Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteiset vaaliviestit:  Vahvistuva EU on koko Suomen etu

Maailmanpolitiikan kriisiaikoina Eurooppa on Suomelle tärkeämpi kuin koskaan. Työmarkkinakeskusjärjestöt esittävät, että maamme tuleva hallitus ajaisi EU-politiikassaan merkittäviä integraatioloikkia, joilla Euroopasta tehtäisiin taloudellisesti, teknologisesti, puolustuksellisesti ja demokratia-arvoiltaan entistä vahvempi.

Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, KT, SAK ja STTK ovat koonneet EU-politiikkaa koskevia yhteisiä tavoitteita Suomen seuraavalle hallitukselle.

Euroopan myönteinen talouskehitys on välttämätöntä sekä yrityksille että kansalaisten hyvinvoinnille. EU:n kasvun kulmakiviä ovat vastuullinen talouspolitiikka, edelläkävijyys innovaatioissa, teknologioissa ja osaamisessa, korkeampi tuottavuus sekä hyvä työelämä. Suomi on saatava takaisin Euroopan pärjääjien joukkoon ja pois EU:n tuplatarkkailuluokalta.

Sisämarkkinoiden kehitys on jäänyt puolitiehen. Talouden kasvuhyötyjen aikaansaaminen vaatii kunnianhimoista etenemistä rahoitusmarkkinoiden, palveluiden ja kiertotalouden sisämarkkinoissa. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta on sujuvoitettava, samalla huolehtien väärinkäytösten ja epäkohtien ehkäisemisestä.

Euroopan ja Suomen on investoitava merkittävästi enemmän uudistumiseen ja innovaatioihin. Siksi on erinomaista, että tulevaan monivuotiseen MFF-rahoituskehykseen on esitetty huomattavan kokoista kilpailukykyrahastoa. Suomella on erinomaiset mahdollisuudet hyötyä kasvavasta EU-rahoituksesta, mikäli pelisäännöt määritellään viisaasti. Siksi onkin varmistettava, että rahaston varoja myönnetään aidon kilpailun perusteella parhaille ja vaikuttavimmille hankkeille. Tämän EU-tason rahoitusvälineen avulla voidaan myös torjua jäsenmaiden välistä valtiontukikilpailua. EU-rahoitusta ei tule myöntää oikeusvaltioperiaatetta rikkoville maille.

Onnistuneesti toteutettu puhdas siirtymä ajaa EU:ssa rinnakkain ilmaston, kilpailukyvyn ja turvallisuuspolitiikan etua. Edullisen ja vähäpäästöisen energian saatavuus ja korkea teknologiataso tarjoavat Suomelle etulyöntiaseman puhtaassa taloudessa. EU:n kunnianhimoisesta ilmastopolitiikasta ja päästökaupasta on syytä pitää tästäkin syystä kiinni. Ilmastojohtajuuden ohella Euroopan on panostettava energiaomavaraisuuteen.

EU:n on panostettava globaalin roolinsa vahvistamiseen ja monipuolisempiin kumppanuuksiin. Eurooppa elää kansainvälisestä kaupasta, eikä sisäänpäin kääntyminen ole vaihtoehto. Uudet kauppasopimukset on hyödynnettävä Latinalaisen Amerikan Mercosur-maiden, Intian, Australian ja Indonesian kanssa. Suhteita on kehitettävä samanmielisten maiden kuten Kanadan ja Iso-Britannian kanssa.

Maailmantilanne vaatii Euroopalta rohkeita uudistuksia, joilla EU:n toimintakykyä turvataan. Määräenemmistöpäätösten käyttöä on laajennettava ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Jos tarve vaatii, tiiviimpää yhteistyötä on vietävä eteenpäin alkuvaiheessa myös pienemmän maajoukon turvin. Ukrainan tukea on jatkettava ja sen EU-polkua edistettävä. Norjan ja Islannin mahdolliset EU-jäsenyydet lujittaisivat myös pohjoismaista yhteistyötä.

Maria Löfgren

puheenjohtaja

Akava



Minna Helle

toimitusjohtaja

Elinkeinoelämän keskusliitto EK



Henrika Nybondas-Kangas

toimitusjohtaja

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT



Jarkko Eloranta

puheenjohtaja

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry



Else-Mai Kirvesniemi

puheenjohtaja

STTK ry

