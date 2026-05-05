Yrittäjät: Kesälomien siirto tukisi talouden kasvua ja auttaisi yhteiskuntaa laajalti

Yrittäjät muistuttaa, että lämpenevä ilmasto ajaa monia Euroopasta etsimään kesäaikaan viileämpiä matkakohteita pohjoisesta.

”Meillä on potentiaalia kesämatkailussa, mutta ei välttämättä kykyä palvella matkailijoita. Sesongin pidentäminen olisi kasvutoimi, joka parantaisi monen investoinnin kannattavuutta. Se tarkoittaa lisää työpaikkoja ja hyvinvointia. Olisi jonkin sortin hulluutta olla hyödyntämättä sitä”, Pentikäinen sanoo.

Yrittäjät pitää harkinnanarvoisena Adlercreutzin esitystä tuoda kouluihin keväälle yksi lomaviikko keventämään pitkää kevätkautta.

”Tätä kannattaa pohtia, vaikka Suomen ongelma ei ole se, että lapset ja nuoret olisivat liikaa koulussa ja liian vähän lomilla. Rohkenen väittää, että lisäämällä opetusta saadaan parempia oppimistuloksia, mikä auttaa ennen muuta lapsia ja nuoria”, Pentikäinen toteaa.

Pentikäinen uskoo, että kevätkauden pidentäminen helpottaisi myös perhearkea varsinkin perheissä, joissa on pieniä lapsia.

”Nyt moni joutuu sumplimaan alkukesän lastenhoitoa. Toki ongelma voi siirtyä osin loppukesään”, hän myöntää.

Yrittäjät korostaa, että Suomen talouden kasvu on koko yhteiskunnan etu, sillä vain vakaalla taloudellisella pohjalla voimme turvata hyvinvointiyhteiskunnan palvelut tuleville sukupolville, lapsille ja nuorille.

Yrittäjät Akavalle: Työnantajan arkipäivää on sumplia lomia

Akava on varoittanut, että uudistus ”mylläisi lomat työpaikoilla” (STT 4.5.2026).

”Pk-yrityksissä lomien järjestely ja aikataulujen sovittaminen on tyypillistä joka kesä. Se on työnantajan perustehtäviä. Elokuu on nykyisinkin lomakuukausi, eli vuosilomalaki taipuisi koulujen kesälomien siirtoon ilman pulmia”, johtaja Atte Rytkönen-Sandberg sanoo.

”Joillakin toimialoilla, kuten vientiteollisuudessa, lomien keskittäminen kesäkuuhun voi aiheuttaa nykyisin enemmän töiden järjestelyihin liittyviä haasteita kuin se, että lomia pidettäisiin elokuussa”, Rytkönen-Sandberg jatkaa.

Yrittäjägallup: Lähes puolet pk-yrityksistä siirtäisi kesälomakautta elokuulle