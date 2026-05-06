Pia Lohikoski ja Veronika Honkasalo: Ministeri Rantanen vaikuttaa vähättelevän äärioikeiston turvallisuusuhkaa

Tampereella vappupäivänä järjestetyssä Valkoinen vappu -tapahtumassa joukko Sinimustan liikkeen marssijoita hyökkäsi nuoren naisen kimppuun. Poliisi tutkii tapausta pahoinpitelynä.

Tapaus on herättänyt kysymyksiä poliisin toiminnasta ja kyvystä ennaltaehkäistä väkivaltaisuuksia mielenosoitusten yhteydessä.



– On erittäin vakavaa, että väkivaltaa ei kyetty estämään. Poliisin tehtävä on turvata kaikkien turvallisuus ja perusoikeudet, ei vain mielenosoittajien, Lohikoski sanoo.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on todennut, että viranomaisen läsnäolo väkivaltaiseksi tiedetyn mielenosoittajaryhmän tuntumassa olisi voinut estää väkivaltaisuuksia ja rauhoittaa tilannetta.



Honkasalo kyseenalaistaa ministeri Rantasen asenteen viranomaisten uhka-arvioita kohtaan. Rantanen on äskettäin todennut Helsingin Sanomille, ettei halua arvioida onko äärioikeisto vai äärivasemmisto suurempi uhka Suomessa. Suojelupoliisin arvio on yksiselitteinen ja varoittaa jihadismin lisäksi äärioikeistolaisesta väkivallasta.

– Toivoisi, että poliisista vastaavan ministerin tilannekuva vastaisi vastuuviranomaisten tietoja. Väkivallan ennaltaehkäisyä ei voida tehdä tehokkaasti, jos keskitytään kiertelemään ja kaartelemaan asian ympärillä, Honkasalo sanoo.

– Äärioikeistolaisen väkivallan tiedetään olevan turvallisuusuhka, johon on suhtauduttava vakavasti. Tällä hetkellä en ole lainkaan varma, kuinka vakavasti ministeri asian ottaa, Lohikoski sanoo.

Ylen uutisoinnin mukaan vapun pahoinpitelytilanteen välittömässä läheisyydessä oli myös sinivalkoiseen huppuun pukeutunut marssija, jonka vaatetuksen on kerrottu vastaavan White Youth 03 -ryhmän Telegramissa julkaisemaa kuvaa. Ylen mukaan White Youth on Päijät-Hämeessä toimiva 15–18-vuotiaiden ryhmä, joka muistuttaa toimintatavoiltaan nuorille suunnattuja äärioikeistolaisia Active Club -kerhoja. Ryhmien toimintaan liittyy kamppailulajien harjoittelua.

– Alaikäisten rekrytointi väkivaltaiseen äärioikeistolaiseen toimintaan on hälyttävä ilmiö, johon viranomaisten on puututtava nykyistä määrätietoisemmin. Nuoria ei saa jättää äärioikeiston väkivaltaisten verkostojen vaikutuspiiriin. Tarvitsemme ennaltaehkäisyä, matalan kynnyksen tukea ja toimivaa exit-toimintaa, Honkasalo sanoo.