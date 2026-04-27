Brunssin sijaan yhteisjuoksulle? Wings for Life World Run tarjoaa aktiivisen tavan viettää äitienpäivää
7.5.2026 13:53:49 EEST | Red Bull Finland | Tiedote
Tänä sunnuntaina äitienpäivää vietetään liikkuen, kun Wings for Life World Run kutsuu kaikki mukaan maailmanlaajuiseen hyväntekeväisyysjuoksuun Helsingin Töölönlahdelle. Osallistua voi omalla tyylillä, juosten, kävellen tai kelaten. Tule mukaan yksin, porukassa tai yhdessä läheisten kanssa juoksemaan niiden puolesta, jotka eivät voi, ja samalla tukemaan selkäydinvammojen tutkimusta ja hoitoa.
Kevät tuo mukanaan vilkkaan juoksutapahtumien sesongin, jolloin yhä useampi suomalainen vetääkin lenkkarit jalkaan. Yksi tapahtuma erottuu joukosta, sillä sunnuntaina 10.5. järjestettävä Wings for Life World Run yhdistää liikkumisen hyväntekeväisyyteen, ja tänä vuonna myös äitienpäivän viettoon. Tapahtuma on oiva vaihtoehto tai lisä perinteiselle juhlabrunssille.
Kansainvälinen juoksutapahtuma starttaa samaan aikaan ympäri maailmaa klo 14 Suomen aikaa. Suomessa juoksemaan voi tulla yhteislähtöön Helsingin Töölönlahdelle, mutta mukaan voi osallistua myös mistä tahansa sovelluksen avulla.
Töölönlahdella tapahtuman juontaa hyväntekeväisyyden moniottelija Robson Lindberg, ja tsemppauksesta vastaa juoksukollektiivi Stepsegment, jotka pitävät huolen, että tavoitteellisemmatkin juoksivat pääsevät haastamaan itseään.
Juoksutapahtuma ilman maaliviivaa
Wings for Life World Run tunnetaan konseptista, jossa osallistujilla ei ole ennalta määrättyä matkaa tai maaliviivaa. Sen sijaan 30 minuuttia lähdön jälkeen juoksusovellus lähettää liikkeelle virtuaalisen maaliviivan, niin sanotun Catcher Carin, joka alkaa saavuttaa osallistujia.
Suoritus päättyy vasta, kun Catcher Car saavuttaa osallistujan, ja lopputulokseksi jää kuljettu matka. Tämä mahdollistaa sen, että kaikki voivat osallistua tasosta riippumatta. Jokainen voi juosta tai kävellä omalla vauhdilla, yksin tai yhdessä, vaikkapa lastenrattaiden tai koiran kanssa.
Satojatuhansia osallistujia ja miljoonia euroja tutkimukseen
Tapahtuma eroaa perinteisistä juoksutapahtumista sen hyväntekeväisyysluonteen vuoksi. Kaikki osallistumismaksut ohjataan Wings for Life -säätiölle, joka rahoittaa selkäydinvammojen tutkimusta, kuntoutusta ja hoitoa.
Wings for Life World Run onkin vuosien myötä kasvanut maailman suurimmaksi hyväntekeväisyysjuoksuksi. Vuonna 2025 tapahtuma keräsi 310 719 osallistujaa 170 maasta, ja vuodesta 2014 lähtien sen kautta on kerätty yli 60 miljoonaa euroa tutkimustyöhön. Säätiö on rahoittanut myös suomalaisia hankkeita yhteistyössä esimerkiksi HUS:in kanssa.
Mukaan ehtii vielä
Mukaan juoksemaan voi ehtii edelleen joko Töölönlahden yhteislähtöön tai osallistumaan Wings for Life World Run -sovelluksen kautta omalla lenkkipolulla.
Lisätietoa Wings for Life World Run -tapahtumasta löydät täältä. Pääset ilmoittautumaan mukaan täältä.
Tapahtuma pähkinänkuoressa
Mikä: Wings for Life World Run – maailman suurin hyväntekeväisyysjuoksutapahtuma
Milloin: Sunnuntaina 10.5.2026 klo 14 Suomen aikaa
Missä: Yhteislähtö Helsingin Töölönlahdella tai Wings for Life World Run -sovelluksella missä vaan
Osallistumismaksu: 25 €, joka ohjataan suoraan selkäydinvammatutkimukseen Wings for Life Foundationille
Kenelle: Kaikille – juoksijoille, kävelijöille, rullaajille ja apuvälineiden kanssa liikkuville
Lisätietoja tapahtumasta täältä.
Yhteyshenkilöt
Alina YlimäkiRed Bull Finland / Viestintä & PRalina.ylimaki@redbull.com
Wings for Life World Run -järjestetään 13. kertaa 10. toukokuuta 2026 klo 14 Suomen aikaa ympäri maailmaa. Osallistujat voivat liittyä johonkin kahdeksasta Flagship Run -päätapahtumista, ilmoittautua paikalliseen tapahtumaan tai juosta missä päin maailmaa tahansa Wings for Life World Run -sovelluksen avulla. Kaikki tapahtuman osallistumismaksut ohjataan suoraan selkäydinvammatutkimukseen, voittoa tavoittelemattoman Wings for Life Spinal Cord Research Foundationin työhön. Tähän mennessä yhteensä 1 870 253 osallistujaa 191 eri kansallisuudesta ja kaikilta seitsemältä mantereelta on kerännyt yhteensä 60,53 miljoonaa euroa. Lisätietoja: www.wingsforlifeworldrun.com
