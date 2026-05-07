Sikiötutkimusyksikkö muuttaa Korvasairaalaan
7.5.2026 13:03:59 EEST | HUS | Tiedote
Yksikkö muuttaa väistötiloihin Naistenklinikan peruskorjauksen ja siihen liittyvien edeltävien rakennustöiden vuoksi. Väistö kestää arviolta kolme vuotta.
Sikiötutkimusyksikön toiminta siirtyy 21.5.2026 alkaen Naistenklinikalta Korvasairaalaan, osoitteeseen Haartmaninkatu 4 C, 3. kerros. Sisäänkäynti yksikköön on C-rapusta, joka sijaitsee Haartmanin sairaalaa vastapäätä.
Yksikkö muuttaa väistötiloihin Naistenklinikan B-osan peruskorjauksen ja siihen liittyvien edeltävien rakennustöiden vuoksi. Muuttopäivät ovat 19.–20.5. ja toiminta uusissa tiloissa alkaa 21.5.
Sikiötutkimusyksikössä tutkitaan ja hoidetaan äitejä, joiden sikiöillä on ultraäänellä todettu poikkeavuus. Yksikössä tutkitaan sikiöitä myös silloin, kun raskaana olevalla tai hänen perheenjäsenellään on aiemmin todettu perinnöllinen sairaus tai kromosomipoikkeavuus.
Naistenklinikan peruskorjauksen odotetaan valmistuvan keväällä 2029, jonka jälkeen yksikkö muuttaa takaisin Naistenklinikalle. Väistön arvioidaan kestävän noin kolme vuotta.
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa 700 000 potilasta. Meillä työskentelee 26 500 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
