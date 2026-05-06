Jessi Jokelainen: Hallitus kylvää suolaa peltoon ja ihmettelee, kun satoa ei tule

Jokelaisen mukaan hallitus sahaa koko Suomen oksaa mittavilla leikkauksillaan julkisista palveluista.

– Leikkauspolitiikan seurauksena on valtio, jossa jokainen on omillaan ja yhteisvastuu on korvattu henkilökohtaisella vastuulla. Ihmistä turvaa hyvinvointivaltion rakenteiden sijasta vain hyvä tuuri. Sellainen valtio ei voi hyvin, eikä pahoinvoinnista ole koskaan seurannut kasvua. Hallitus kylvää suolaa peltoon ja ihmettelee, kun satoa ei tule, Jokelainen sanoo.

Jokelaisen mukaan Orpon hallitus on epäonnistunut julkisen talouden suunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutuksessa. Suunnitelmassa todetaan, että hallituksen tavoitteena on parantaa suomalaisten elintasoa, kääntää Suomen talous kestävään kasvuun ja taittaa hyvinvointia uhkaava velkaantumiskehitys.

– Näistä tavoitteista olemme varmasti kaikki yhtä mieltä, mutta Orpon hallituksen keinoilla niiden saavuttaminen on jäänyt täysin piippuun, Jokelainen sanoo.

Jokelainen huomauttaa, että oikeistohallituksen talouspolitiikka on pahentanut Suomen tilannetta jokaisella keskeisellä mittarilla. Julkisen talouden velkasuhde ei taitu, eikä edes vakaannu tämän hallituskauden aikana. Kasvaneen velkasuhteen lisäksi Orpon hallitus jättää seuraavalle hallitukselle mittavan työttömyysvelan. Kestävästä kasvusta tai 100 000 uudesta työllisestä ei näy jälkeäkään. Suomi kyntää pitkittyneessä matalasuhdanteessa, joka on saatu aikaan pitkälti hallituksen omilla valinnoilla.

– Korostan, että kyse on ollut valinnoista, vaikka hallitus on verhoillut omia valintojaan pakkoretoriikkaan. Kun tulisi ottaa vastuuta petetyistä lupauksista ja talouden alhosta, hallitus käyttäytyy kuin ei olisi ollut paikallakaan viimeiseen kolmeen vuoteen. Tällaisesta epärehellisyydestä maksavat tällä hetkellä kaikki suomalaiset, myös tulevat sukupolvet, Jokelainen sanoo.

Jokelainen syyttää Orpon hallitusta siitä, että se on asettanut suuryritysten edut tavallisten ihmisten arjen edelle. Esimerkiksi yhteisöveron laskulla ei ole toivottua talousvaikutusta. Velka ei vähene, työpaikat eivät lisäänny eikä kasvua synny.

– Hallitus siis valitsee miljardin euron kädenojennuksen osakkeenomistajille. Sen maksajiksi joutuvat sairaat ja vanhukset, lapset ja nuoret, koulut, lapsiperheet, pienipalkkaiset työntekijät ja jopa menehtyneiden omaiset. Hallitus leikkaa kaikilta niiltä, joita pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa on ollut tapana puolustaa, Jokelainen sanoo.

Jokelaisen mukaan leikkauksia on vaikea muutenkin oikeuttaa, mutta leikkausten mitätön tai jopa haitallinen vaikutus julkisen talouden tilaan tekee hallituksen valinnoista erityisen julkeita.

– Ei voi olla niin, että ihmisen on maksettava perustarpeillaan luokkayhteiskunnan vahvistamisesta ja varakkaimpien määräysvallasta. Ei voi olla niin, että velkasuhteen taittaminen tarkoittaa hyvinvointia vain niille, joilla on siitä jo ennestään varaa maksaa, ja kurjuutta, pelkoa ja näköalattomuutta kaikille muille, Jokelainen sanoo.

___

Jessi Jokelaisen ryhmäpuhe 6.5.2026:

Arvoisa puhemies,

Julkisen talouden suunnitelmassa todetaan: “Orpon hallituksen tavoitteena on parantaa suomalaisten elintasoa, kääntää Suomen talous kestävään kasvuun ja taittaa hyvinvointia uhkaava velkaantumiskehitys.”

Noista tavoitteista olemme varmasti kaikki yhtä mieltä, mutta Orpon hallituksen keinoilla noiden saavuttaminen on jäänyt täysin piippuun.

Arvoisa puhemies,

Oikeistohallituksen talouspolitiikka on pahentanut Suomen tilannetta jokaisella keskeisellä mittarilla.

Julkisen talouden velkasuhde ei taitu eikä edes vakaannu Orpon hallituksen aikana.

Kestävästä kasvusta tai 100 000 uudesta työllisestä ei näy jälkeäkään. Sen sijaan Suomi kyntää pitkittyneessä matalasuhdanteessa, joka on saatu aikaan pitkälti hallituksen omilla valinnoilla. Hallituksen päätökset leikata sosiaaliturvasta ja julkisista palveluista sekä kykenemättömyys vastata ajoissa rakennusalan alhoon ovat leikanneet ostovoimaa ja pitkittäneet taantumaa.

