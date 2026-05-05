Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

SuPerin Inberg: Henkilöstön vähimmäismitoitus ikääntyneiden palveluissa tulee nostaa tasolle 0,7

6.5.2026 12:35:14 EEST | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Tiedote

Jaa

SuPer vaatii ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen laissa määritellyn vähimmäishenkilöstömitoituksen korottamista tasolle 0,7, koska nykyinen 0,6 ei riitä turvaamaan inhimillistä hoitoa kaikkialla. Edellisellä hallituskaudella päätettiin nostaa vähimmäismitoitus vaiheittain tasolle 0,7, mutta nykyinen hallitus pyörsi päätöksen. –  Vähimmäishenkilöstömitoituksen liian matala taso on aiheuttanut ikääntyneiden palveluissa suuria ongelmia. Vaikka todellisen henkilöstömäärän pitää perustua asiakkaiden hoitoisuudelle, osa työnantajista noudattaa vain vähimmäismitoitusta, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg kertoo.

SuPerin asiantuntijat ovat syksystä 2025 lähtien kiertäneet hyvinvointialueiden ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. Kierros on paljastanut, että monissa työyksiköissä ei ole palkattu riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa ja se näkyy toiminnassa.

Vaikka lakiin on kirjattu vähimmäismitoitus, yksikön todellinen henkilöstötarve määräytyy aina asiakkaiden hoitoisuuden perusteella. Mitä enemmän yksikössä on paljon apua tarvitsevia asukkaita, sitä enemmän tarvitaan myös henkilökuntaa.

– Ikävä kyllä hoitoisuuteen perustuva, riittävä mitoitus ei toteudu kaikkialla. Hyviä työyksiköitä löytyy, mutta liian moni työnantaja kohtelee minimimitoitusta käytännössä myös maksimitasona. Monessa yksikössä seurataan sitä, ettei minimimitoitus ylity. Sen sijaan pitäisi seurata sitä, ettei vähimmäismitoitus koskaan alitu ja että mitoitus on aina riittävän hyvällä tasolla, Inberg muistuttaa.

– Lähihoitajille on myös annettu yhä enemmän välillisiä töitä, vaikka heidän tulee voida keskittyä välittömään asiakastyöhön, Inberg muistuttaa. – Yksiköissä tulee aina olla riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa ja avustavaa henkilökuntaa.

– Henkilöstön riittämätön määrä heikentää hoidon luotettavuutta ja kuormittaa sekä asiakkaita että hoitohenkilöstöä. Yhtenäiset, valtakunnallisesti sitovat ja vertailukelpoiset laatutavoitteet ja -mittarit ikääntyneiden ympärivuorokautisen asumispalvelun toteutumiselle puuttuvat, Inberg kertoo.

Inberg muistuttaa, että henkilöstöpula ei koske vain ympärivuorokautista palveluasumista. Myös kotihoidossa kärsitään kiireestä ja liian vähäisestä henkilöstöstä. – Työvoimaa on nyt tarjolla, joten työvoimapula ei ole esteenä tilanteen korjaamatta jättämiselle. Ratkaisevaa on poliittinen tahto – tai sen puute.

Avainsanat

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerhenkilöstömitoituslähihoitajavanhustenhoitohyvinvointialueet

Yhteyshenkilöt

Linkit

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

SuPerin Inberg: Ennaltaehkäisevistä palveluista leikkaaminen syventää sote-kriisiä17.4.2026 09:41:17 EEST | Tiedote

SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg vaatii hallitusta arvioimaan ensi viikon kehysriihessä mahdollisten säästöpäätösten todelliset seuraukset ja jättämään ennaltaehkäisevät ja matalan kynnyksen sote-palvelut leikkausten ulkopuolelle. – Esimerkiksi kotihoito sekä ikääntyneiden ja vammaisten palveluasuminen eivät kestään yhtään lisäleikkausta, Inberg sanoo.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye