvuus, että OAJ kokoaa yhteen koko koulutusketjun. Jäsentemme tekemän työn varassa on koko Suomen tulevaisuus, Katarina Murto sanoo.

Kasvu on taattava haasteiden keskellä

Suomen poliittista keskustelua hallitsee huoli velkaantumisesta. OAJ on esittänyt velkajarrun rinnalle kasvutakuuta.

Kasvutakuu olisi puolueiden yhdessä laatima pitkäjänteinen suunnitelma rahoituksesta, resursseista ja keinoista, joilla koulutus- ja osaamistaso saadaan nousuun ja Suomi takaisin koulutuksen kärkimaaksi.

– Koulutus on tutkitusti kannattava sijoitus, ja inhimillinen pääoma on pienen kansan tärkein valttikortti. Ikäluokkien pienentymisestä vapautuvat rahat pitää säilyttää koulutusjärjestelmässä, ja sijoittaa ne opetukseen sekä oppimistulosten ja koulutustason nostamiseen. Vain siten Suomi voi pärjätä edessä olevien muutosten keskellä ja taittaa velkaantumisen, Murto sanoo.

Muutokset voivat korostaa ammattijärjestöjen roolia

Myös ammattijärjestöiltä tarvitaan Murron mukaan kykyä uudistua maailman mukana. OAJ aikoo hänen mukaansa panostaa alkavalla nelivuotiskaudella entistä vahvemmin edunvalvontaan ja vaikuttamistyöhön.

– Nykyhallituksen monet työelämäheikennykset voivat jopa korostaa ammattijärjestöjen roolia työntekijöiden turvana ja puolustajana. Se edellyttää kuitenkin pysymistä mukana ympärillämme tapahtuvissa muutoksissa. Haluan yhä vahvistaa OAJ:n asemaa neuvottelijana, lisätä jäsenyyden houkuttelevuutta ja tuoda proaktiivisesti jäsentemme ääntä esiin heitä koskevissa keskusteluissa ja päätöksissä, Murto sanoo.

Hän haluaa myös, että OAJ on jatkossakin vastuullinen, rakentava ja rohkea yhteiskunnallinen keskustelija ja vaikuttaja.

– Tehtävämme on nostaa esiin epäkohtia, mutta meillä on aina myös ratkaisuehdotuksia ongelmiin.

Katarina Murto on

Teatterikorkeakoulusta ja Helsingin yliopistosta valmistunut juristi, varatuomari ja tanssinopettaja.

toiminut opetustehtävissä kymmenen vuoden ajan, viimeksi tanssitaiteen lehtorina Teatterikorkeakoulussa.

työskennellyt opetusuransa jälkeen työmarkkinajärjestöissä esimerkiksi SAK:n työehtoasioiden päällikkönä, STTK:n johtajana ja Akavan työmarkkinajohtajana.

toiminut OAJ:n puheenjohtajana keväästä 2022.

Jukon puheenjohtaja, Akavan varapuheenjohtaja, Kevan hallituksen jäsen ja Työllisyysrahaston hallintoneuvoston jäsen.

Valtuuston kokouksessa tehdään myös muita henkilövalintoja, joista tullaan kertomaan OAJ:n verkkosivuilla.