Logistiikka-ala, Huoltovarmuuskeskus ja Puolustusvoimat harjoittelivat logistiikan toimintaa poikkeusolojen skenaariossa
7.5.2026 10:19:09 EEST | Huoltovarmuuskeskus | Tiedote
KETJU26-varautumisharjoitus kokosi huhtikuun lopussa yhteen lähes sata viranomaista ja logistiikka-alan yritysten edustajaa. Harjoitus perustui Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) julkaisemaan skenaarioon ”Suomeen kohdistuva sotilaallinen voimankäyttö ja huoltovarmuus”. Skenaario kuvaa kuvitteellista tilannetta, jossa Suomi joutuu sotilaallisen voimankäytön kohteeksi.
KETJU26-harjoitukseen osallistujat kävivät läpi skenaarion mukaisia tapahtumakulkuja ja tarkastelivat, miten liikenneyhteydet sovitetaan mahdollisimman toimiviksi niin maassa, merellä kuin ilmassa. Harjoituksessa huomioitiin myös isäntämaatuen (Host Nation Support, HNS) antaminen Suomeen saapuville ja Suomessa toimiville liittolaisjoukoille.
”Harjoitus osoitti, miten laaja-alaisesti kriisi vaikuttaisi yhteiskuntaan. Kriisin eri vaiheissa tarvittaisiin viranomaisten, yritysten, järjestöjen ja kansalaisten tiivistä yhteistyötä. Harjoituksessa korostui myös se, että organisaatioiden on pidettävä huolta omista työntekijöistään, jotta yhteiskunta pysyy toimintakykyisenä”, sanoo HVK:n johtava varautumisasiantuntija Katriina Viljanen.
Logistiikkaketjut ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa: yhden osa-alueen häiriö heijastuu nopeasti koko järjestelmään. Osallistujat arvioivat muun muassa resurssien riittävyyttä, priorisointia, polttoainehuollon jatkuvuutta sekä sitä, miten tilannekuva ja tiedonvaihto saadaan pidettyä yhtenäisenä viranomaisten ja yritysten välillä. Kriittiset riippuvuudet tunnistettiin, ja kehittämiskohteille laadittiin suunnitelmat.
”Tällaiset harjoitukset ja keskustelut ovat erittäin tärkeitä. Sotilaallinen liikenne ja kuljetukset rullaavat samoilla väylillä ja rakenteilla siviililogistiikan kanssa. Siksi yhteistyö merellä, satamissa, lentokentillä ja raide- ja maantieliikenteen solmukohdissa on välttämätöntä”, toteaa everstiluutnantti Tamio Salminen Puolustusvoimien Pääesikunnan logistiikkaosastolta.
Harjoituksessa kuultiin myös asiantuntijoiden esityksiä ja jaettiin Ukrainasta saatuja kokemuksia.
”Varautuminen on tekoja. Harjoituksen suurin anti oli avoin keskustelu ja se, että viranomaisten ja asiantuntijoiden yhteistyöllä löydettiin ratkaisuja esiin nousseisiin haasteisiin”, Salminen summaa.
Toista kertaa pidetty varautumisharjoitus järjestettiin yhteistyössä Puolustusvoimien ja Huoltovarmuusorganisaation logistiikkasektorin ja Polttonestepoolin kanssa. Logistiikkasektoriin kuuluvat Ilmakuljetus-, Maakuljetus-, Vesikuljetus- ja Satamapooli.
Varautumis- ja valmiusharjoitukset ovat normaalia huoltovarmuustoimintaa. Harjoituksissa testataan ja kehitetään yhteistyötä sekä yhteiskunnan valmiutta selviytyä poikkeustilanteissa. Harjoitus on rahoitettu HVK:n Logistiikka 2030 -ohjelmasta.
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Huoltovarmuuskeskuksen viestintäasiantuntija Mari Mäkinen, mari.makinen@nesa.fi; p. 0295 051 114.
Pääesikunnan mediapalvelu, media.puolustusvoimat@mil.fi; p. 0299 510 975
Tietoa Huoltovarmuuskeskuksesta
Huoltovarmuuskeskus on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla toimiva valtion virasto, jonka missiona on rakentaa yhdessä elinkeinoelämän, kolmannen sektorin ja viranomaistahojen kanssa kriisinkestävää yhteiskuntaa, jotta myös kriisitilanteissa yhteiskunta toimii ja elämä jatkuu mahdollisimman häiriöttä. Lisää tietoa: huoltovarmuuskeskus.fi
Försörjningsberedskapscentralen publicerar ett scenario om användning av militärt våld för att stödja företagens beredskap28.4.2026 09:04:45 EEST | Pressmeddelande
Försörjningsberedskapscentralen publicerar ett scenario om användning av militärt våld för att stödja företagens och myndigheternas beredskap och övningsverksamhet. På grund av en försämrad säkerhetsmiljö behöver beredskapen även ta hänsyn till osannolika krissituationer, som ändå kan vara allvarliga och långvariga om de realiseras. Genom att vara förberedd kan samhällets kristålighet och återhämtning från kriser stärkas.
Huoltovarmuuskeskus julkaisee yritysten varautumisen tueksi sotilaallisen voimankäytön skenaarion28.4.2026 09:04:45 EEST | Tiedote
Huoltovarmuuskeskus julkaisee yritysten ja viranomaisten varautumisen ja harjoitustoiminnan tueksi sotilaallisen voimankäytön skenaarion. Turvallisuusympäristön heikentymisen takia varautumisessa on otettava huomioon myös epätodennäköisiä, mutta toteutuessaan vakavia ja pitkittyviä kriisitilanteita. Varautumalla voidaan vahvistaa yhteiskunnan kriisinsietokykyä ja kriiseistä palautumista.
National Emergency Supply Agency to publish scenario on use of military force to support preparedness of businesses28.4.2026 09:04:45 EEST | Press release
To support the preparedness and exercise activities of businesses and public authorities, the National Emergency Supply Agency will publish a scenario on the use of military force. The deterioration of the security environment also makes it necessary for preparedness efforts to take into account crisis situations that are unlikely but that will be severe and protracted if they do occur. Preparedness can strengthen society’s crisis resilience and recovery from crises.
