VBO:n robokuljetusverkosto laajenee toukokuussa

Varuboden-Oslan robokuljetusverkosto laajenee toukokuussa kolmeen uuteen toimipaikkaan Itä- ja Länsi-Uudellamaalla. Tämän myötä robokuljetus on saatavilla jo yli puolesta Varuboden-Oslan ruokakauppoja.

Ensimmäisenä vuorossa on Sale Pornainen.

– Robot ovat juuri eilen saapuneet kaupan pihaan, ja ensi viikolla pääsemme aloittamaan kuljetukset, kehityspäällikkö Olli Wigren kertoo.

Ensi viikolla robot saapuvat myös Sale Askolaan ja sitä seuraavalla viikolla S-market Inkooseen. Kuljetukset alkavat porrastetusti viikoilla 20–22.

Robotit kuljettavat ostoksia päivittäin, keskimäärin tunnissa tilauksesta. Yhteen kuljetukseen mahtuu jopa kaksi täyttä kassillista tuotteita. Robokuljetukset ovat saatavilla S-kaupat-sovelluksessa, jonka voi ladata ilmaiseksi App Storesta tai Google Play Storesta.

S-ryhmän kumppanina robokuljetuksissa on Starship Technologies, joka on maailman johtava autonomisten kuljetusrobottien kehittäjä. Starshipin robotit suunnittelevat reittinsä tekoälyn ja GPS-paikannuksen avulla. Robotti tuntee ympäristön ja reittien kaikki yksityiskohdat, myös teiden ylitykset, ja tekoälyn avulla se oppii koko ajan lisää ympäristöstä.

Starshipin robotti toimii itsenäisesti, mutta ihminen monitoroi sitä ja voi ottaa robotin hallintaansa milloin tahansa. Robotit kulkevat itsenäisesti 99 prosenttia ajasta. Robotissa on 12 kameraa, ultraäänisensoreita ja tutkia. Se hyödyntää tietokonenäköä ja teknologiaa, joka tunnistaa eri esteet. Robotti pysähtyy nopeasti esteen havaittuaan.