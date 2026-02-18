Museoväki saapuu joukolla Hämeenlinnaan keskustelemaan kulttuuriperinnöstä voimavarana

Valtakunnalliset museopäivät ovat museoalan merkittävin tapahtuma Suomessa. Museopäivien ohjelmassa Verkatehtaalla on ajankohtaisia puheenvuoroja, työpajoja ja retkiä paikallisiin kulttuurikohteisiin. Museopäivät huipentuvat torstaina 22.5. Museogaalaan, jossa julkistetaan Vuoden museo 2026 –kilpailun voittaja.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Museoliitto, Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan kaupunginmuseo ja Hämeenlinnan taidemuseo.

”Hämeenlinna tunnetaan hienoista museoistaan, rikkaasta kulttuuriperinnöstään ja loistavasta sijainnistaan, joten mikäpä olisi parempi paikka järjestää Valtakunnalliset museopäivät! Museopäivät ovat kenties alan tärkein vuosittainen kohtaamis- ja verkostoitumisfoorumi, jonka isännöinti on kaupungin museoille suuri kunnia”, sanoo Hämeenlinnan kaupunginmuseon vt. museonjohtaja Antti Krapu.

Kulttuuriperintö on yhteiskunnan voimavara

Kulttuuriperintö on tunnistettu merkittävänä voimavarana yhteiskunnassa. Tuoreen Kulttuuriperintöbarometrin mukaan kulttuuriperinnön merkitys suomalaisille kasvaa alati. Lisäksi viimeisen 15 vuoden aikana museot ovat kaksinkertaistaneet kävijämääränsä. Viime vuonna tehtiin 8,6 miljoonaa museokäyntiä.

“Museot ovat hyvin suosittuja, mutta niiden merkitys kasvaa myös osana yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Haluamme nostaa tämän tärkeän aiheen keskusteluun Museopäivien ohjelmassa”, toteaa Museoliiton toimitusjohtaja Petra Havu. “Perehdymme myös siihen, kuinka digitalisaatio ja tekoäly auttavat meitä saamaan museoiden kokoelmat entistä laajempaan käyttöön.”

“Tämän vuoden teema kulttuuriperinnön ja museoiden roolista yhteiskunnan voimavarana osuu museotyön kovaan ytimeen. Yhteinen identiteettimme rakentuu käsitykselle ja ymmärrykselle omista juuristamme, joita ilman yhteiskunnalla ei ole merkitystä tai tulevaisuutta”, täydentää Antti Krapu.

Museoiden odotetaan edistävän kansalaisten osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia sekä vahvistavan huoltovarmuutta ja henkistä kriisinkestävyyttä. Museopäivillä tarkastellaan uudistuvia museoita ja muuttuvaa museotyötä.

Hämeenlinnan taidemuseon museonjohtaja Jenny Valli iloitsee kaupunkiin saapuvista kollegoista:

“Tämän vuoden museopäivien teema on meille Hämeenlinnan taidemuseossa työskenteleville erityisen läheinen, sillä työskentelemme sen eteen, että mahdollisimman moni ihminen saisi taiteesta elämänvoimaa. Erityisesti nyt tässä epävarmuuden ja valtavan nopeiden muutosten ajassa taiteella voi olla merkittävä vaikutus ihmisten elämään ja samalla se on oiva välinen kestävämmän ja turvallisemman yhteiskunnan rakentamisessa.”

Hämeenlinnan museoiden laajemmat aukioloajat

Maanantaina 18.5. vietetään Kansainvälistä museopäivää. Päivän kunniaksi Hämeenlinnan taidemuseo ja Hämeenlinnan kaupunginmuseon kohteet ovat avoinna poikkeuksellisesti maanantaina. Museo Skogster on avoinna klo 11–17, Sibeliuksen syntymäkoti ja Palanderin talo klo 12–16. Hämeenlinnan taidemuseo on avoinna klo 11–18. Päivän ajan on vapaa pääsy kaikkiin museoihin.

Museo Skogsterissa on esillä Kannuksenpyörä – Hämäläinen ryijy ja Tarkennus äärettömään -näyttelyt. Taidemuseon Lohrmann-rakennuksessa on esillä Antti Laitinen, Sisällä metsä -näyttely. Kansainvälisenä museopäivänä ohjelmassa on maksuttomia 15 minuutin miniopastuksia Sisällä metsä -näyttelyyn klo 12, 13.30, 15 ja 16.30.

Keskiviikkona 20.5. Museo Skogster, Sibeliuksen syntymäkoti ja Hämeenlinnan Taidemuseo ovat auki aina klo 19 asti yleisölle ja Valtakunnallisiin museopäiviin osallistuville. Museopäiville osallistujat pääsevät ilmaiseksi sisään museoihin Museopäivien passia näyttämällä. Museo Skogsterissa Museopäivien vieraille järjestetään Tarkennus äärettömään -näyttelyn teemoista speed dating nonstoppina klo 17–19.

Sibeliuksen syntymäkodissa on tavattavissa musiikkipedagogi Sopu Oksanen, joka työskentelee Hämeenlinnan kaupunginmuseolla projektitutkijana hankkeessa. Hankkeessa avataan Jean Sibeliuksen luonnon ja satujen täyteistä moniaistista ja improvisatorista suhdetta musiikkiin lapsuuden ja nuoruuden Hämeenlinnassa.

Tervetuloa mukaan

Tiedotusvälineiden edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan ohjelmaa sekä haastattelemaan asiantuntijoita ja museoalan vaikuttajia. Tiedotusvälineiden edustajia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 19.5.2026 sähköpostitse osoitteeseen miisa.pulkkinen@museoliitto.fi.

Ohjelma

Lue lisää ohjelmasta!

Museopäivien aikana julkaistavat tiedotteet

Ennakkotiedote Museopäivien alkamisesta tiistaina 19.5.

Vuoden museo 2026 –kilpailun voittaja torstaina 21.5. n. klo 21.15

Suomen museoliiton ansiomitalistit perjantaina 22.5.