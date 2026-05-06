Hyvinvointialueen alkuvuosi onnistui lähes suunnitellusti

Hyvinvointialueen alkuvuosi on toteutunut talousarvion mukaisesti. Ylijäämää ennustetaan tässä vaiheessa noin 91,5 miljoonan euroa. Hyvinvointialueen alijäämä saataneen katettua vuoden 2026 loppuun mennessä. Aiemmilta vuosilta katettavaa alijäämää on vielä noin 68 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola toteaa, että hyvästä tilanteesta huolimatta hyvinvointialueella on myös varauduttava tuleviin vuosiin.

– Pirkanmaalla kehityksen iso kuva on oikea, toiminta ja taloustilanne näyttävät nyt suunnitelman mukaiselta. Työtä on vielä määrätietoisesti jatkettava erityisesti henkilöstön jaksamisen ja hyvinvoinnin eteen. On tärkeää varautua myös toimintaympäristön mahdollisiin muutoksiin, kuten valtion talouden ja lainsäädännön muutoksiin, jotta pirkanmaalaiset saavat jatkosakin oikeat palvelut oikeaan aikaan, Erhola sanoo.

Hammashoitoon ja erikoissairaanhoitoon nopeammin

Tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen mukaan hoitoon pääsee Pirkanmaalla nyt aiempaa nopeammin erityisesti suun terveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkoja odottavien määrä on vähentynyt. Kaikki eivät kuitenkaan ota vastaan ensimmäiseksi tarjottuja paikkoja.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on tapahtunut alkuvuoden aikana merkittäviä uudistuksia: sote-palvelujen tuotanto siirtyi Pihlajalinna Terveys Oy:lle Virroilla ja Ruovedellä 1.4. sekä Kihniössä ja Parkanossa 1.5. Perusterveydenhuollossa otettiin käyttöön omalääkärimalli. Kangasalan lähipalvelusairaala muutti Hatanpään sairaalaan ja samalla kaksi Hatanpään sisätautiosastoa suljettiin. Ikäihmisten palveluketjujen selvitystyö valmistui, ja uusi voimavaralähtöinen lyhytaikaisen asumisen yksikkö avattiin Sastamalaan huhtikuun lopulla.

Alkuvuoden aikana saavutettiin koko aluetta koskevat pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoitteet. Alueellisia puutteita esiintyi kuitenkin erityisesti Tampereen kaupunkiseudulla. Ensihoidon 90 % saavuttamisajat toteutuivat ydintaajamien ulkopuolella. Ensihoidon 50 % saavuttamisajat jäivät tavoitteista kaikilla riskialueella. Tulipalojen aiheuttamat henkilövahingot ja omaisuusvahingot ovat puolestaan kasvaneet vuodesta 2025.

Sairauspoissaolot eivät ole vähentyneet

Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstön tyytyväisyys on noussut, mutta sairauspoissaolot eivät ole vähentyneet tavoitteen mukaisesti toimenpiteistä huolimatta. Suositteluindeksi eNPS nousi vuoden 2025 keskiarvosta −1 arvoon 3. Vakinainen henkilöstömäärä on kasvanut ja määräaikaisten määrä on laskenut viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Pirkanmaan hyvinvointialueella hyväksyttiin tammikuussa uudistunut strategia ja maaliskuussa strategiaan pohjautuva uusi toimeenpanosuunnitelma.

Aluehallituksen esityslista 11.5.

Aluehallituksen esityslistalla 11.5. on osavuosikatsauksen lisäksi myös seuraavia asioita:

Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat

Investointisuunnitelman 2026-2029 sekä talousarvion 2026 investointiosan muutokset

Sisä-Suomen yhteistyöalueen strateginen TKKIO-ohjelma vuosille 2026–2028

Pirkanmaan hyvinvointialueen viestintäsuunnitelma 2026–2029

Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja potilasasiavastaavien vuosiselvitys 2025

Oikaisuvaatimus osavuorokautisen kiertävän perhehoidon palkkioita koskevasta päätöksestä

Oikaisuvaatimus syövän hoito, kirurgia ja vatsasairaudet, viranhaltijan irtisanomiseen liittyen

Oikaisuvaatimus psykiatrian ylilääkärin virkavalinnasta

Vastaus valtuustoaloitteeseen - Käyttämättömien vastaanottoaikojen määrän vähentäminen

