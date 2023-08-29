Olaksen liiketoiminnan hyvä vire jatkui vuonna 2025 ja loi vahvan pohjan vuodelle 2026 – asuntojen tilauskanta ennätyksellisen korkea

Vuonna 2025 Olas Groupin liikevaihto oli 23 miljoonaa euroa ja liikevoitto 762 000 euroa (3,3 % liikevaihdosta). Liikevoitto jäi asetetuista tavoitteista, mutta oli toimialaan nähden hyvällä tasolla. Yhtiön taloudellinen asema säilyi vahvana. Omavaraisuusaste pysyi erinomaisella tasolla 58 prosentissa.

Olas Groupin tulokseen vaikutti erityisesti alkuvuoden heikko myyntitilanne, mikä johtui rakennuslupien vähäisyydestä. Taustalla oli myös se, että vuonna 2024 myynti ylitti selvästi tavoitteet, mikä osaltaan siirsi kysyntää eteenpäin.

”Vuosi 2025 oli kaksijakoinen Olas Groupille. Vuoden ensimmäinen neljännes oli heikko, mutta toisesta neljänneksestä alkaen liiketoiminnassa palattiin normaaliin. Kahdella viimeisellä vuosineljänneksellä kasvu oli jo tavoitteiden mukaista, mikä näkyi erityisesti loppuvuoden vahvana suorituksena”, sanoo Olas Groupin toimitusjohtaja Markus Alitalo.

Yhtiön liikevaihto ja myyntimäärät säilyivät vuoden 2024 tasolla, mutta strategiset panostukset alkoivat tuottaa tulosta vuoden 2025 edetessä. Investoinnit kasvuun realisoituivat loppuvuonna merkittävänä tuotannon kasvuna. Käynnistyneiden asuntojen rakentamisen määrä kasvoi peräti 86 % edellisvuoteen verrattuna.

”Erityisen merkittävää on, että tilauskantamme vuodelle 2026 nousi ennätyksellisen korkeaksi. Tämä mahdollistaa erittäin vahvan lähdön alkaneelle vuodelle ja luo hyvän näkymän tulevaan. Kun liikevaihdon kehitystä tarkastellaan rullaavasti seuraavan 12 kuukauden ajalta, liikevaihtomme nousee 29 MEUR:oon ja liikevoitto 1,9 MEUR:oon. Pääkaupunkiseudulla on edelleen patoutunutta kysyntää pientaloasunnoille. Korkojen noususta huolimatta kiinnostus kohteitamme kohtaan on suurta ja osa kohteistamme myydään tai varataan loppuun ennen valmistumistaan”, sanoo Alitalo.

”Olas Groupin menestyksen taustalla on pitkäjänteinen panostus asiakasymmärrykseen. Olemme alusta alkaen tehneet asuntojen suunnittelua ja rakentamista asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Tämä lähestymistapa on osoittautunut keskeiseksi kilpailutekijäksi ja mahdollistanut vahvan loppuvuoden sekä hyvän tilauskannan”, Alitalo summaa.