SuPerin Inberg: Henkilöstön vähimmäismitoitus ikääntyneiden palveluissa tulee nostaa tasolle 0,7
6.5.2026 12:35:14 EEST | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Tiedote
SuPer vaatii ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen laissa määritellyn vähimmäishenkilöstömitoituksen korottamista tasolle 0,7, koska nykyinen 0,6 ei riitä turvaamaan inhimillistä hoitoa kaikkialla. Edellisellä hallituskaudella päätettiin nostaa vähimmäismitoitus vaiheittain tasolle 0,7, mutta nykyinen hallitus pyörsi päätöksen. – Vähimmäishenkilöstömitoituksen liian matala taso on aiheuttanut ikääntyneiden palveluissa suuria ongelmia. Vaikka todellisen henkilöstömäärän pitää perustua asiakkaiden hoitoisuudelle, osa työnantajista noudattaa vain vähimmäismitoitusta, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg kertoo.
SuPerin asiantuntijat ovat syksystä 2025 lähtien kiertäneet hyvinvointialueiden ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. Kierros on paljastanut, että monissa työyksiköissä ei ole palkattu riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa ja se näkyy toiminnassa.
Vaikka lakiin on kirjattu vähimmäismitoitus, yksikön todellinen henkilöstötarve määräytyy aina asiakkaiden hoitoisuuden perusteella. Mitä enemmän yksikössä on paljon apua tarvitsevia asukkaita, sitä enemmän tarvitaan myös henkilökuntaa.
– Ikävä kyllä hoitoisuuteen perustuva, riittävä mitoitus ei toteudu kaikkialla. Hyviä työyksiköitä löytyy, mutta liian moni työnantaja kohtelee minimimitoitusta käytännössä myös maksimitasona. Monessa yksikössä seurataan sitä, ettei minimimitoitus ylity. Sen sijaan pitäisi seurata sitä, ettei vähimmäismitoitus koskaan alitu ja että mitoitus on aina riittävän hyvällä tasolla, Inberg muistuttaa.
– Lähihoitajille on myös annettu yhä enemmän välillisiä töitä, vaikka heidän tulee voida keskittyä välittömään asiakastyöhön, Inberg muistuttaa. – Yksiköissä tulee aina olla riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa ja avustavaa henkilökuntaa.
– Henkilöstön riittämätön määrä heikentää hoidon luotettavuutta ja kuormittaa sekä asiakkaita että hoitohenkilöstöä. Yhtenäiset, valtakunnallisesti sitovat ja vertailukelpoiset laatutavoitteet ja -mittarit ikääntyneiden ympärivuorokautisen asumispalvelun toteutumiselle puuttuvat, Inberg kertoo.
Inberg muistuttaa, että henkilöstöpula ei koske vain ympärivuorokautista palveluasumista. Myös kotihoidossa kärsitään kiireestä ja liian vähäisestä henkilöstöstä. – Työvoimaa on nyt tarjolla, joten työvoimapula ei ole esteenä tilanteen korjaamatta jättämiselle. Ratkaisevaa on poliittinen tahto – tai sen puute.
Päivi InbergPuheenjohtajaPuh:040 705 9115
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.
