Gummerus julkaisee Lena Dunhamin uutuusteoksen – Famesick ilmestyy suomeksi lokakuussa
6.5.2026 12:51:57 EEST | Gummerus | Tiedote
Girls-sarjan luojana tunnetun Lena Dunhamin juuri englanniksi ilmestynyt Famesick on pian luettavissa myös suomeksi. Famesick – Muistelma (Gummerus) ilmestyy 22.10., ja sen kääntää Helka Sivill.
Famesick on suorasukainen muistelma, jonka kantavana teemana on julkisuus sairaudenkaltaisena tilana. Samalla se on kuvaus ajasta, jolloin sekä feminismi että vihapuhe levisivät sosiaalisessa mediassa ennennäkemättömällä vauhdilla. Dunham pohtii kirjassa sairaana olemista, rakkautta, seksiä sekä julkisuutta Girls-sarjan syntyajoista tähän päivään asti ja kysyy, onko luovien unelmien toteuttaminen ollut kaiken kivun arvoista.
Tänä keväänä alkukielellä ilmestynyt Famesick nousi ilmestyttyään New York Timesin, Sunday Timesin, Indie Booksellerin ja Amazonin myyntilistojen kärkeen.
Lena Dunham (s. 1986) on yhdysvaltalainen kirjailija, käsikirjoittaja, ohjaaja ja näyttelijä. Hän nousi kansainväliseen maineeseen luomallaan ja tähdittämällään HBO-sarjalla Girls (2012–2017). Dunham on julkaissut aiemmin kirjan Sellainen tyttö (2014).
Lena Dunham: Famesick. Muistelma (Gummerus)
alkuteos Famesick. A Memoir
suomentanut Helka Sivill
Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:
Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pauliina PietiläTuottajaGummerusPuh:040 7792942pauliina.pietila@gummerus.fi
Kuvat
Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Gummerus
ENNAKKOTIEDOTE: Italialaiskirjailijan palkittu läpimurtoteos on herkullinen satiiri kauniin ontosta Instagram-elämästä – Täydellistä ilmestyy suomeksi 11.5.4.5.2026 08:11:00 EEST | Tiedote
Täydellistä (Gummerus) on nautinnollisen terävä satiiri onttouttaan kumisevasta nykyelämästä, aikuisuudesta, autenttisuuden kaipuusta ja freelancetyöstä millenniaalien ihannoimassa Berliinissä. Italialainen kirjailija Vincenzo Latronico saapuu Suomeen vierailulle keskustelemaan läpimurtoromaanistaan Helsinki Lit -festivaaleille toukokuun lopulla.
Pulitzer-voittaja, uuden kirjallisuusgenren kuumin kirja ja pohdintoja Gazan tuhosta – Gummeruksen syksyn kirjat tarjoavat monia näkökulmia maailmaan29.4.2026 09:30:25 EEST | Tiedote
Yhdysvaltalaiskirjailija Percival Everettin Pulitzer-palkittu menestysromaani James (suomennos Antero Tiittula) kirjoittaa uudelleen mustien historiaa. Matt Dinnimanin Dungeon Crawler Carl – Peli alkaa (suomennos Päivi Honkapää) on kansainvälisellä kirjamarkkinalla nousevan LitRPG:n eli Literary Role-Playing Game -genren tämän hetken kuumin kirja. Tietokirjailija ja tutkija Timo R. Stewart pohtii esseekirjassaan Miksei kukaan tee mitään? Gazan tuhoa niin poliittisesta, moraalisesta kuin filosofisestakin näkökulmasta. Gummeruksen syksyn kirjakatalogi on julkaistu.
ENNAKKOTIEDOTE: Kalastajan ruumis ja kansainvälinen rikollisuus rantautuvat Kalajoen Hiekkasärkille dekkariuutuudessa – Petri Saaren esikoisjännäri On hiekka polttavaa ilmestyy 18.5.28.4.2026 10:33:08 EEST | Tiedote
Täydellinen juhannusdekkari On hiekka polttavaa (Gummerus) aloittaa Kalajoelle sijoittuvan Hiekkasärkät-dekkarisarjan.
Hurmaavan pisteliäs juhannusromaani ystävistä, rakastajista ja ystävien rakastajista22.4.2026 08:13:00 EEST | Tiedote
Tanskan merkittävimmän esikoisromaanipalkinnon voittanut Napaan asti (Gummerus) ruotii satiirisella mutta lämpimällä otteella millenniaalien epärealistisia elämänodotuksia ja valitsemisen vaikeutta. Kun opiskeluaikojen ystäväporukka kokoontuu juhannusviikoksi tanskalaiselle hygge-mökille, luvassa on hyväntahtoista kinastelua, kepeää flirttiä ja mahdollisuus antautua kesäyön unelmille. Linea Maja Ernstin romaani käännetään yli kymmenelle kielelle, ja siitä on tekeillä elokuva.
Nobelistin viiltävä muistelma viattomuuden lopusta – Uusi Annie Ernaux -suomennos Tytön tarina (Gummerus) käsittelee mestarillisesti muistamista17.4.2026 08:29:59 EEST | Tiedote
Annie Ernaux tarkastelee jälleen taidokkaasti henkilökohtaisen ja yleismaailmallisen suhdetta teoksessaan Tytön tarina (Gummerus). Se tutkii seksuaaliseen heräämiseen ja hylätyksi tulemisen pelkoon liittyviä tunteita, jotka vaikuttavat meihin ajan kerrostumien lävitse. Teoksen on suomentanut palkittu Lotta Toivanen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme