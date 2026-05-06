Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteiset vaaliviestit: Vahvistuva EU on koko Suomen etu
8.5.2026 00:00:00 EEST | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Tiedote
Maailmanpolitiikan kriisiaikoina Eurooppa on Suomelle tärkeämpi kuin koskaan. Työmarkkinakeskusjärjestöt esittävät, että maamme tuleva hallitus ajaisi EU-politiikassaan merkittäviä integraatioloikkia, joilla Euroopasta tehtäisiin taloudellisesti, teknologisesti, puolustuksellisesti ja demokratia-arvoiltaan entistä vahvempi.
Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, KT, SAK ja STTK ovat koonneet EU-politiikkaa koskevia yhteisiä tavoitteita Suomen seuraavalle hallitukselle.
Euroopan myönteinen talouskehitys on välttämätöntä sekä yrityksille että kansalaisten hyvinvoinnille. EU:n kasvun kulmakiviä ovat vastuullinen talouspolitiikka, edelläkävijyys innovaatioissa, teknologioissa ja osaamisessa, korkeampi tuottavuus sekä hyvä työelämä. Suomi on saatava takaisin Euroopan pärjääjien joukkoon ja pois EU:n tuplatarkkailuluokalta.
Sisämarkkinoiden kehitys on jäänyt puolitiehen. Talouden kasvuhyötyjen aikaansaaminen vaatii kunnianhimoista etenemistä rahoitusmarkkinoiden, palveluiden ja kiertotalouden sisämarkkinoissa. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta on sujuvoitettava, samalla huolehtien väärinkäytösten ja epäkohtien ehkäisemisestä.
Euroopan ja Suomen on investoitava merkittävästi enemmän uudistumiseen ja innovaatioihin. Siksi on erinomaista, että tulevaan monivuotiseen MFF-rahoituskehykseen on esitetty huomattavan kokoista kilpailukykyrahastoa. Suomella on erinomaiset mahdollisuudet hyötyä kasvavasta EU-rahoituksesta, mikäli pelisäännöt määritellään viisaasti. Siksi onkin varmistettava, että rahaston varoja myönnetään aidon kilpailun perusteella parhaille ja vaikuttavimmille hankkeille. Tämän EU-tason rahoitusvälineen avulla voidaan myös torjua jäsenmaiden välistä valtiontukikilpailua. EU-rahoitusta ei tule myöntää oikeusvaltioperiaatetta rikkoville maille.
Onnistuneesti toteutettu puhdas siirtymä ajaa EU:ssa rinnakkain ilmaston, kilpailukyvyn ja turvallisuuspolitiikan etua. Edullisen ja vähäpäästöisen energian saatavuus ja korkea teknologiataso tarjoavat Suomelle etulyöntiaseman puhtaassa taloudessa. EU:n kunnianhimoisesta ilmastopolitiikasta ja päästökaupasta on syytä pitää tästäkin syystä kiinni. Ilmastojohtajuuden ohella Euroopan on panostettava energiaomavaraisuuteen.
EU:n on panostettava globaalin roolinsa vahvistamiseen ja monipuolisempiin kumppanuuksiin. Eurooppa elää kansainvälisestä kaupasta, eikä sisäänpäin kääntyminen ole vaihtoehto. Uudet kauppasopimukset on hyödynnettävä Latinalaisen Amerikan Mercosur-maiden, Intian, Australian ja Indonesian kanssa. Suhteita on kehitettävä samanmielisten maiden kuten Kanadan ja Iso-Britannian kanssa.
Maailmantilanne vaatii Euroopalta rohkeita uudistuksia, joilla EU:n toimintakykyä turvataan. Määräenemmistöpäätösten käyttöä on laajennettava ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Jos tarve vaatii, tiiviimpää yhteistyötä on vietävä eteenpäin alkuvaiheessa myös pienemmän maajoukon turvin. Ukrainan tukea on jatkettava ja sen EU-polkua edistettävä. Norjan ja Islannin mahdolliset EU-jäsenyydet lujittaisivat myös pohjoismaista yhteistyötä.
Tutustu vaalitavoitteisiin kokonaisuudessaan:
Työmarkkinajärjestöjen viestit Suomen seuraavan hallituksen EU-politiikkaan
Maria Löfgren
puheenjohtaja
Akava
Minna Helle
toimitusjohtaja
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Henrika Nybondas-Kangas
toimitusjohtaja
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Jarkko Eloranta
puheenjohtaja
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Else-Mai Kirvesniemi
puheenjohtaja
STTK ry
Lisätiedot:
Akava: EU-vaikuttamisen päällikkö Markus Penttinen, puh. 040 772 8861
Elinkeinoelämän keskusliitto EK: EU-asioiden johtaja Lotta Nymann-Lindegren, puh. 040 509 6527
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT: pääekonomisti Juho Ruskoaho. puh. 044 532 8467
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry: kansainvälisten asioiden päällikkö Pekka Ristelä, puh. 040 546 8781
STTK ry: kansainvälisten asioiden päällikkö Maria Häggman, puh. 040 148 9091
Satu Toivonen
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
