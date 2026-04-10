PeeÄssä on maksanut Bonusta jo 40 vuotta – perjantaina järjestetään Savon suurimmat kakkukahvit
6.5.2026 11:44:35 EEST | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote
Bonuksen täyttäessä pyöreitä ja samalle päivälle osuvan ylijäämänpalautuksen maksun yhteydessä juhlitaan PeeÄssän toimipaikoissa tarjotamalla asiakkaille kakkukahvit.
Osuuskauppa PeeÄssä maksoi ensimmäisen kerran Bonusta asiakasomistajilleen 40 vuotta sitten, toukokuussa 1986. S-ryhmän nykyinen bonusjärjestelmä syntyi Kuopiossa rohkeiden visionäärien uskalluksesta ajatella asioita eri tavalla. Kuluneiden vuosikymmenen aikana PeeÄssä on maksanut Bonusta asiakasomistajilleen yli 572,2 miljoonaa euroa. PeeÄssä oli ensimmäinen osuuskauppa, joka alkoi maksamaan asiakasomistajilleen Bonusta.
Kuopion Osuuskauppa ja Osuuskauppa PeeÄssä ovat maksaneet asiakasomistajilleen Bonusta kuluneiden neljän vuosikymmenen aikana pitkästi yli puoli miljardia, melko tarkasti sanottuna 572 237 225 euroa. Ensimmäisenä, vajaana bonusvuonna 1986 Kuopion Osuuskaupalla oli asiakasomistajia reilut 19 000, ja Bonusta maksettiin yli miljoona markkaa.
– PeeÄssä on ollut edelläkävijä Bonuksen maksamisessa. Ensimmäiset Bonukset maksettiin toukokuussa 1986, juhlimme tänä vuonna siis Bonuksen nelikymppisiä. Sen, sekä perjantaina maksuun tulevan jättisuuren, 18,5 miljoonaa euroa ylijäämänpalautuksen, kunniaksi PeeÄssällä tarjotaan kaikissa toimipaikoissa kakkukahvit perjantaina 8.5. Tervetuloa juhlimaan kanssamme, toivottaa Osuuskauppa PeeÄssän toimitusjohtaja Mikko Junttila.
Lähes neljäkymmentä vuotta myöhemmin, vuonna 2025 asiakasomistajamäärä nousi lukuun 134 283. Bonuksen asiakasomistajille maksettiin yli 29,6 miljoonaa euroa.
Tervetuloa kakkukahveille PeeÄssän toimipaikkoihin perjantaina 8.5.2026. Tarkista aikataulut toimipaikan omasta somesta.
Yhteyshenkilöt
Mikko JunttilatoimitusjohtajaPuh:044 719 7200mikko.junttila@sok.fi
Osuuskauppa PeeÄssä
Olemme yli 134 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.
