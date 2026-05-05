Loviisassa edistetään kestävää ja turvallista liikkumista – kerro nä-kemyksesi liikkumisen haasteista ja kehittämistarpeista 29.5. mennessä

Asukkaiden kokemukset ovat tärkeä osa toimenpidetarpeiden tunnistamista. Kyselyyn voi vastata 6.5.–29.5. välisenä aikana osoitteessa: https://app.maptionnaire.com/q/loviisankestavanjaturvallisenliikkumisensuunnitelma

Kyselyllä kerätään tietoa esimerkiksi koetusta turvallisuudesta, liikennekäyttäytymisen haasteista, kestävien liikkumisvalintojen edellytyksistä sekä liikenneonnettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista. Konkreettisia parannuskohteitakin voi tuoda esille kyselyn karttaosioissa.

Kyselyn ohella työssä tarkastellaan erilaisia liikenneturvallisuustilastoja ja muita rekisteriaineistoja, käydään läpi kaupungin suunnitelmia ja strategioita sekä haastatellaan eri toimialojen edustajia nykyisistä toimintamalleista fiksumpien liikkumisvalintojen edistämiseksi. Kokonaiskuva kaupungin liikenneturvallisuustilanteesta sekä kestävän ja turvallisen liikkumisen edellytyksistä valmistuu kesän aikana.

Suunnitelman lähtökohtana valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet

Loviisan kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelmalla tavoitellaan tieliikenneonnettomuuksien määrän vähentymistä, koetun turvallisuuden parantumista sekä kestävien kulkumuotojen osuuden kasvua arjen liikkumisessa. Valtakunnallisena liikenneturvallisuusvisiona on, että kaikki liikennemuodot ovat vuoteen 2050 mennessä niin turvallisia, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

Kestävämmät liikkumisvalinnat, eli esimerkiksi kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön yleistyminen, ovat keskeinen reunaehto myös liikenneturvallisuuden parantumiselle. Tämä edellyttää panostusta olosuhteisiin, sääntötuntemukseen ja asenteisiin. Samalla kestävämpi liikkuminen vahvistaa kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia, vähentää liikenteen haitallisia päästöjä ja lisää elinympäristöjen viihtyisyyttä. Ihmisten terveys ja hyvinvointi on suoraan kytköksissä turvalliseen liikkumiseen, sillä yhä suurempi osa vakavien liikenneonnettomuuksien taustasyistä on terveysperusteisia.

Kestäviä ja turvallisia liikkumisvalintoja edistetään samanaikaisesti monin eri keinoin

Tavoitteena on tarjota jokaiselle kuntalaiselle edellytykset tehdä vastuullisia ja turvallisia valintoja päivittäisillä matkoillaan. Tähän kaupunki voi vaikuttaa monin eri tavoin, mutta myös alueellisten viranomaisten ja sidosryhmien toimia tarvitaan.

Loviisan kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelmassa kehittämistoimenpiteitä tarkastellaan kolmessa kokonaisuudessa:

1) Liikenneturvallisuustyön mahdollistavat rakenteet

2) Liikennekasvatus ja viestintä sekä

3) Turvallinen liikenneympäristö ja -palvelut.

Suunnitelmaan sisällytettävät toimenpide-ehdotukset liittyvät muun muassa eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön, resursseihin, kuntalaisviestintään, eri toimialojen toimintatapoihin, henkilöstön osaamiseen, koulukuljetusten turvallisuuteen ja liikenneympäristön puutteiden korjaamiseen.

Hankkeen ohjauksesta vastaa kaupungin poikkihallinnollinen liikenneturvallisuustyöryhmä, joka myös jatkossa vastaa suunnitelman edistämisestä ja seurannasta.