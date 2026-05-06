Arktisen merkitys kasvaa - asiantuntijat näkevät Lapin kehityksen myönteisenä
6.5.2026 12:07:10 EEST | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote
Lapin kehitysnäkymät ovat monin tavoin koko maata paremmat. Lapin elinvoimakeskuksen kokoaman katsauksen mukaan kehitysnäkymät ovat kokonaisuutena varovaisen myönteiset, mutta jakautuneet alueittain ja toimialoittain. Lappiin valmisteilla olevat investoinnit luovat uskoa tulevaan.
Arktisen alueen kasvava merkitys luo Lappiin uusia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen mukaan kehitys on kokonaisuutena myönteistä, mutta alueiden välillä on selviä eroja.
Lapin elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne verrattuna vuodentakaiseen eroaa muun maan tilannetta positiivisempana. Rovaniemen, Pohjois-Lapin, Tunturi-Lapin ja Torniolaakson seutukuntien tilanne on vuodentakaista parempi, Itä-Lapissa ennallaan ja vain Kemi-Tornion seutukunnassa vuotta aiempaa heikompi.
Elinkeinoelämän kehityksen arvioidaan jatkuvan Lapissa positiivisena. Itä-Lapissa tilanteen arvioidaan olevan vuoden päästä nykytasolla ja Kemi-Tornion alueella on nähtävissä käänne parempaan. Torniolaaksossa elinkeinoelämän näkymien nähdään entisestään paranevan.
"Kiinnostus Lappia kohtaan on kasvanut. Puolustussektorin hankkeet, energiantuotantopotentiaali ja matkailun kasvu luovat uusia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Toisaalta mm. globaalit kriisit ja talouden heikot kasvunäkymät luovat epävarmuutta", summaa ylijohtaja Jaakko Ylinampa.
Globaali murros vauhdittaa Lapin investointeja
Lapissa on käynnissä ja valmisteilla useita merkittäviä investointeja. Tällä hetkellä suunnitteilla tai rakennusvaiheessa on muun muassa tuulivoimaa Etelä-Lappiin, vety- ja polttoainehankkeita Tornion seudulle sekä lisää aurinkovoimaa ja energiavarastoja. Samalla uudet teolliset hankkeet nostavat raaka-aineiden jalostusta ja synnyttävät uusia liiketoimintoja ja työpaikkoja.
Matkailuun investoidaan Lapissa voimakkaasti. Erityisesti Rovaniemellä ja matkailukeskuksissa on käynnissä ja suunnitteilla kymmeniä miljoonien eurojen hankkeita, mutta rakentamista tapahtuu myös muualla Lapissa resort-tyyppisesti. Kasvu vahvistaa aluetaloutta, mutta lisää samalla paineita infrastruktuuriin, työvoiman saatavuuteen ja maankäytön yhteensovittamiseen.
Kaivostoimialalla on käyty muutosneuvotteluja. Investointeja harkitaan tarkasti, vaikka Lapin mineraalivarat ovat kansainvälisesti merkittäviä. Epävarma sääntely ja lupakäytännöt hidastavat päätöksentekoa ja näkyvät myös työllisyydessä.
Turvallisuustilanteen muutos ja Nato-jäsenyys tekevät monista investoinneista entistä tärkeämpiä useasta näkökulmasta. Raiteet, energia- ja logistiikkaratkaisut palvelevat yhtä aikaa yrityksiä, huoltovarmuutta ja maanpuolustusta. Lapissa nämä globaalit muutokset näkyvät nyt käytännössä investointeina ja ratkaisuina, joilla on pitkät vaikutukset.
Lue lisää Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksesta (doria.fi) Lapin tekstit löydät sivuilta 179-188
Lue lisää aiheesta KEHA-keskuksen valtakunnallisesta tiedotteesta (keha-keskus.fi).
Mikä on Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus?
Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on elinvoimakeskusten yhdessä aluekehittäjien ja yritysten kehittämisen parissa toimivien henkilöiden kanssa muodostama näkemys maakuntien ja seutukuntien nykytilasta ja lähitulevaisuuden näkymistä. Katsaus on laadullinen arvio, jota tukevat tilastotiedot, kyselyt ja barometrit. Katsauksen kehityssuuna-arviot kertovat maakuntien ja seutukuntien kehityksestä suhteessa kyseisen alueen tilanteeseen. Katsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Katsauksen on koonnut ja viimeistellyt Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ylijohtaja Jaakko Ylinampa, puh. +358 295 037 199
Osastopäällikkö Marja Perälä, puh. +358 295 037 050
Strategiapäällikkö Heino Vasara, puh. +358 295 037 206
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Lapin elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen ja maahanmuuttoon, liikenteeseen, vesitalouteen, maaseutuun, kalatalouteen, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Elinvoimakeskus palvelee Lapin asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita kehittämällä alueen elinvoimaa. Lapin elinvoimakeskus toimii Lapin maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lapin elinvoimakeskus
Lapissa uusitaan kahta edellisvuotta vähemmän maanteiden päällysteitä kesällä 20266.5.2026 13:33:34 EEST | Tiedote
Lapin elinvoimakeskukselle on myönnetty 23,8 miljoonaa euroa teiden ylläpitoon vuodelle 2026. Rahoituksella uusitaan maanteiden sekä kävely- ja pyöräilyväylien päällysteitä noin 145 kilometrin matkalta. Tulevana kesänä maanteiden päällysteitä uusitaan kahta edellisvuotta vähemmän.
Lapin tulvatilanne etenee hitaasti5.5.2026 10:04:57 EEST | Tiedote
Vapun ajan lämmin sää sai vesistöjen virtaamat nousuun. Kuluvalle viikolle ennustettu kylmähkö sää hidastaa jäljellä olevan lumen sulamista ja hillitsee virtaamien nousua. Tänä keväänä tulva voi vähäisen lumimäärän ja pitkän lumen sulamisjakson seurauksena jäädä paikoitellen jopa ennätyksellisen pieneksi.
Lapin elinvoimakeskus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut29.4.2026 10:09:13 EEST | Tiedote
Lapin elinvoimakeskus on 28.4.2026 antanut neuvotteluesityksen henkilöstöjärjestöille yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamisesta taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Lapin elinvoimakeskuksen toiminnan sopeuttamistarve voi edellyttää toimintamenoilla palkatun henkilöstömäärän vähentämistä enintään 19 henkilötyövuodella.
Kylmenevä sää hidastaa vesistöjen vedenkorkeuksien nousua23.4.2026 09:06:45 EEST | Tiedote
Loppuviikolle ennustettu kylmenevä sää hidastaa lumen sulamista, ja vesistöjen vedenkorkeuksien nousu hidastuu. Jokivesistöjen jäät ovat heikkoja ja sulavat useassa paikassa todennäköisesti paikoilleen.
Lapin työttömyys kasvoi nuorten ikäryhmissä22.4.2026 08:27:44 EEST | Tiedote
Työttömiä oli Lapissa maaliskuussa vähemmän kuin vuosi sitten, mutta ero vuodentakaiseen on kaventunut. Työttömyys kasvoi erityisesti alle 30-vuotiailla. Maaliskuun aikana Lapissa ilmoitettiin 1 970 avointa työpaikkaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme