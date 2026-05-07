Viikkokatsaus 11.–15.5.2026

Blogikirjoitus pe 8.5.

Jenni Lehtimäki: Lähiluonto tulee säilyttää kansanterveyden tueksi

Suomalaiset voivat olla ylpeitä lähiluonnostaan, sillä kansainvälisen vertailun mukaan kaupungistuneilla alueilla asuvat suomalaiset nauttivat poikkeuksellisen runsaasta vehreydestä. Lähiluonnon laadun suhteen Suomi ei saa kympin arvosanaa, kirjoittaa johtava tutkija Jenni Lehtimäki Suomen ympäristökeskuksesta.

Tiedote ja raportti ma 11.5.

Saariston käymäläjätteiden ravinteet talteen

Matkailun kasvu lisää painetta järjestää saaristoon toimivia ja ympäristön kannalta kestäviä käymäläpalveluja. Syken tuore raportti arvioi Saaristomeren julkisten kuivakäymälöiden ravinnekuormitusta ja esittää ratkaisuja käymäläjätteen nykyistä tehokkaampaan käsittelyyn.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: ryhmäpäällikkö Suvi Lehtoranta, puh. 029 525 1362 ja viestintäasiantuntija Matti Lindholm, puh. 029 525 1380, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi

Uutinen ti 12.5.

Muovien kiertotalous voi vähentää ympäristöhaittoja ja vahvistaa kansallista sopeutumiskykyä

Suomi kierrättää edelleen alle kolmanneksen muovipakkauksistaan. PlastLIFE-hankkeen mukaan kiertotaloutta on vahvistettava nopeasti koko muovien arvoketjussa, jotta EU:n tavoitteet, huoltovarmuus ja ympäristöhyödyt voidaan saavuttaa.

Hankkeen toimintasuositukset: Kestävällä muovien arvoketjulla kansallista sopeutumiskykyä (helda.fi)

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: erikoistutkija Sari Kauppi, puh. 029 525 1268 ja erikoistutkija Hanna Salmenperä, puh. 029 525 1605, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi

Seminaari ti 12.5.

15 vuotta biodiversiteettihypoteesin tutkimusta

Mitä tiedämme luonnon monimuotoisuuden vaikutuksesta ihmisen terveyteen? Juhlistamme biodiversiteettihypoteesin 15-vuotista tutkimusta luontoterveysseminaarissa Helsingin Oodissa ja verkossa tiistaina 12.5.2026 klo 9.00–15.30. Tilaisuudessa tutkijat käsittelevät muun muassa mikrobialtistuksen, monimuotoisen luonnon ja ihmisen immuunijärjestelmän yhteyksiä sekä käytännön sovelluksia terveyden edistämiseen.

Ilmoittautuminen on päättynyt, mutta mukaan voi vielä päästä olemalla yhteydessä erityisasiantuntija Riku Lumiaroon, puh. 029 525 1394, etunimi.sukunimi@syke.fi

Tiedote ja raportti ke 13.5.

Tuuli- ja aurinkovoiman ekologinen kestävyys Suomessa: nykytila ja kehittämistarpeet

Suomen ympäristökeskuksen selvitys Tuuli- ja aurinkovoiman ekologinen kestävyys Suomessa: nykytila ja kehittämistarpeet vetää yhteen uusiutuvan energian rakentamisen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja maankäyttöön. Vaikka uusiutuva energia on välttämätöntä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, sen sijoittaminen vaatii tarkempaa luontotavoitteet huomioivaa ohjausta.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: kehittämispäällikkö Kari-Matti Vuori puh. 029 525 1754 ja viestintäasiantuntija Saara Sivonen puh. 029 525 1082, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi

Uutiskirje ke 13.5.

Vesikirje 1/2026

Vesikirjeestä löydät vesiuutisia Suomesta ja maailmalta. Uutiskirje on tarkoitettu erityisesti vesialan asiantuntijoille ja muille kiinnostuneille.

Tilannekatsaus ke 13.5.

Kuivuuskatsaus

Viikoittaisessa kuivuuskatsauksessa tarkastellaan pohjavesitilanteen, maaperän kosteuden ja maastopaloriskin kehittymistä koko maassa. Tiedot auttavat varautumaan kuivuuden vaikutuksiin esimerkiksi vesihuollossa ja maataloudessa.

Katsaus julkaistaan vesi.fi:n Kuivuustilanne-sivulla tiistaina iltapäivällä.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Tulvakeskuksen johtaja, johtava asiatuntija Lauri Ahopelto, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1342, etunimi.sukunimi@syke.fi

Vielä ehtii mukaan!

Miten Suomi siirtyy kestävään energiajärjestelmään? ma 25.5.

Miltä näyttää kestävä energiajärjestelmä vuonna 2055 – ja miten sinne päästään hallitusti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti? Tervetuloa Puhtaan energiajärjestelmän siirtymä (REPower-CEST) -projektin loppuseminaariin, jossa esitellään kestävän energiasiirtymän tiekartta. Seminaari tarjoaa ajankohtaisen tutkimusnäkemyksen energiasiirtymän suunnasta, konkreettisia toimenpiteitä ja kehityspolkuja ja keskustelua päätöksenteon tueksi.

Median ilmoittautumiset: viestintäasiantuntija Saara Sivonen, etunimi.sukunimi@syke.fi

