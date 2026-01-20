Taidetestaajat kuuluu kokonaisuuteen
Suomen lastenkulttuuriliitto ry
Taidetestaajat-ohjelman taide-elämykset 2026–2027 julkaistu – katso lista!
6.5.2026 15:53:50 EEST | Suomen lastenkulttuuriliitto ry | Taidetestaajat | Tiedote
Ensi lukuvuonna Taidetestaajat-ohjelmassa tehtävien taidevierailujen kohteet on julkaistu. Nyt julkistettu lukuvuosi saattaa olla ohjelman viimeinen, ellei sille löydy rahoitusta valtion budjetista.
Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma vie jälleen ensi lukuvuonna kaikki Suomen 8.-luokkalaiset taidevierailulle osana koulupäivää. Taidetestaajat-ohjausryhmä teki päätöksen taidetestauskohteista tammikuussa, jolloin mukana olevat taidetoimijat julkaistiin. Nyt on julkaistu liitteenä olevat tarkemmat tiedot vierailtavista teoksista ja näyttelyistä. Vain muutaman yksittäisen teoksen nimi paljastuu vasta syksyllä taidetoimijan oman viestintäaikataulun mukaisesti.
Taidetestaajat on Suomen suurin kulttuurikasvatusohjelma, joka tarjoaa Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin tuella kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen kaksi vierailua korkealaatuisen taiteen pariin lukuvuosittain. Nuoret pääsevät myös arvioimaan kokemustaan. Ohjelmassa on mukana vuosittain yli 70 000 henkeä: kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset sekä ryhmiä valvojat opettajat ja avustajat. Ohjelmaa koordinoi Suomen lastenkulttuuriliitto.
Vuonna 2017 alkaneen ohjelman aikana taidevierailuja on tehty jo yli 1 050 000 kappaletta. Miljoonas vierailu meni tehtiin tammikuussa 2026.
Ohjelmavalintojen teko on valtava palapeli
Ohjelmahaku ensi lukuvuodelle järjestettiin marraskuussa 2025. 164 erillistä taidetoimijaa lähetti määräaikaan mennessä 197 hakemusta, joissa ohjelmaa tarjottiin 188 eri kokonaisuutta. Mukaan valittiin 91 taidetoimijaa.
Ohjelman päällikkö Joonas Keskisen mukaan nuorille tarjotaan laadukkaita taidevierailuja laajasti taiteen eri alueilta.
“Joka vuosi ohjelmaan valitaan mukaan sekä perinteisiä taiteenlajeja, kuten oopperaa, teatteria ja taidenäyttelyitä, että modernimpaa taidetta, kuten nykytanssia ja -sirkusta. Kriteerinä valituille sisällöille pidetään sitä, että ne ovat ikäluokalle sopivia, ammattitaiteilijoiden toteuttamia ja niihin on suunniteltu myös jotain nuoria innostavaa ekstraa”, kertoo Keskinen. “Tavoitteena on tarjota nuorille kurkistuksia myös maailmoihin, jotka eivät ole heille välttämättä lainkaan tuttuja.”
Taidetestaajat-ohjelman tavoite on tarjota koululaisille ikimuistoinen taide-elämys, joka voi olla kimmoke elinikäiseen kulttuurin harrastamiseen. Valinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota hakemuksessa esitettyyn suunnitelmaan elämykseen kuuluvasta pedagogisesta työstä.
“Valintaan vaikuttivat taiteellinen laatu, yleisötyön innovatiivisuus, yli 700 hengen oppilasraadin ja 70 hengen opettajaraadin hakemuksille antamat kiinnostavuuspisteet sekä käytännön seikat liittyen alueellisten vierailukohteiden tarjontaan, aikatauluihin ja yleisökapasiteetteihin. Myös kirkon ja Oulun vuonna 2026 vietettävät juhlavuodet vaikuttivat valintoihin”, listaa Keskinen.
Rahoitus katkolla – päättyykö taidetestaus?
