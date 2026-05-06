Lapin elinvoimakeskus

Arktisen merkitys kasvaa - asiantuntijat näkevät Lapin kehityksen myönteisenä

6.5.2026 12:07:10 EEST | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote

Lapin kehitysnäkymät ovat monin tavoin koko maata paremmat. Lapin elinvoimakeskuksen kokoaman katsauksen mukaan kehitysnäkymät ovat kokonaisuutena varovaisen myönteiset, mutta jakautuneet alueittain ja toimialoittain. Lappiin valmisteilla olevat investoinnit luovat uskoa tulevaan.

Kaksi karttaa, jossa toisessa näkyy Lapin nykytilanne seutukunnittain ja toisessa odotukset 12kk päähän.
Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan nykytilanne seutukunnissa verrattuna vuoden takaiseen ja odotukset 12 kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen.

Arktisen alueen kasvava merkitys luo Lappiin uusia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen mukaan kehitys on kokonaisuutena myönteistä, mutta alueiden välillä on selviä eroja.  

Lapin elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne verrattuna vuodentakaiseen eroaa muun maan tilannetta positiivisempana. Rovaniemen, Pohjois-Lapin, Tunturi-Lapin ja Torniolaakson seutukuntien tilanne on vuodentakaista parempi, Itä-Lapissa ennallaan ja vain Kemi-Tornion seutukunnassa vuotta aiempaa heikompi.  

Elinkeinoelämän kehityksen arvioidaan jatkuvan Lapissa positiivisena. Itä-Lapissa tilanteen arvioidaan olevan vuoden päästä nykytasolla ja Kemi-Tornion alueella on nähtävissä käänne parempaan. Torniolaaksossa elinkeinoelämän näkymien nähdään entisestään paranevan.

"Kiinnostus Lappia kohtaan on kasvanut. Puolustussektorin hankkeet, energiantuotantopotentiaali ja matkailun kasvu luovat uusia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Toisaalta mm. globaalit kriisit ja talouden heikot kasvunäkymät luovat epävarmuutta", summaa ylijohtaja Jaakko Ylinampa.

Globaali murros vauhdittaa Lapin investointeja 

Lapissa on käynnissä ja valmisteilla useita merkittäviä investointeja. Tällä hetkellä suunnitteilla tai rakennusvaiheessa on muun muassa tuulivoimaa Etelä-Lappiin, vety- ja polttoainehankkeita Tornion seudulle sekä lisää aurinkovoimaa ja energiavarastoja. Samalla uudet teolliset hankkeet nostavat raaka-aineiden jalostusta ja synnyttävät uusia liiketoimintoja ja työpaikkoja.  

Matkailuun investoidaan Lapissa voimakkaasti. Erityisesti Rovaniemellä ja matkailukeskuksissa on käynnissä ja suunnitteilla kymmeniä miljoonien eurojen hankkeita, mutta rakentamista tapahtuu myös muualla Lapissa resort-tyyppisesti. Kasvu vahvistaa aluetaloutta, mutta lisää samalla paineita infrastruktuuriin, työvoiman saatavuuteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. 

Kaivostoimialalla on käyty muutosneuvotteluja. Investointeja harkitaan tarkasti, vaikka Lapin mineraalivarat ovat kansainvälisesti merkittäviä. Epävarma sääntely ja lupakäytännöt hidastavat päätöksentekoa ja näkyvät myös työllisyydessä. 

Turvallisuustilanteen muutos ja Nato-jäsenyys tekevät monista investoinneista entistä tärkeämpiä useasta näkökulmasta. Raiteet, energia- ja logistiikkaratkaisut palvelevat yhtä aikaa yrityksiä, huoltovarmuutta ja maanpuolustusta. Lapissa nämä globaalit muutokset näkyvät nyt käytännössä investointeina ja ratkaisuina, joilla on pitkät vaikutukset.

Lue lisää Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksesta (doria.fi) Lapin tekstit löydät sivuilta 179-188

Lue lisää aiheesta KEHA-keskuksen valtakunnallisesta tiedotteesta (keha-keskus.fi).

Mikä on Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus?

Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on elinvoimakeskusten yhdessä aluekehittäjien ja yritysten kehittämisen parissa toimivien henkilöiden kanssa muodostama näkemys maakuntien ja seutukuntien nykytilasta ja lähitulevaisuuden näkymistä. Katsaus on laadullinen arvio, jota tukevat tilastotiedot, kyselyt ja barometrit. Katsauksen kehityssuuna-arviot kertovat maakuntien ja seutukuntien kehityksestä suhteessa kyseisen alueen tilanteeseen. Katsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Katsauksen on koonnut ja viimeistellyt Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Avainsanat

alueelliset kehitysnäkymätlappielinvoimakeskus

Yhteyshenkilöt

Ylijohtaja Jaakko Ylinampa, puh. +358 295 037 199
Osastopäällikkö Marja Perälä, puh. +358 295 037 050
Strategiapäällikkö Heino Vasara, puh. +358 295 037 206

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi

Tietoja julkaisijasta

Lapin elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen ja maahanmuuttoon, liikenteeseen, vesitalouteen, maaseutuun, kalatalouteen, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Elinvoimakeskus palvelee Lapin asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita kehittämällä alueen elinvoimaa. Lapin elinvoimakeskus toimii Lapin maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

