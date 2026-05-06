Kutsu medialle: Arctic Lights Comic Con 16.-17.5.2026
6.5.2026 15:11:51 EEST | Messukeskus | Kutsu
Hyvä toimittaja,
Maailmalla vakiintunut comic con -konsepti ottaa nyt näkyvän askeleen myös kotimaisessa tapahtumakentässä, kun Arctic Lights Comic Con järjestetään ensimmäistä kertaa Helsingin Messukeskuksessa 16.-17.5.2026
Arctic Lights Comic Con kokoaa yhteen kansainväliset tähtivieraat, sarjakuvataiteilijat ja popkulttuurin ilmiöt tavalla, jota Suomessa ei ole aiemmin nähty tässä laajuudessa. Laajasti edustettuina ovat muun muassa cosplay, k-pop, konsoli- ja lautapelit, keräilykortit sekä anime. Ohjelmassa seurataan muun muassa kansainvälisten tähtivieraiden haastatteluja ja sarjakuvataiteilijoiden piirrustusbattleja, harjoitellaan valomiekkataistelua sekä poi-lohikäärmeen kesyttämistä.
Ohjelmatärppejä lauantai 16.5.
10.30 Kokeile K-Pop-tanssia Trickstersin kanssa, Experience Area
11.15 Voisitko sinä työskennellä Marvelilla? Mark Paniccia kertoo, miten se on mahdollista, Comics stage
11.30 Jamie Campbell Bower Q & A, Starlight Main Stage
13.00 Sean Gunn Q & A, Starlight Main Stage
14,30 One Piece Q & A – Vincent Regan & Tyrone Keogh, Spotlight Talks
16.20 Cosplay-kulkue
17.00 LIvepiirrustusbattle: Yanick Paquette & Amanda Conner piirtävät kilpaa vampyyreja, Comics Stage
Ohjelmatärppejä sunnuntai 17.5.
10.20 Guardians of the Galaxy Q & A – Sean Gunn & Pom Klemntieff, Starlight Main Stage
14.15 Kevin Nowlan & Yanick Paquette ottavat toisistaan mittaa eeppisessä Dr. Strange & Dr. Fate livepiirtämisbattlessa, Comics Stage
15.30 Patricia Ström & Derya Dincer M & G, Creators Zone
16.00 K-Pop SM-karsinnat, Polaris Perform
16.15 Cary Nord ja Jimmy Palmiotti piirtävät Daredeviliä nelikätisesti, Comics Stage
17.10 Sinustako Jedi tai Sith? Valmiekkataistelukokeilu, Experience Area
Tutustu tapahtuman koko ohjelmaan.
Ohjeita median edustajille:
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Helsingin Messukeskus, viestinnän asiantuntija Minna Korpimies p. 050 387 7325, ext-minna.korpimies@messukeskus.com
Huomaathan, että Starlight Zonella ja Starlight Main Stagen Q & A -tilaisuuksissa kuvaaminen on sallittu ainoastaan tapahtuman omille kuvaajille. Tapahtuman omien kuvaajien ottamat kuvat julkaistaan kummankin tapahtumapäivän päätteeksi Messukeskuksen mediapankissa.
Median edustajat voivat akkreditoitua ennakkoon tapahtuman uutishuoneessa tai tapahtuman aikana Messukeskuksen Lehdistökeskuksessa (eteläinen sisäänkäynti, 2. kerros). Lehdistökeskus palvelee median edustajia tapahtuman aukioloaikoina. Esitäthän saapuessasi Suomen Journalistiliiton lehdistökortin tai jonkun muun todistuksen siitä, että saavut tapahtumaan työtehtävissä.
www.arcticlightscomiccon.com I @arcticlightscomiccon I #arcticlightscomiccon
Yhteyshenkilöt
Minna KorpimiesBrand Marketing & Communications Specialist
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