Tällä hetkellä ohjelman rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden. Koska toiminta on valtakunnallista ja julkisluonteista, säätiöt toivovat ohjelman ottamista valtion budjettiin. Ohjelma toimii lähes täysin säätiövaroin kesään 2027 saakka, minkä jälkeen se päättyy, ellei sille löydy paikkaa valtion budjetista.
“Taidetestaajat-ohjelmaa ei ole mainittu valtiovarainministeriön vapunaattona julkaisemassa Julkisen talouden suunnitelmassa 2027–2030. Olemme kuitenkin edelleen toiveikkaita sen suhteen, että ratkaisu ohjelman jatkamiseksi löytyy opetus- ja kulttuuriministeriöstä tämän vuoden aikana”, kertoo Keskinen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Joonas KeskinenpäällikköSuomen lastenkulttuuriliitto ryPuh:+358 44 978 4893joonas.keskinen@taidetestaajat.fi
Marianna Penttiläviestintä- ja tapahtumakoordinaattoriSuomen lastenkulttuuriliitto ry
Materiaalipyynnöt
Kuvat
Liitteet
Linkit
Taidetestaajat – jotta jokainen kasi voisi tuntea taiteen
Taidetestaajat on Suomen suurin kulttuurikasvatusohjelma, joka tarjoaa kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen 1–2 vierailua lukuvuodessa korkealaatuisen taiteen pariin. Toimintamme tavoittaa vuosittain noin 70 000 henkeä, kaikista Suomen kunnista. Vierailujen määrä ja kohteet vaihtelevat lukuvuosittain saamastamme rahoituksesta riippuen.
Toiminnan ydintavoitteena on tarjota nuorille taide-elämyksiä ja työkaluja muodostaa kokemuksestaan perusteltu mielipide. Mitä mieltä he ovat kokemastaan? Lähtisivätkö he uudelleen?
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Taidetestaajat
Miljonte konstbesöket inom Konsttestarna-programmet genomförs den 22.1.202620.1.2026 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Det miljonte konstbesöket inom Konsttestarna, det nationella programmet för kulturfostran, går av stapeln torsdagen den 22 januari 2026. Då besöker över 2 000 elever i årskurs åtta tillsammans med sina lärare konst- och kulturmål runtom i Södra Finland.
Taidetestaajat-ohjelmassa tehdään miljoonas taidevierailu 22.1.202620.1.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelman miljoonas taidevierailu toteutuu torstaina 22. tammikuuta 2026, jolloin yli 2 000 kahdeksasluokkalaista ja heidän opettajaansa vierailee taidekohteissa eri puolilla eteläistä Suomea.
Pressinbjudan: Konsttestarna-programmets miljonte konstbesök 22.1.202613.1.2026 10:00:00 EET | Pressinbjudan
Det miljonte konstbesöket inom Konsttestarna, det nationella programmet för kulturfostran, genomförs torsdagen den 22 januari 2026. Då besöker över 2 000 konsttestare konstmål runtom i södra Finland. Vi bjuder in medierepresentanter att följa med och konsttesta!
Mediakutsu: Taidetestaajat-ohjelman miljoonas taidevierailu 22.1.202613.1.2026 10:00:00 EET | Kutsu
Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelman miljoonas taidevierailu toteutuu torstaina 22. tammikuuta 2026, jolloin yli 2 000 taidetestaajaa vierailee kohteissa eri puolilla eteläistä Suomea. Kutsumme median edustajat mukaan taidetestaamaan!
Ansökan till Konsttestarna-programmet för läsåret 2026–27 är öppen 5–19.11.20255.11.2025 08:11:43 EET | Pressmeddelande
Konsttestarna, program för kulturfostran, söker igen nya konstupplevelser för åttondeklassare. Konsttestarna förväntar sig professionellt producerade verk och helheter som överraskar, förbryllar, berör och får unga att skratta under läsåret 2026–2027.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme