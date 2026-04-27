Brunssin sijaan yhteisjuoksulle? Wings for Life World Run tarjoaa aktiivisen tavan viettää äitienpäivää

Kevät tuo mukanaan vilkkaan juoksutapahtumien sesongin, jolloin yhä useampi suomalainen vetääkin lenkkarit jalkaan. Yksi tapahtuma erottuu joukosta, sillä sunnuntaina 10.5. järjestettävä Wings for Life World Run yhdistää liikkumisen hyväntekeväisyyteen, ja tänä vuonna myös äitienpäivän viettoon. Tapahtuma on oiva vaihtoehto tai lisä perinteiselle juhlabrunssille.

Kansainvälinen juoksutapahtuma starttaa samaan aikaan ympäri maailmaa klo 14 Suomen aikaa. Suomessa juoksemaan voi tulla yhteislähtöön Helsingin Töölönlahdelle, mutta mukaan voi osallistua myös mistä tahansa sovelluksen avulla.

Töölönlahdella tapahtuman juontaa hyväntekeväisyyden moniottelija Robson Lindberg, ja tsemppauksesta vastaa juoksukollektiivi Stepsegment, jotka pitävät huolen, että tavoitteellisemmatkin juoksivat pääsevät haastamaan itseään.

Juoksutapahtuma ilman maaliviivaa

Wings for Life World Run tunnetaan konseptista, jossa osallistujilla ei ole ennalta määrättyä matkaa tai maaliviivaa. Sen sijaan 30 minuuttia lähdön jälkeen juoksusovellus lähettää liikkeelle virtuaalisen maaliviivan, niin sanotun Catcher Carin, joka alkaa saavuttaa osallistujia.

Suoritus päättyy vasta, kun Catcher Car saavuttaa osallistujan, ja lopputulokseksi jää kuljettu matka. Tämä mahdollistaa sen, että kaikki voivat osallistua tasosta riippumatta. Jokainen voi juosta tai kävellä omalla vauhdilla, yksin tai yhdessä, vaikkapa lastenrattaiden tai koiran kanssa.

Satojatuhansia osallistujia ja miljoonia euroja tutkimukseen

Tapahtuma eroaa perinteisistä juoksutapahtumista sen hyväntekeväisyysluonteen vuoksi. Kaikki osallistumismaksut ohjataan Wings for Life -säätiölle, joka rahoittaa selkäydinvammojen tutkimusta, kuntoutusta ja hoitoa.

Wings for Life World Run onkin vuosien myötä kasvanut maailman suurimmaksi hyväntekeväisyysjuoksuksi. Vuonna 2025 tapahtuma keräsi 310 719 osallistujaa 170 maasta, ja vuodesta 2014 lähtien sen kautta on kerätty yli 60 miljoonaa euroa tutkimustyöhön. Säätiö on rahoittanut myös suomalaisia hankkeita yhteistyössä esimerkiksi HUS:in kanssa.

Mukaan ehtii vielä

Mukaan juoksemaan voi ehtii edelleen joko Töölönlahden yhteislähtöön tai osallistumaan Wings for Life World Run -sovelluksen kautta omalla lenkkipolulla.

Tapahtuma pähkinänkuoressa

Mikä: Wings for Life World Run – maailman suurin hyväntekeväisyysjuoksutapahtuma

Milloin: Sunnuntaina 10.5.2026 klo 14 Suomen aikaa

Missä: Yhteislähtö Helsingin Töölönlahdella tai Wings for Life World Run -sovelluksella missä vaan

Osallistumismaksu: 25 €, joka ohjataan suoraan selkäydinvammatutkimukseen Wings for Life Foundationille

Kenelle: Kaikille – juoksijoille, kävelijöille, rullaajille ja apuvälineiden kanssa liikkuville

