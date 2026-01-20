Taidetestaajat kuuluu kokonaisuuteen

Suomen lastenkulttuuriliitto ry

Taidetestaajat

Taidetestaajat-ohjelman taide-elämykset 2026–2027 julkaistu – katso lista!

6.5.2026 15:53:50 EEST | Suomen lastenkulttuuriliitto ry | Taidetestaajat | Tiedote

Jaa

Ensi lukuvuonna Taidetestaajat-ohjelmassa tehtävien taidevierailujen kohteet on julkaistu. Nyt julkistettu lukuvuosi saattaa olla ohjelman viimeinen, ellei sille löydy rahoitusta valtion budjetista.

91 taidetoimijaa tarjoaa kahdeksasluokkalaisille taide-elämyksiä ensi kaudella.
91 taidetoimijaa tarjoaa kahdeksasluokkalaisille taide-elämyksiä ensi kaudella.

Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma vie jälleen ensi lukuvuonna kaikki Suomen 8.-luokkalaiset taidevierailulle osana koulupäivää. Taidetestaajat-ohjausryhmä teki päätöksen taidetestauskohteista tammikuussa, jolloin mukana olevat taidetoimijat julkaistiin. Nyt on julkaistu liitteenä olevat tarkemmat tiedot vierailtavista teoksista ja näyttelyistä. Vain muutaman yksittäisen teoksen nimi paljastuu vasta syksyllä taidetoimijan oman viestintäaikataulun mukaisesti. 

Taidetestaajat on Suomen suurin kulttuurikasvatusohjelma, joka tarjoaa Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin tuella kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen kaksi vierailua korkealaatuisen taiteen pariin lukuvuosittain. Nuoret pääsevät myös arvioimaan kokemustaan. Ohjelmassa on mukana vuosittain yli 70 000 henkeä: kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset sekä ryhmiä valvojat opettajat ja avustajat. Ohjelmaa koordinoi Suomen lastenkulttuuriliitto.

Vuonna 2017 alkaneen ohjelman aikana taidevierailuja on tehty jo yli 1 050 000 kappaletta. Miljoonas vierailu meni tehtiin tammikuussa 2026.

Ohjelmavalintojen teko on valtava palapeli

Ohjelmahaku ensi lukuvuodelle järjestettiin marraskuussa 2025. 164 erillistä taidetoimijaa lähetti määräaikaan mennessä 197 hakemusta, joissa ohjelmaa tarjottiin 188 eri kokonaisuutta. Mukaan valittiin 91 taidetoimijaa.

Ohjelman päällikkö Joonas Keskisen mukaan nuorille tarjotaan laadukkaita taidevierailuja laajasti taiteen eri alueilta. 

“Joka vuosi ohjelmaan valitaan mukaan sekä perinteisiä taiteenlajeja, kuten oopperaa, teatteria ja taidenäyttelyitä, että modernimpaa taidetta, kuten nykytanssia ja -sirkusta. Kriteerinä valituille sisällöille pidetään sitä, että ne ovat ikäluokalle sopivia, ammattitaiteilijoiden toteuttamia ja niihin on suunniteltu myös jotain nuoria innostavaa ekstraa”, kertoo Keskinen. “Tavoitteena on tarjota nuorille kurkistuksia myös maailmoihin, jotka eivät ole heille välttämättä lainkaan tuttuja.”

Taidetestaajat-ohjelman tavoite on tarjota koululaisille ikimuistoinen taide-elämys, joka voi olla kimmoke elinikäiseen kulttuurin harrastamiseen. Valinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota hakemuksessa esitettyyn suunnitelmaan elämykseen kuuluvasta pedagogisesta työstä. 

“Valintaan vaikuttivat taiteellinen laatu, yleisötyön innovatiivisuus, yli 700 hengen oppilasraadin ja 70 hengen opettajaraadin hakemuksille antamat kiinnostavuuspisteet sekä käytännön seikat liittyen alueellisten vierailukohteiden tarjontaan, aikatauluihin ja yleisökapasiteetteihin. Myös kirkon ja Oulun vuonna 2026 vietettävät juhlavuodet vaikuttivat valintoihin”, listaa Keskinen.

Rahoitus katkolla – päättyykö taidetestaus?

Tällä hetkellä ohjelman rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden. Koska toiminta on valtakunnallista ja julkisluonteista, säätiöt toivovat ohjelman ottamista valtion budjettiin. Ohjelma toimii lähes täysin säätiövaroin kesään 2027 saakka, minkä jälkeen se päättyy, ellei sille löydy paikkaa valtion budjetista.

“Taidetestaajat-ohjelmaa ei ole mainittu valtiovarainministeriön vapunaattona julkaisemassa Julkisen talouden suunnitelmassa 2027–2030. Olemme kuitenkin edelleen toiveikkaita sen suhteen, että ratkaisu ohjelman jatkamiseksi löytyy opetus- ja kulttuuriministeriöstä tämän vuoden aikana”, kertoo Keskinen.

Avainsanat

taidetestaajatsuomen kulttuurirahastosvenska kulturfondensuomen lastenkulttuuriliittoeduskuntalastenkulttuurikulttuurikasvatusohjelmakulttuurikasvatussuunnitelma

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuopion kaupunginorkesteri esiintyy lavalla, ja nuoret parvella ovat ojentuneet lähemmäs.
Kuopion kaupunginorkesteri on ollut Taidetestaajat-ohjelmassa mukana sen alusta asti.
Lauri Porra, Taidetestaajat
Lataa
Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma on vienyt kahdeksasluokkalaisia taidevierailuille vuodesta 2017 lähtien.
Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma on vienyt kahdeksasluokkalaisia taidevierailuille vuodesta 2017 lähtien.
Vesa Holmala Pultsiphoto
Lataa
Turun filharmonisen orkesterin kapellimestari johtaa orkesteria pimennetyssä salissa. Yleisössä on taidetestaajia.
Turun filharmoninen orkesteri on valittu taidetestauskohteeksi useana vuonna.
Robert Seger Taidetestaajat
Lataa

Liitteet

Linkit

Taidetestaajat – jotta jokainen kasi voisi tuntea taiteen

Taidetestaajat on Suomen suurin kulttuurikasvatusohjelma, joka tarjoaa kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen 1–2 vierailua lukuvuodessa korkealaatuisen taiteen pariin. Toimintamme tavoittaa vuosittain noin 70 000 henkeä, kaikista Suomen kunnista. Vierailujen määrä ja kohteet vaihtelevat lukuvuosittain saamastamme rahoituksesta riippuen.

Toiminnan ydintavoitteena on tarjota nuorille taide-elämyksiä ja työkaluja muodostaa kokemuksestaan perusteltu mielipide. Mitä mieltä he ovat kokemastaan? Lähtisivätkö he uudelleen?

Muusikoita esiintymässä Taidetestaajille Tampereen Tavara-asemalla. Kuvaaja: Ida Kalliosaari

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Taidetestaajat

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye