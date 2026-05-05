Yrittäjät: Kesälomien siirto tukisi talouden kasvua ja auttaisi yhteiskuntaa laajalti
6.5.2026 12:05:40 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Suomen Yrittäjät kannattaa opetusministeri Anders Adlercreutzin ehdotusta koulujen kesälomien siirrosta kahdella viikolla. ”Näemme tämän kasvutoimena, joka hyödyttää laajalti. Se vahvistaisi kehittyvän matkailun edellytyksiä, kun Suomi olisi auki Euroopan tärkeimmän kesälomakuukauden. Se antaisi myös monille nuorille arvokkaita työmahdollisuuksia”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Yrittäjistä sanoo.
Yrittäjät muistuttaa, että lämpenevä ilmasto ajaa monia Euroopasta etsimään kesäaikaan viileämpiä matkakohteita pohjoisesta.
”Meillä on potentiaalia kesämatkailussa, mutta ei välttämättä kykyä palvella matkailijoita. Sesongin pidentäminen olisi kasvutoimi, joka parantaisi monen investoinnin kannattavuutta. Se tarkoittaa lisää työpaikkoja ja hyvinvointia. Olisi jonkin sortin hulluutta olla hyödyntämättä sitä”, Pentikäinen sanoo.
Yrittäjät pitää harkinnanarvoisena Adlercreutzin esitystä tuoda kouluihin keväälle yksi lomaviikko keventämään pitkää kevätkautta.
”Tätä kannattaa pohtia, vaikka Suomen ongelma ei ole se, että lapset ja nuoret olisivat liikaa koulussa ja liian vähän lomilla. Rohkenen väittää, että lisäämällä opetusta saadaan parempia oppimistuloksia, mikä auttaa ennen muuta lapsia ja nuoria”, Pentikäinen toteaa.
Pentikäinen uskoo, että kevätkauden pidentäminen helpottaisi myös perhearkea varsinkin perheissä, joissa on pieniä lapsia.
”Nyt moni joutuu sumplimaan alkukesän lastenhoitoa. Toki ongelma voi siirtyä osin loppukesään”, hän myöntää.
Yrittäjät korostaa, että Suomen talouden kasvu on koko yhteiskunnan etu, sillä vain vakaalla taloudellisella pohjalla voimme turvata hyvinvointiyhteiskunnan palvelut tuleville sukupolville, lapsille ja nuorille.
Yrittäjät Akavalle: Työnantajan arkipäivää on sumplia lomia
Akava on varoittanut, että uudistus ”mylläisi lomat työpaikoilla” (STT 4.5.2026).
”Pk-yrityksissä lomien järjestely ja aikataulujen sovittaminen on tyypillistä joka kesä. Se on työnantajan perustehtäviä. Elokuu on nykyisinkin lomakuukausi, eli vuosilomalaki taipuisi koulujen kesälomien siirtoon ilman pulmia”, johtaja Atte Rytkönen-Sandberg sanoo.
”Joillakin toimialoilla, kuten vientiteollisuudessa, lomien keskittäminen kesäkuuhun voi aiheuttaa nykyisin enemmän töiden järjestelyihin liittyviä haasteita kuin se, että lomia pidettäisiin elokuussa”, Rytkönen-Sandberg jatkaa.
Yrittäjägallup: Lähes puolet pk-yrityksistä siirtäisi kesälomakautta elokuulle
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
Yrittäjägallup: Yrittäjistä lähes puolet siirtäisi kesälomakautta elokuulle3.5.2026 10:30:00 EEST | Tiedote
Lähes puolet pk-yrityksistä (47 %) kannattaa kesälomakauden siirtämistä siten, että elokuu olisi varsinainen lomakuukausi. Kannatus on kasvanut hieman vuodesta 2023, jolloin asiaa kysyttiin edellisen kerran. "Monen yrittäjän ja yrityksen tilanne helpottuisi, jos siirtyisimme tässä eurooppalaiseen valtavirtaan", Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
