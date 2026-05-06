Karavaanarit-elokuvan kuvaukset alkoivat – mukana liuta huippunäyttelijöitä

Karavaanarit kertoo ystävistä, jotka kokoontuvat Porin Yyteriin viettämään oman karavaanariyhteisönsä vuosipäivätreffejä. Täydellisesti suunniteltu juhlaviikko kuitenkin järkkyy, kun vakiporukan jäsen tuo paikalle uuden miesystävänsä, joka kaataa jokaisen henkilökohtaiset kulissit. Alkaa paljastusten ja tahattomien kommellusten sävyttämä viikonloppu, jonka aikana jokainen yrittää säilyttää kasvonsa.

Elokuvaa tähdittää joukko maamme eturivin näyttelijöitä: Antti Luusuaniemi, Kari Ketonen, Heli Sutela, Mimosa Willamo, Joonas Nordman, Ria Kataja, Linnea Leino, Heikki Kinnunen, Miitta Sorvali, Maria Kuusiluoma ja Juuso ”Köpi” Kallio.

Elokuvan ohjaa Kari Ketonen. Elokuvan ovat käsikirjoittaneet Kari Ketosen lisäksi Mauri Ahola, Joonas Nordman, Ninni Saajola ja Tatiana Elf. Tuottajina toimivat Jonna Enroth ja Paavo Tervonen ja Antti Luusuaniemi, tuotantoyhtiönä Red Carpet Film & TV. Nelonen Media levittää elokuvan.

– On suuri ilo ja kunnia luotsata tätä nimekkäällä näyttelijäkaartilla varustettua karavaania kuvauksiin. Jokainen elokuva on erilainen. Tämäkin elokuva luo oman mikrokosmoksensa, jossa kuvitteelliset hahmot ja heidän tarinansa muuttuvat eläviksi. Odotan innolla, että saamme tuoda elokuvateattereihin näytille uuden kotimaisen komediaelokuvan, Kari Ketonen kommentoi.

– Karavaanarit on komedia, jonka näyttelijäkaarti on vertaansa vailla. Elokuvan tarina luo loistavan lähtöasetelman laadukkaalle kotimaiselle elokuvalle. Tuntuu hyvältä olla levittämässä tätä komediaa, Nelonen Median johtaja Ville Toivonen sanoo.

Elokuvan rahoitusta on tukemassa Elokuvasäätiön lisäksi yhteistyökumppaniverkosto. Elokuvan kumppaneita ovat Porin kaupunki, Kesko/Naughty Street Food, Kultakiertue, Rinta-Joupin Autoliike, Villi sekä Tactic Games.

– Olemme todella kiitollisia, että elokuvamme kiinnostavat kumppaneita. Vahva kumppaniverkosto mahdollistaa kotimaisen elokuvan tekemisen haastavassa taloudellisessa ympäristössä, tuottaja Paavo Tervonen kiittää.

Karavaanarit saa ensi-iltansa vuonna 2027.

