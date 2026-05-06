Kutsu medialle: Arctic Lights Comic Con 16.-17.5.2026

Arctic Lights Comic Con kokoaa yhteen kansainväliset tähtivieraat, sarjakuvataiteilijat ja popkulttuurin ilmiöt tavalla, jota Suomessa ei ole aiemmin nähty tässä laajuudessa. Laajasti edustettuina ovat muun muassa cosplay, k-pop, konsoli- ja lautapelit, keräilykortit sekä anime. Ohjelmassa seurataan muun muassa kansainvälisten tähtivieraiden haastatteluja ja sarjakuvataiteilijoiden piirrustusbattleja, harjoitellaan valomiekkataistelua sekä poi-lohikäärmeen kesyttämistä.

Ohjelmatärppejä lauantai 16.5.

10.30 Kokeile K-Pop-tanssia Trickstersin kanssa, Experience Area

11.15 Voisitko sinä työskennellä Marvelilla? Mark Paniccia kertoo, miten se on mahdollista, Comics stage

11.30 Jamie Campbell Bower Q & A, Starlight Main Stage

13.00 Sean Gunn Q & A, Starlight Main Stage

14,30 One Piece Q & A – Vincent Regan & Tyrone Keogh, Spotlight Talks

16.20 Cosplay-kulkue

17.00 LIvepiirrustusbattle: Yanick Paquette & Amanda Conner piirtävät kilpaa vampyyreja, Comics Stage

Ohjelmatärppejä sunnuntai 17.5.

10.20 Guardians of the Galaxy Q & A – Sean Gunn & Pom Klemntieff, Starlight Main Stage

14.15 Kevin Nowlan & Yanick Paquette ottavat toisistaan mittaa eeppisessä Dr. Strange & Dr. Fate livepiirtämisbattlessa, Comics Stage

15.30 Patricia Ström & Derya Dincer M & G, Creators Zone

16.00 K-Pop SM-karsinnat, Polaris Perform

16.15 Cary Nord ja Jimmy Palmiotti piirtävät Daredeviliä nelikätisesti, Comics Stage

17.10 Sinustako Jedi tai Sith? Valmiekkataistelukokeilu, Experience Area

Ohjeita median edustajille:

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Helsingin Messukeskus, viestinnän asiantuntija Minna Korpimies p. 050 387 7325, ext-minna.korpimies@messukeskus.com

Huomaathan, että Starlight Zonella ja Starlight Main Stagen Q & A -tilaisuuksissa kuvaaminen on sallittu ainoastaan tapahtuman omille kuvaajille. Tapahtuman omien kuvaajien ottamat kuvat julkaistaan kummankin tapahtumapäivän päätteeksi Messukeskuksen mediapankissa.



Median edustajat voivat akkreditoitua ennakkoon tapahtuman uutishuoneessa tai tapahtuman aikana Messukeskuksen Lehdistökeskuksessa (eteläinen sisäänkäynti, 2. kerros). Lehdistökeskus palvelee median edustajia tapahtuman aukioloaikoina. Esitäthän saapuessasi Suomen Journalistiliiton lehdistökortin tai jonkun muun todistuksen siitä, että saavut tapahtumaan työtehtävissä.



