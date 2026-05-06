Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
6.5.2026 15:40:25 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Rakennuspalo keskisuuri Keuruu, Kurjenseläntie
DEMO
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 6.5.2026
Pelastuslaitos sai tehtävän maastopalosta kurjenseläntielle Keuruulle kello 13:44. Vastetta nostettiin rakennuspalo keskisuureksi palon uhatessa rakennuksia. Tehtävälle hälytettiin kaikkiaan 12 pelastusyksikköä Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueelta. Samutustyöt ovat kesken ja oletetaan kestävän tunteja.
Lisätietoja: klo 16:30 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote6.5.2026 18:47:27 EEST | Tiedote
Keski- Suomessa maastopalovaroitus voimassa.
Viitasaaren sosiaali- ja terveysaseman kiirevastaanoton toiminta uudistuu 18.5.2026 alkaen6.5.2026 09:44:06 EEST | Tiedote
Viitasaaren sosiaali- ja terveysasema uudistaa päiväaikaisen kiirevastaanoton toimintamallia 18.5.2026 alkaen. Muutos koskee Viitasaaren, Pihtiputaan ja Kinnulan asukkaita, jotka asioivat Viitasaaren kiirevastaanotolla.
Aluevaltuusto käsitteli hyvinvointialueen neljännesvuosikatsausta5.5.2026 18:51:59 EEST | Tiedote
Aluevaltuusto merkitsi kokouksessaan 5.5. Keski-Suomen hyvinvointialueen neljännesvuosikatsauksen tiedoksi.
Keski-Suomen hyvinvointialue ja kunnat edistävät yhteistyössä asukkaiden hyvinvointia ja sujuvampaa arkea5.5.2026 09:07:59 EEST | Tiedote
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lakisääteiset vuosittaiset neuvottelut toteutettiin maalis–huhtikuussa Keski-Suomen hyvinvointialueen ja kuntien välillä. Neuvotteluissa keskityttiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöhön ja tunnistettiin keskeisiä toiminta-alueita, joilla voidaan vaikuttaa merkittävästi asukkaiden hyvinvointiin.
Keski-Suomen hyvinvointialue etsii uusia vammaisten henkilöiden perhehoitajia – tule infoon kuulemaan lisää perhehoidosta ja perhehoitajuudesta4.5.2026 12:45:05 EEST | Tiedote
Kiinnostaisiko sinua tai perhettäsi toimia perhehoitajana vammaiselle lapselle, nuorelle tai aikuiselle? Etäyhteyksin järjestettävissä infotilaisuuksissa kerrotaan perhehoitajien valmennuksesta ja perhehoitajana toimimisesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme