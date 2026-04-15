VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Merkittävä osa isistä jättää edelleen vanhempainvapaat kokonaan käyttämättä

7.5.2026 06:45:00 EEST | VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto | Tiedote

Pitkiä perhevapaita käyttävät todennäköisemmin korkeimpien tuloluokkien isät ja suomalaistaustaiset isät. Erot pisimpien perhevapaiden käytössä ovat kasvaneet entisestään perhevapaauudistuksen jälkeen.

Kuva: Getty Images
Vanhempainvapaat jättää Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksen mukaan käyttämättä suunnilleen yhtä suuri osa isistä kuin ennen vuoden 2022 perhevapaauudistusta. Toisaalta vapaita pitävät isät käyttävät ne aiempaa pidempinä.

Perhevapaauudistuksen myötä sekä suomalaista että ulkomaalaista syntyperää olevat isät käyttävät aiempaa useammin pitkiä perhevapaita.

”Suomalaistaustaiset isät ovat kuitenkin lisänneet pisimpien vapaiden käyttöä ulkomaalaistaustaisia isiä enemmän”, johtava tuloksellisuustarkastaja Sanni Hellman toteaa.

Alemmissa tuloluokissa olevat isät ovat lisänneet vanhempainvapaiden käyttöä, vaikka samalla pisimpiä vapaita käyttävät entistä todennäköisimmin korkeimpien tuloluokkien isät. Kokonaisuudessaan tulojen vaikutus vapaiden käyttöön on hieman pienentynyt.

Perhevapaauudistuksen arvioitiin nostavan vuosittaisia menoja noin 60–110 miljoonaa euroa, mutta nousua on ollut yli 150 miljoonaa euroa vuodessa. Vanhempainvapaiden kokonaiskustannukset olivat viimeisimmän tiedon mukaan 1,24 miljardia euroa.

Pienet ja miesenemmistöiset työnantajat pitivät vanhempainvapaisiin liittyviä järjestelyjä muita hankalampina

Työnantajien käytänteissä ja asenteissa vanhempainvapaita kohtaan on eroja. Pienemmissä ja miesenemmistöisissä työpaikoissa isien vanhempainvapaisiin liittyvät järjestelyt koetaan keskimääräistä hankalammiksi. Myös vapaiden käyttöä edistävät käytänteet ovat näillä työpaikoilla harvinaisempia kuin muilla.

”Vanhempainvapaiden tasaisempaa jakautumista kannatetaan enemmän suurten ja naisvaltaisten toimialojen työnantajien keskuudessa kuin miesenemmistöisissä ja pienissä yrityksissä”, ylitarkastaja Pietari Suomela kertoo.

VTV arvioi tarkastuksessaan vuoden 2022 perhevapaauudistuksen tavoitteiden toteutumista koskien isien käyttämiä vanhempainvapaita. Uudistuksen tavoitteena oli, että vapaat ja hoitovastuu jakautuisivat tasapuolisesti vanhempien kesken kiintiöimällä vapaat kahden vanhemman perheissä molemmille vanhemmille.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan osoittamiin kohteisiin tuloksellisesti sekä lakeja ja sääntöjä noudattaen. Toiminnallaan VTV tukee läpinäkyvää päätöksentekoa ja demokratiaa. VTV tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja hallinnon toimintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta, avoimuusrekisterin käyttöä ja poliittista mainontaa.

