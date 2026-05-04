VBO:n robokuljetusverkosto laajenee toukokuussa
6.5.2026 12:47:28 EEST | Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag | Tiedote
Ruokarobot saapuvat toukokuussa Pornaisiin, Askolaan ja Inkooseen.
Varuboden-Oslan robokuljetusverkosto laajenee toukokuussa kolmeen uuteen toimipaikkaan Itä- ja Länsi-Uudellamaalla. Tämän myötä robokuljetus on saatavilla jo yli puolesta Varuboden-Oslan ruokakauppoja.
Ensimmäisenä vuorossa on Sale Pornainen.
– Robot ovat juuri eilen saapuneet kaupan pihaan, ja ensi viikolla pääsemme aloittamaan kuljetukset, kehityspäällikkö Olli Wigren kertoo.
Ensi viikolla robot saapuvat myös Sale Askolaan ja sitä seuraavalla viikolla S-market Inkooseen. Kuljetukset alkavat porrastetusti viikoilla 20–22.
Robotit kuljettavat ostoksia päivittäin, keskimäärin tunnissa tilauksesta. Yhteen kuljetukseen mahtuu jopa kaksi täyttä kassillista tuotteita. Robokuljetukset ovat saatavilla S-kaupat-sovelluksessa, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta tai Google Play Storesta.
S-ryhmän kumppanina robokuljetuksissa on Starship Technologies, joka on maailman johtava autonomisten kuljetusrobottien kehittäjä. Starshipin robotit suunnittelevat reittinsä tekoälyn ja GPS-paikannuksen avulla. Robotti tuntee ympäristön ja reittien kaikki yksityiskohdat, myös teiden ylitykset, ja tekoälyn avulla se oppii koko ajan lisää ympäristöstä.
Starshipin robotti toimii itsenäisesti, mutta ihminen monitoroi sitä ja voi ottaa robotin hallintaansa milloin tahansa. Robotit kulkevat itsenäisesti 99 prosenttia ajasta. Robotissa on 12 kameraa, ultraäänisensoreita ja tutkia. Se hyödyntää tietokonenäköä ja teknologiaa, joka tunnistaa eri esteet. Robotti pysähtyy nopeasti esteen havaittuaan.
Yhteyshenkilöt
Olli WigrenkehityspäällikköVaruboden-OslaPuh:010 765 9801olli.wigren@sok.fi
Kuvat
Varuboden-Osla
Varuboden-Osla on yli 70 000 asiakasomistajan omistama kaksikielinen osuuskauppa, joka toimii Uudenmaan rannikolla ja Ahvenanmaalla. Palvelemme asiakkaitamme yli 60 toimipaikassa päivittäis- ja erikoistavarakaupan, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan sekä ravitsemiskaupan alalla. Olemme osa S-ryhmää.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag
Varuboden-Osla delar ut cirka 100 000 euro i sponsring – fokus på barn och unga4.5.2026 14:03:56 EEST | Pressmeddelande
Handelslaget Varuboden-Osla har nu fattat beslut om vårens sponsringsansökningar 2026. Av cirka 300 ansökningar har handelslaget beviljat omkring 100 000 euro i stöd till närmare 90 föreningar och organisationer inom verksamhetsområdet i Nyland och på Åland.
Varuboden-Osla sponsoroi paikallisia toimijoita 100 000 eurolla – painopisteenä lapset ja nuoret4.5.2026 14:03:56 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Varuboden-Osla on nyt tehnyt päätökset kevään 2026 sponsorointihakemuksista. Osuuskauppa on myöntänyt noin 100 000 euroa tukea lähes 90 yhdistykselle ja järjestölle toimialueellaan Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla. Hakemuksia tuli yhteensä noin 300.
Beställ bruksvaror från Prisma och Sokos på webben och hämta i din närbutik – Pukkila, Borgnäs och Ekenäs först ute9.4.2026 14:07:03 EEST | Pressmeddelande
Sortimentet i tre lokala närbutiker utökades precis med tusentals nya produkter, och nu kan man beställa bruksvaror med gratis upphämtning i butik.
Prisman ja Sokoksen verkkokauppojen käyttötavaraostokset voi hakea myös omasta lähikaupasta – Pukkila, Pornainen ja Tammisaari mukana kokeilussa9.4.2026 14:07:03 EEST | Tiedote
Kolmen paikallisen lähikaupan valikoima laajeni tällä viikolla tuhansilla uusilla tuotteilla, kun verkkokauppojen käyttötavaroita voi jatkossa tilata ilmaiseksi myymälästä noudettavaksi.
Matrobotarna kommer till Nickby7.4.2026 08:00:00 EEST | Pressmeddelande
Från och med nästa vecka kan man beställa matvaror med robotleverans från S-market Nickby. Robotarna levererar inköp varje dag klockan 8–20.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme