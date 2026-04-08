Ylöjärven Kiviset Oy osaksi Lohkare Infra -konsernia

Vuonna 2014 perustettu perheyritys Ylöjärven Kiviset toimii Pirkanmaalta käsin ja toteuttaa monipuolisia maanrakennus- ja infrarakentamisen hankkeita. Yhtiö on erikoistunut muun muassa tienrakennukseen ja vihertöihin sekä toteuttaa erilaisia pohja-, katu- ja siltarakentamisen projekteja. Yritys jatkaa toimintaansa kaupan jälkeen omalla nimellään ja nykyisellä organisaatiollaan osana Lohkare-konsernia.

“Lohkareeseen liittyminen on meille selkeä kasvuloikka. Säilytämme oman tapamme toimia ja Kivisetin brändin, mutta saamme tueksemme verkoston, jonka avulla pystymme tekemään isompia ja vaativampia hankkeita sekä kehittämään tekemistämme nopeammin kuin yksin olisi mahdollista”, toimitusjohtaja Joonas Kilpinen sanoo.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2025 oli 21 miljoonaa euroa ja se työllistää 55 henkilöä.

Yrityskaupan myötä Kiviset saa käyttöönsä Lohkare Infra -konsernin yhteiset resurssit ja osaamisen, mikä mahdollistaa entistä laajempien kokonaisuuksien toteuttamisen sekä toiminnan kehittämisen.

“Odotan yhteistyöltä konkreettista hyötyä arkeen ja että pystymme yhdessä tekemään asioita paremmin ja isommassa mittakaavassa kuin yksin”, Kilpinen jatkaa.

Lohkare Infra -konsernin toimitusjohtaja Jussi Niemelän mukaan Kiviset vahvistaa konsernin asemaa erityisesti vaativassa infrarakentamisessa.

“Ylöjärven Kiviset tuo konserniin vahvaa projektiosaamista ja kykyä toteuttaa suuria hankkeita. Yhtiö täydentää hyvin kokonaisuuttamme ja tukee kasvustrategiaamme”, Niemelä toteaa.

Lohkare Infra -konserniin kuuluvat Ylöjärven Kiviset Oy:n lisäksi VM Suomalainen Oy, Lännen Alituspalvelu Oy, Oteran Oy, Länsi-Suomen Verkkopalvelut Oy, Infra Kiri Oy, Maalinja Oy ja EPR-Asennus Oy sekä Oulun Lämpöputkitus Oy.

Lohkare Infra on kasvava infra-alan konserni, jonka toimintamalli perustuu itsenäisiin yhtiöihin, yrittäjävetoiseen kulttuuriin ja yhteisten resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen.