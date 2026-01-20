Taidetestaajat-ohjelman taide-elämykset 2026–2027 julkaistu – katso lista!

Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma vie jälleen ensi lukuvuonna kaikki Suomen 8.-luokkalaiset taidevierailulle osana koulupäivää. Taidetestaajat-ohjausryhmä teki päätöksen taidetestauskohteista tammikuussa, jolloin mukana olevat taidetoimijat julkaistiin. Nyt on julkaistu liitteenä olevat tarkemmat tiedot vierailtavista teoksista ja näyttelyistä. Vain muutaman yksittäisen teoksen nimi paljastuu vasta syksyllä taidetoimijan oman viestintäaikataulun mukaisesti.

Taidetestaajat on Suomen suurin kulttuurikasvatusohjelma, joka tarjoaa Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin tuella kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen kaksi vierailua korkealaatuisen taiteen pariin lukuvuosittain. Nuoret pääsevät myös arvioimaan kokemustaan. Ohjelmassa on mukana vuosittain yli 70 000 henkeä: kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset sekä ryhmiä valvojat opettajat ja avustajat. Ohjelmaa koordinoi Suomen lastenkulttuuriliitto.

Vuonna 2017 alkaneen ohjelman aikana taidevierailuja on tehty jo yli 1 050 000 kappaletta. Miljoonas vierailu meni tehtiin tammikuussa 2026.

Ohjelmavalintojen teko on valtava palapeli

Ohjelmahaku ensi lukuvuodelle järjestettiin marraskuussa 2025. 164 erillistä taidetoimijaa lähetti määräaikaan mennessä 197 hakemusta, joissa ohjelmaa tarjottiin 188 eri kokonaisuutta. Mukaan valittiin 91 taidetoimijaa.

Ohjelman päällikkö Joonas Keskisen mukaan nuorille tarjotaan laadukkaita taidevierailuja laajasti taiteen eri alueilta.

“Joka vuosi ohjelmaan valitaan mukaan sekä perinteisiä taiteenlajeja, kuten oopperaa, teatteria ja taidenäyttelyitä, että modernimpaa taidetta, kuten nykytanssia ja -sirkusta. Kriteerinä valituille sisällöille pidetään sitä, että ne ovat ikäluokalle sopivia, ammattitaiteilijoiden toteuttamia ja niihin on suunniteltu myös jotain nuoria innostavaa ekstraa”, kertoo Keskinen. “Tavoitteena on tarjota nuorille kurkistuksia myös maailmoihin, jotka eivät ole heille välttämättä lainkaan tuttuja.”

Taidetestaajat-ohjelman tavoite on tarjota koululaisille ikimuistoinen taide-elämys, joka voi olla kimmoke elinikäiseen kulttuurin harrastamiseen. Valinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota hakemuksessa esitettyyn suunnitelmaan elämykseen kuuluvasta pedagogisesta työstä.

“Valintaan vaikuttivat taiteellinen laatu, yleisötyön innovatiivisuus, yli 700 hengen oppilasraadin ja 70 hengen opettajaraadin hakemuksille antamat kiinnostavuuspisteet sekä käytännön seikat liittyen alueellisten vierailukohteiden tarjontaan, aikatauluihin ja yleisökapasiteetteihin. Myös kirkon ja Oulun vuonna 2026 vietettävät juhlavuodet vaikuttivat valintoihin”, listaa Keskinen.

Rahoitus katkolla – päättyykö taidetestaus?

Tällä hetkellä ohjelman rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden. Koska toiminta on valtakunnallista ja julkisluonteista, säätiöt toivovat ohjelman ottamista valtion budjettiin. Ohjelma toimii lähes täysin säätiövaroin kesään 2027 saakka, minkä jälkeen se päättyy, ellei sille löydy paikkaa valtion budjetista.

“Taidetestaajat-ohjelmaa ei ole mainittu valtiovarainministeriön vapunaattona julkaisemassa Julkisen talouden suunnitelmassa 2027–2030. Olemme kuitenkin edelleen toiveikkaita sen suhteen, että ratkaisu ohjelman jatkamiseksi löytyy opetus- ja kulttuuriministeriöstä tämän vuoden aikana”, kertoo Keskinen.