Näin saat enemmän irti lomabudjetista

6.5.2026 16:20:34 EEST | Apollomatkat | Tiedote

Hyvän kesäloman ei tarvitse olla kallis. Pienillä valinnoilla voi lisätä elämyksiä, laskea kustannuksia ja matkustaa huolettomammin.

Vinkit edullisemman lomamatkan suunnitteluun

Lomamatkan kustannuksia voi saada edullisemmiksi muutamilla harkituilla päätöksillä. Ajankohta, matkustustapa ja kohde vaikuttavat hintaan merkittävästi – ja usein juuri näissä piilevät suurimmat säästöt.

– Kyse ei ole siitä, että pitäisi matkustaa vähemmän, vaan fiksummin. Kun on valmis joustamaan ajankohdassa, matkustustavassa ja kohteessa, voi usein saada enemmän irti budjetista ja löytää parempia tarjouksia, sanoo Apollomatkojen viestinnästä vastaava Satu Kontulainen.

Viisi vinkkiä edullisempaan lomaan

1. Matkapakettilla paras hinta-laatusuhde

Polttoaine- ja lentohintojen vaihdellessa valmismatka on usein vakain ja edullisin vaihtoehto. Matkanjärjestäjät ostavat lento- ja hotellipaikat hyvissä ajoin, mikä tasaa hintojen heilahtelua. Käytännössä tämä tarkoittaa, että viikon matkapaketti suosikkikohteisiin, kuten Kreetalle tai Rodokselle, on usein edullisempi kuin itse räätälöity matka.

2. Matkusta sesongin ulkopuolella

Hinnat seuraavat kysyntää. Kun koululaisten kesälomat päättyvät, matkojen hinnat laskevat yleensä selvästi. Edullisia vaihtoehtoja löytyy erityisesti alkukesästä ja elokuun puolivälin jälkeen. Tällöin kohteissa on myös rauhallisempaa ja sinulla on tilaa ja aikaa nauttia lomasta.

3. Kiinnitä huomiota hintatasoon kohteessa

Pelkkä matkan hinta ei kerro kaikkea. Myös kohdemaan yleinen hintataso vaikuttaa lomakustannuksiin. Esimerkiksi Albania, Kreikka ja Bulgaria tarjoavat usein enemmän vastinetta rahalle kuin monet kohteet joiden hintataso on korkeampi.

4. Valitse vähemmän tunnettu kohde

Tunnettujen lomamaiden sisällä hinnat voivat vaihdella paljon, ja suosituimpien lomakohteiden ulkopuolella majoitus ja palvelut ovat usein edullisempia. Esimerkiksi Kreetalla erot voivat olla suuria vilkkaiden lomakeskusten ja paikallisempien alueiden välillä. Myös pienet perhehotellit ovat usein isoja kansainvälisiä lomakeskuksia edullisempia.

5. Valitse matkapaketti ja matkusta huolettomammin

Valmismatka tuo selkeyttä kustannuksiin ja lisää turvallisuutta matkustamiseen. Matkapaketteja koskeva lainsäädäntö suojaa matkustajaa esimerkiksi peruutusten, muutosten ja yllättävien tilanteiden varalta. Moni arvostaa tätä tukea ja ennakoitavuutta etenkin nykyisessä, aiempaa epävarmemmassa matkustusympäristössä.

