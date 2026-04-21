Uutuuskirja pureutuu Ior Bockin syntymään, elämään, myyttiin ja murhaan

8.5.2026 11:07:08 EEST | Like Kustannus | Tiedote

Oliko Bock mestarillinen tarinankertoja, primitiivisen tantralaisuuden kulttijohtaja vai kohtalonsa löytänyt avarasydäminen maagikko? Petri Räisäsen ja Ari Väntäsen Ior Bockin suuri saaga valottaa kohutun mytologin elämän eri vaiheet.

Ior Bock ja hänen sukunsa saaga ovat kiehtoneet mytologiasta ja salatieteistä kiinnostuneita 1980-luvulta alkaen – riippumatta siitä, pitävätkö he saagaa totena vai silkkana tarinankerrontana.  

Petri Räisänen on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu joogaopettaja. Hän oli Ior Bockin luotettu ystävä vuosien ajan. Hän pääsi harvinaisen lähelle karismaattista saagan kertojaa ja tämän lähimpiä ystäviä, seuraajia ja sukulaisia. Ari Väntänen on useita teoksia julkaissut palkittu tietokirjailija. 

Räisäsen ja Väntäsen perinpohjainen elämäkerta on myös tosirikostarina Suomen oikeushistoriassa täysin poikkeuksellisesta surmasta ja sen taustoista. Bockin henkilökohtainen avustaja puukotti hänet vuonna 2010 Helsingin Munkkiniemessä, mutta ei saanut teosta tuomiota.  

Oliko Bock uhri, huijari, kulttijohtaja vai ihmiskunnan salaisuudet löytänyt avarasydäminen maagikko? Vai kaikkea tätä?  

Kirja pohjautuu harvinaislaatuisiin haastatteluihin Ior Bockin ja tämän lähipiirin kanssa sekä valtavaan arkistomateriaaliin, joka pitää sisällään kirjeitä ja valokuvia Iorin lapsuudesta alkaen. Äänessä ovat Bock itse sekä ne, jotka seurasivat eksentrikon matkaa näyttelijästä Suomenlinnan oppaaksi ja mytologiksi. 

Ei saagaan tarvitse uskoa, mutta sitä voi kelailla mielessä. Jos joku asia ei tunnu oikealta, sen voi jättää auki. Näin saaga on minulle kerrottu ja näin on ollut minun velvollisuuteni kertoa sitä eteenpäin.
– Ior Bock 

Ior Bockin suuri saaga ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Toni Kamulan lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 21.5.  

Arvostelukappaleet, haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset: adele.couavoux@like.fi  

