Pia Lohikoski ja Veronika Honkasalo: Ministeri Rantanen vaikuttaa vähättelevän äärioikeiston turvallisuusuhkaa
6.5.2026 15:14:15 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustajat Pia Lohikoski ja Veronika Honkasalo vaativat sisäministeriltä ja poliisilta ryhtiliikettä äärioikeistolaisen väkivallan ehkäisemiseksi. Kirjallisessa kysymyksessään edustajat peräänkuuluttavat lisäksi toimia alaikäisten väkivaltaiseen äärioikeistolaiseen toimintaan rekrytoinnin kitkemiseksi.
Tampereella vappupäivänä järjestetyssä Valkoinen vappu -tapahtumassa joukko Sinimustan liikkeen marssijoita hyökkäsi nuoren naisen kimppuun. Poliisi tutkii tapausta pahoinpitelynä.
Tapaus on herättänyt kysymyksiä poliisin toiminnasta ja kyvystä ennaltaehkäistä väkivaltaisuuksia mielenosoitusten yhteydessä.
– On erittäin vakavaa, että väkivaltaa ei kyetty estämään. Poliisin tehtävä on turvata kaikkien turvallisuus ja perusoikeudet, ei vain mielenosoittajien, Lohikoski sanoo.
Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on todennut, että viranomaisen läsnäolo väkivaltaiseksi tiedetyn mielenosoittajaryhmän tuntumassa olisi voinut estää väkivaltaisuuksia ja rauhoittaa tilannetta.
Honkasalo kyseenalaistaa ministeri Rantasen asenteen viranomaisten uhka-arvioita kohtaan. Rantanen on äskettäin todennut Helsingin Sanomille, ettei halua arvioida onko äärioikeisto vai äärivasemmisto suurempi uhka Suomessa. Suojelupoliisin arvio on yksiselitteinen ja varoittaa jihadismin lisäksi äärioikeistolaisesta väkivallasta.
– Toivoisi, että poliisista vastaavan ministerin tilannekuva vastaisi vastuuviranomaisten tietoja. Väkivallan ennaltaehkäisyä ei voida tehdä tehokkaasti, jos keskitytään kiertelemään ja kaartelemaan asian ympärillä, Honkasalo sanoo.
– Äärioikeistolaisen väkivallan tiedetään olevan turvallisuusuhka, johon on suhtauduttava vakavasti. Tällä hetkellä en ole lainkaan varma, kuinka vakavasti ministeri asian ottaa, Lohikoski sanoo.
Ylen uutisoinnin mukaan vapun pahoinpitelytilanteen välittömässä läheisyydessä oli myös sinivalkoiseen huppuun pukeutunut marssija, jonka vaatetuksen on kerrottu vastaavan White Youth 03 -ryhmän Telegramissa julkaisemaa kuvaa. Ylen mukaan White Youth on Päijät-Hämeessä toimiva 15–18-vuotiaiden ryhmä, joka muistuttaa toimintatavoiltaan nuorille suunnattuja äärioikeistolaisia Active Club -kerhoja. Ryhmien toimintaan liittyy kamppailulajien harjoittelua.
– Alaikäisten rekrytointi väkivaltaiseen äärioikeistolaiseen toimintaan on hälyttävä ilmiö, johon viranomaisten on puututtava nykyistä määrätietoisemmin. Nuoria ei saa jättää äärioikeiston väkivaltaisten verkostojen vaikutuspiiriin. Tarvitsemme ennaltaehkäisyä, matalan kynnyksen tukea ja toimivaa exit-toimintaa, Honkasalo sanoo.
Yhteyshenkilöt
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
Veronika HonkasalokansanedustajaPuh:040 555 9409veronika.honkasalo@eduskunta.fi
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Jessi Jokelainen: Hallitus kylvää suolaa peltoon ja ihmettelee, kun satoa ei tule6.5.2026 15:00:00 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Jessi Jokelainen arvostelee kovin sanoin Orpon hallituksen talouspolitiikkaa, joka typistää talouskasvun sen sijaan, että tukisi sitä. Jokelainen piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen, kun eduskunta keskusteli julkisen talouden suunnitelmasta.
Minja Koskela: Hallituksen hyssyttelyselonteko ei pysty myöntämään tosiasiaa: Yhdysvaltoihin ei voi enää luottaa5.5.2026 14:45:00 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Minja Koskela arvosteli tänään eduskunnassa hallituksen päivitystä ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon. Hän piti vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron selonteosta käydyssä keskustelussa.
Laura Meriluoto: Aikuisten on puututtava syihin, jotka ajavat lapsia äärioikeiston pariin4.5.2026 12:03:59 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto on huolissaan siitä, että äärioikeistolaisuus on noussut viime kuukausina esiin kuopiolaisten lasten ja nuorten keskuudessa. Meriluodon mukaan aikuisten tehtävänä ei ole syyttää lapsia ja nuoria, vaan puuttua juurisyihin, jotka vahvistavat rasismia ja saavat yhä nuorempia hakeutumaan natsitunnuksia käyttävien porukoiden pariin.
Jessi Jokelainen: Hallituksen leikkaukset ovat hyökkäys oikeusvaltiota vastaan4.5.2026 11:59:14 EEST | Tiedote
Eduskunnan lakivaliokunnan jäsen Jessi Jokelainen (vas.) pitää hallituksen kehysriihessä päättämiä leikkauksia valtionhallintoon vaarallisina suomalaisen oikeusvaltion kannalta. Tuomioistuimien osuus valtion menoista on alle 0,5 prosenttia, mutta säästöt iskevät niihin rajusti. Tuomioistuinvirasto on kertonut, että leikkaukset tulevat johtamaan tuomioistuinlaitoksessa ensi vuodelle 110 henkilötyövuoden vähennyksiin ja vuoteen 2030 mennessä vähennystarve kasvaa noin 400 henkilötyövuoteen.
Anna Kontula: Sisäministeriön virkahenkilö ei voi keksiä turvallisuusuhkia omasta päästään4.5.2026 11:36:44 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja ja hallintovaliokunnan jäsen Anna Kontula on tehnyt oikeuskanslerille kantelun sisäministeriön toiminnasta sisäisen turvallisuuden selonteon valiokuntakäsittelyn yhteydessä. Sisäministeriön virkamies esitti käsittelyssä perustelemattoman kannanoton, jossa äärivasemmistolainen ja anarkistinen ekstremismi nimettiin merkittäväksi väkivaltauhaksi Suomessa. Väitteelle ei esitetty päteviä lähteitä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme