Peipposen leikkialue uudistuu alkukesän aikana

6.5.2026 13:15:48 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan kaupunki tekee Peipposen leikkialueella Vetokannaksella parannustöitä maanantaista 11.5. alkaen. Leikkialue on töiden ajan kokonaan suljettu, ja sen on tarkoitus valmistua kesäkuun toisella viikolla.

Kuva: Vaasan kaupunki / Mikael Matikainen
Leikkialueella uusitaan huonokuntoiset leikkivälineet, parannetaan valaistusta ja istutetaan kasvillisuutta. Lisäksi alueelle asennetaan pyörätelineet.

Leikkivälineiden määrä pysyy ennallaan, mutta luvassa on uudistuksia. Vanhan liukumäen tilalle tulee uusi, monipuolisempi liukumäki. Vanhan katoksen paikalle puolestaan rakennetaan köysistä tehty tasapainoilupolku.

Kaupunki kunnostaa ja parantaa leikkialueita vaiheittain eri puolilla Vaasaa. Tavoitteena on pitää leikkipaikat turvallisina ja viihtyisinä.

UNICEF on myöntänyt Vaasan kaupungille Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Lapsiystävällisessä kunnassa lasten hyvinvointi ja lapsen oikeudet ovat tärkeysjärjestyksen kärjessä. Tämä näkyy kunnan kaikessa arkisessa työssä ja päätöksenteossa. 

Yhteyshenkilöt

Åsa Enholm, Suunnitteluhortonomi, 040 1856779, asa.enholm@vaasa.fi

