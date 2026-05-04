Näin saat enemmän irti lomabudjetista
6.5.2026 16:20:34 EEST | Apollomatkat | Tiedote
Hyvän kesäloman ei tarvitse olla kallis. Pienillä valinnoilla voi lisätä elämyksiä, laskea kustannuksia ja matkustaa huolettomammin.
Lomamatkan kustannuksia voi saada edullisemmiksi muutamilla harkituilla päätöksillä. Ajankohta, matkustustapa ja kohde vaikuttavat hintaan merkittävästi – ja usein juuri näissä piilevät suurimmat säästöt.
– Kyse ei ole siitä, että pitäisi matkustaa vähemmän, vaan fiksummin. Kun on valmis joustamaan ajankohdassa, matkustustavassa ja kohteessa, voi usein saada enemmän irti budjetista ja löytää parempia tarjouksia, sanoo Apollomatkojen viestinnästä vastaava Satu Kontulainen.
Viisi vinkkiä edullisempaan lomaan
1. Matkapakettilla paras hinta-laatusuhde
Polttoaine- ja lentohintojen vaihdellessa valmismatka on usein vakain ja edullisin vaihtoehto. Matkanjärjestäjät ostavat lento- ja hotellipaikat hyvissä ajoin, mikä tasaa hintojen heilahtelua. Käytännössä tämä tarkoittaa, että viikon matkapaketti suosikkikohteisiin, kuten Kreetalle tai Rodokselle, on usein edullisempi kuin itse räätälöity matka.
2. Matkusta sesongin ulkopuolella
Hinnat seuraavat kysyntää. Kun koululaisten kesälomat päättyvät, matkojen hinnat laskevat yleensä selvästi. Edullisia vaihtoehtoja löytyy erityisesti alkukesästä ja elokuun puolivälin jälkeen. Tällöin kohteissa on myös rauhallisempaa ja sinulla on tilaa ja aikaa nauttia lomasta.
3. Kiinnitä huomiota hintatasoon kohteessa
Pelkkä matkan hinta ei kerro kaikkea. Myös kohdemaan yleinen hintataso vaikuttaa lomakustannuksiin. Esimerkiksi Albania, Kreikka ja Bulgaria tarjoavat usein enemmän vastinetta rahalle kuin monet kohteet joiden hintataso on korkeampi.
4. Valitse vähemmän tunnettu kohde
Tunnettujen lomamaiden sisällä hinnat voivat vaihdella paljon, ja suosituimpien lomakohteiden ulkopuolella majoitus ja palvelut ovat usein edullisempia. Esimerkiksi Kreetalla erot voivat olla suuria vilkkaiden lomakeskusten ja paikallisempien alueiden välillä. Myös pienet perhehotellit ovat usein isoja kansainvälisiä lomakeskuksia edullisempia.
5. Valitse matkapaketti ja matkusta huolettomammin
Valmismatka tuo selkeyttä kustannuksiin ja lisää turvallisuutta matkustamiseen. Matkapaketteja koskeva lainsäädäntö suojaa matkustajaa esimerkiksi peruutusten, muutosten ja yllättävien tilanteiden varalta. Moni arvostaa tätä tukea ja ennakoitavuutta etenkin nykyisessä, aiempaa epävarmemmassa matkustusympäristössä.
Satu KontulainenPR coordinatorsatu.kontulainen@apollomatkat.fi
Apollo on Pohjoismaiden johtavia matkanjärjestäjiä. Järjestämme tilauslentomatkoja, reittilentopohjaisia matkoja, treenimatkoja, risteilyjä ja kiertomatkoja. DER Touristik Nordic AB:n muodostavat Apollo Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa, golfmatkoja järjestävä Golf Plaisir, luksusmatkoja järjestävä Lime Travel sekä hyvinvointikeskus Playitas Fuerteventuralla.
Suomessa Apollomatkojen valikoimaan kuuluvat valmismatkat kohteisiin Välimerellä, Lähi-idässä, Kaakkois-Aasiassa ja Kanariansaarilla sekä kaupunkilomat kaikkialle maailmaan. Apollomatkat tarjoaa parhaat 4- ja 5-tähden hotellit.
Apollomatkoilla oli v. 2019 n. 80 000 tyytyväistä matkustajaa ja se on Suomen neljänneksi suurin matkanjärjestäjä.
