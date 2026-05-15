Lifecare-potilastietojärjestelmä päivittyy huomenna – palveluissa mahdollisia viiveitä lauantaina 16.5.2026
15.5.2026 08:00:00 EEST | Oma Häme | Uutinen
Käyttökatkon aikana terveyspalveluissa voi esiintyä tilapäistä ruuhkaa tai asioinnin viiveitä. Asukkaita pyydetään huomioimaan tämä ja hakeutumaan hoitoon vain kiireellisissä tapauksissa. Kiireettömissä asioissa suositellaan asiointia ennen tai jälkeen päivityksen. Ennen päivystykseen tai kiirevastaanotolle hakeutumista, ohjataan soittamaan Päivystysapu 116117-ensilinjaan.
Oma Häme päivittää potilastietojärjestelmänsä lauantaina 16.5.2026. Päivityksen aikana Lifecare-järjestelmässä on käyttökatko, mikä voi näkyä ajoittaisina viiveinä terveyspalveluissa. Ota mukaan henkilökohtainen lääkelista, tai päivitä se Oma Häme - sovellukseen.
Päivityksen yhteydessä järjestelmään tehdään teknisiä parannuksia sekä korjauksia ja tuovat uusia työkaluja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten käyttöön.
Ennen päivystykseen tai kiirevastaanotolle hakeutumista, soita Päivystysapu 116117-ensilinjaan.
Mitä tämä tarkoittaa sinulle:
- Kiireettömissä asioissa suositellaan asiointia arkisin
- Ennen päivystykseen tai kiirevastaanotolle hakeutumista, soita Päivystysapu 116117-ensilinjaan.
- Ota henkilökohtainen lääkelistasi mukaan tai päivitä se Oma Häme - sovellukseen
- Potilastietojärjestelmä ei ole käytettävissä päivityksen aikana, joten palveluissa voi esiintyä viiveitä tai ruuhkaa
- Terveyttä ja henkeä uhkaavissa tilanteissa, soita 112
Oma Häme pahoittelee mahdollisesta käyttökatkosta aiheutuvaa haittaa ja kiittää asukkaita ymmärryksestä.
Kiirevastaanottojen ja päivystyksen aukioloajat:
Yhteyshenkilöt
Mirja Ottman-Salminenerikoissairaanhoidon sairaalapalveluiden tulosaluejohtajaPuh:050 336 6748mirja.ottman-salminen@omahame.fi
Tiina MerivuoriPTH avopalveluiden tulosaluejohtajaPuh:0406629033tiina.merivuori@omahame.fi