Korostan, puhemies, että kyse on ollut valinnoista, vaikka hallitus on alkumetreiltään saakka verhoillut omia valintojaan pakkoretoriikkaan. Vähäisiä ansioitaan hallituspuolueet mielellään juhlivat äänekkäästi, mutta kun tulisi ottaa vastuuta petetyistä lupauksista ja itse aiheutetusta talouden alhosta, hallitus käyttäytyy kuin ei olisi ollut paikallakaan viimeiseen kolmeen vuoteen. Tällaisesta epärehellisyydestä maksavat tällä hetkellä kaikki suomalaiset, myös tulevat sukupolvet.

Arvoisa puhemies,

Kasvaneen velkasuhteen lisäksi Orpon hallitus jättää seuraavalle hallitukselle mittavan työttömyysvelan.

Suomessa on muusta Euroopasta poikkeava työttömyyskriisi. Suomen työttömyysaste on melkein kaksi kertaa niin korkea kuin EU:ssa keskimäärin. Kansainväliset kriisit vaikuttavat talouteen, mutta Suomen muusta Euroopasta poikkeava kehitys kertoo, etteivät ulkoiset olosuhteet riitä tilanteen selitykseksi. Hallituksen on kannettava tilanteesta vastuunsa.

90-luvun lamasta olemme oppineet, että laajan työttömyyden taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset ovat pahimmillaan ylisukupolvisia, ja niiden korjaaminen kestää kauan. Hallituspuolueiden muisti tuntuu olevan varsin lyhyt, kun tuon ajan virheet halutaan väkisin toistaa. Tuttujen sanontojen mukaan samoilla konsteilla on turha odottaa uutta lopputulosta, ja viisas oppii muiden virheistä. Viisaus ei totisesti tässä hallituksessa asu.

Arvoisa puhemies,

Hallitus valitsi jälleen laittaa suuryritysten edut tavallisten ihmisten arjen edelle.

Asiantuntijat ovat laajasti todenneet, että yhteisöveron laskulla ei ole toivottua talousvaikutusta. Velka ei vähene, työpaikat eivät lisäänny eikä kasvua synny. Hallitus siis puhtaasti valitsee tehdä miljardin euron kädenojennuksen osakkeenomistajille tavallisten suomalaisten selkänahasta.

Maksajiksi joutuvat sairaat ja vanhukset, kun hallitus korottaa sote-palveluiden ja vanhuspalveluiden asiakasmaksuja.

Maksajiksi joutuvat myös lapset ja nuoret. Kuntien valtionosuuksista leikataan jälleen, mikä on suora leikkaus varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.

Maksajiksi joutuvat lapsiperheet, pienipalkkaiset työntekijät ja jopa menehtyneiden omaiset. Hallitus leikkaa kaikilta niiltä, joita pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa on ollut tapana puolustaa. Tätä on vaikeaa muutenkin oikeuttaa, mutta näiden leikkausten mitätön, suorastaan haitallinen vaikutus julkisen talouden tilaan tekee hallituksen valinnoista erityisen julkeita.

Arvoisa puhemies,

Näin mittavilla leikkauksilla julkisista palveluista hallitus sahaa koko Suomen oksaa.

Hallituksen leikkauspolitiikan tien päässä on valtio, jossa jokainen on omillaan ja yhteisvastuu on korvattu jokaisen henkilökohtaisella vastuulla. Sellainen valtio, jossa ihmistä turvaa hyvinvointivaltion rakenteiden sijasta vain hyvä tuuri. Sellainen valtio ei voi hyvin, eikä pahoinvoinnista seuraa myöskään taloudellista menestystä. Hallitus kylvää suolaa peltoon ja ihmettelee, kun satoa ei tule.

Arvoisa puhemies,

Vuoden päästä tähän aikaan muodostetaan uutta hallitusta, jonka tehtävänä on viimein tuoda meille sitä toivoa, jonka perään Petteri Orpo on epätoivoisesti huhuillut hallituksensa leikkuutoimien lomasta.

Meidän on tehtävä toimia, jotka aidosti vahvistavat julkista taloutta kestävällä tavalla. On taattava työllisyyttä, on taattava resurssit hoitoonpääsyyn ja on taattava tulevaisuudennäkymiä kaikille tässä yhteiskunnassa.

Ei voi olla niin, että velkasuhteen taittaminen tarkoittaa hyvinvointia vain niille, joilla on siitä jo ennestään varaa maksaa, ja kurjuutta, pelkoa ja näköalattomuutta kaikille muille.

Vasemmistoliitto vahvistaisi julkista taloutta muun muassa perumalla yhteisöveron alennuksen, korottamalla suurten omaisuuksien ja suurten tulojen verotusta, verottamalla ympäristöhaittoja ja karsimalla ympäristöhaitallisia tukia.

Puhemies, on uskallettava vaatia politiikkaa tavallista ihmistä varten, sellaista politiikkaa, joka on tällä hallituskaudella jäänyt kokonaan näkemättä.