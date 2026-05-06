Arktisen merkitys kasvaa - asiantuntijat näkevät Lapin kehityksen myönteisenä

Arktisen alueen kasvava merkitys luo Lappiin uusia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen mukaan kehitys on kokonaisuutena myönteistä, mutta alueiden välillä on selviä eroja.

Lapin elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne verrattuna vuodentakaiseen eroaa muun maan tilannetta positiivisempana. Rovaniemen, Pohjois-Lapin, Tunturi-Lapin ja Torniolaakson seutukuntien tilanne on vuodentakaista parempi, Itä-Lapissa ennallaan ja vain Kemi-Tornion seutukunnassa vuotta aiempaa heikompi.

Elinkeinoelämän kehityksen arvioidaan jatkuvan Lapissa positiivisena. Itä-Lapissa tilanteen arvioidaan olevan vuoden päästä nykytasolla ja Kemi-Tornion alueella on nähtävissä käänne parempaan. Torniolaaksossa elinkeinoelämän näkymien nähdään entisestään paranevan.

"Kiinnostus Lappia kohtaan on kasvanut. Puolustussektorin hankkeet, energiantuotantopotentiaali ja matkailun kasvu luovat uusia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Toisaalta mm. globaalit kriisit ja talouden heikot kasvunäkymät luovat epävarmuutta", summaa ylijohtaja Jaakko Ylinampa.

Globaali murros vauhdittaa Lapin investointeja

Lapissa on käynnissä ja valmisteilla useita merkittäviä investointeja. Tällä hetkellä suunnitteilla tai rakennusvaiheessa on muun muassa tuulivoimaa Etelä-Lappiin, vety- ja polttoainehankkeita Tornion seudulle sekä lisää aurinkovoimaa ja energiavarastoja. Samalla uudet teolliset hankkeet nostavat raaka-aineiden jalostusta ja synnyttävät uusia liiketoimintoja ja työpaikkoja.

Matkailuun investoidaan Lapissa voimakkaasti. Erityisesti Rovaniemellä ja matkailukeskuksissa on käynnissä ja suunnitteilla kymmeniä miljoonien eurojen hankkeita, mutta rakentamista tapahtuu myös muualla Lapissa resort-tyyppisesti. Kasvu vahvistaa aluetaloutta, mutta lisää samalla paineita infrastruktuuriin, työvoiman saatavuuteen ja maankäytön yhteensovittamiseen.

Kaivostoimialalla on käyty muutosneuvotteluja. Investointeja harkitaan tarkasti, vaikka Lapin mineraalivarat ovat kansainvälisesti merkittäviä. Epävarma sääntely ja lupakäytännöt hidastavat päätöksentekoa ja näkyvät myös työllisyydessä.

Turvallisuustilanteen muutos ja Nato-jäsenyys tekevät monista investoinneista entistä tärkeämpiä useasta näkökulmasta. Raiteet, energia- ja logistiikkaratkaisut palvelevat yhtä aikaa yrityksiä, huoltovarmuutta ja maanpuolustusta. Lapissa nämä globaalit muutokset näkyvät nyt käytännössä investointeina ja ratkaisuina, joilla on pitkät vaikutukset.

Lue lisää Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksesta (doria.fi) Lapin tekstit löydät sivuilta 179-188

Lue lisää aiheesta KEHA-keskuksen valtakunnallisesta tiedotteesta (keha-keskus.fi).

Mikä on Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus?

Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on elinvoimakeskusten yhdessä aluekehittäjien ja yritysten kehittämisen parissa toimivien henkilöiden kanssa muodostama näkemys maakuntien ja seutukuntien nykytilasta ja lähitulevaisuuden näkymistä. Katsaus on laadullinen arvio, jota tukevat tilastotiedot, kyselyt ja barometrit. Katsauksen kehityssuuna-arviot kertovat maakuntien ja seutukuntien kehityksestä suhteessa kyseisen alueen tilanteeseen. Katsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Katsauksen on koonnut ja viimeistellyt Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).