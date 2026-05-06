Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

6.5.2026 15:40:25 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Rakennuspalo keskisuuri Keuruu, Kurjenseläntie

Kuvituskuva
Kuvituskuva

DEMO

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 6.5.2026 

Pelastuslaitos sai tehtävän maastopalosta kurjenseläntielle Keuruulle kello 13:44. Vastetta nostettiin rakennuspalo keskisuureksi palon uhatessa rakennuksia. Tehtävälle hälytettiin kaikkiaan 12 pelastusyksikköä Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueelta. Samutustyöt ovat kesken ja oletetaan kestävän tunteja. 

Lisätietoja: klo 16:30 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue ja kunnat edistävät yhteistyössä asukkaiden hyvinvointia ja sujuvampaa arkea5.5.2026 09:07:59 EEST | Tiedote

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lakisääteiset vuosittaiset neuvottelut toteutettiin maalis–huhtikuussa Keski-Suomen hyvinvointialueen ja kuntien välillä. Neuvotteluissa keskityttiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöhön ja tunnistettiin keskeisiä toiminta-alueita, joilla voidaan vaikuttaa merkittävästi asukkaiden hyvinvointiin.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye