Elämän marssi tuo antisemitismikeskustelun Helsingin keskustaan
19.5.2026 06:00:00 EEST | IRR-TV ry | Tiedote
Helsingissä järjestetään 24. toukokuuta Elämän marssi antisemitismiä vastaan tilanteessa, jossa juutalaisiin kohdistuva vihapuhe ja häirintä ovat lisääntyneet Euroopassa. Kansainväliseen March of Life -liikkeeseen kuuluva tapahtuma nostaa esiin holokaustin muistamisen merkitystä sekä nyky-yhteiskunnan vastuuta puuttua antisemitismiin ja vihapuheeseen.
Helsingissä järjestetään sunnuntaina 24. toukokuuta Elämän marssi, joka nostaa esiin antisemitismiä, holokaustin muistamista ja Euroopassa lisääntynyttä juutalaisvastaisuutta.
Kansainväliseen March of Life -liikkeeseen kuuluva tapahtuma kokoaa Helsinkiin juutalaisyhteisöjen edustajia, järjestöjä ja kansalaisia eri puolilta Suomea. Järjestäjien mukaan tavoitteena on herättää keskustelua siitä, miten vihapuhe ja syrjivät asenteet näkyvät nyky-yhteiskunnassa.
– Antisemitismi ei kuulu vain historiaan. Se näkyy tällä hetkellä Euroopassa sekä verkossa että julkisessa keskustelussa. Siksi aiheesta puhuminen on tärkeää myös Suomessa, tapahtuman järjestäjät toteavat.
Tämän vuoden teema on “Muistaminen on velvollisuus”. Järjestäjien mukaan holokaustin muistaminen liittyy myös nykyhetkeen ja siihen, miten yhteiskunta reagoi vihapuheeseen ja vähemmistöihin kohdistuvaan häirintään.
Marssi alkaa Eduskuntatalolta klo 14.30 ja etenee Helsingin keskustan kautta Senaatintorille. Tapahtuma päättyy yleisölle avoimeen juutalaisen kulttuurin festivaaliin.
Ohjelma Helsingissä 24.5.2026
klo 14.30 Kokoontuminen Eduskuntatalolla
klo 15.00 Elämän marssi Helsingin keskustassa
klo 15.30 Juutalaisen kulttuurin festivaali Senaatintorilla
Tilaisuudessa puhuvat
- Yaron Nadbornik, Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja
- Kari Teittinen, Israel-ystävyystoimikunnan ja Elämän marssi ry puheenjohtaja
- Susanna Kokkonen, filosofian tohtori
- Jani Salokangas, ICEJ Suomen osaston toiminnanjohtaja
- Markus Lanberg, Karmel-yhdistyksen toiminnanjohtaja
- Andrii Vdov, ukrainanjuutalaisen yhteisön johtaja Porvoossa ja Helsingissä
Tilaisuuden juontaa toimittaja ja kirjailija Risto Huvila.
Musiikista vastaavat Helsinki Klezmer Kapelye sekä ukrainanjuutalainen musiikki- ja tanssiryhmä.
Yhteyshenkilöt
Kari TeittinentapahtumapäällikköPuh:050 582 62 39teikar@gmail.comwww.elamanmarssi.fi
Pirjo KarttunenIsraeltyön päällikkö
Israel- ja juutalaistyön päällikkö IRR-TV
IRR-TV – suomalainen media- ja tuotantokanava
IRR-TV on suomalainen media- ja tuotantokanava, joka tuottaa ajankohtaisia ohjelmia, dokumentteja, haastatteluja ja kansainvälistä sisältöä televisioon, verkkoon ja sosiaaliseen mediaan. Toiminnan painopisteitä ovat yhteiskunnalliset ilmiöt, kulttuuri, humanitaarinen työ, kansainväliset tapahtumat sekä Lähi-idän ja Israelin ajankohtaiset aiheet.
Kanava tekee yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa ja tarjoaa sisältöä useille eri kohderyhmille Suomessa ja ulkomailla. IRR-TV:n tavoitteena on tuottaa vastuullista, ihmisläheistä ja keskustelua herättävää mediasisältöä monikanavaisesti.
