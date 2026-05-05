Kokoomuksen Heikkinen: Velan korkolasku uhkaa jo suomalaisten palveluita – “Tämä on järkyttävä luku”
6.5.2026 15:00:15 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Janne Heikkinen sanoo, että Suomen talouspolitiikassa on kyse lopulta sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Hänen mukaansa Orpon hallituskauden aikana päätetty velkajarru on välttämätön päätös, jotta hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus, turvallisuus ja lasten tulevaisuus eivät jää kasvavien korkomenojen alle.
Kokoomuksen kansanedustaja Janne Heikkinen nosti eduskunnassa talouskeskustelun ytimeen kysymyksen siitä, millaisen Suomen nykyiset päättäjät jättävät seuraaville sukupolville. Heikkisen mukaan velkaantumisen taittamisessa ei ole kyse vain valtiontalouden numeroista, vaan suomalaisten arjen turvasta ja yhteiskunnan jatkuvuudesta.
“Velkaantumisen taittamisessa on kyse perusarvoista. Yhteiskunta on ketju, joka kietoo yhteen niin menneet, nykyiset kuin tulevat sukupolvet”, Heikkinen sanoo.
Heikkisen mukaan velan hinta näkyy nyt rajusti kasvavina korkomenoina. Hän varoittaa, että korkolasku uhkaa syödä tilaa niiltä menoilta, joilla Suomi rahoittaa palveluita, turvallisuutta ja kasvua.
“Velkaantumisen raju hinta näkyy nyt raadollisella tavalla. Vain muutama vuosi sitten korkomenot olivat alle miljardin, mutta ensi kaudella ne nousevat jo yli kuuden miljardin euron. Tämä on järkyttävä luku. Raju velkaantuminen ja korkomenojen kasvu uhkaavat tiputtaa pohjan kaikelta muulta”, Heikkinen sanoo.
Heikkinen pitää Orpon hallituskauden aikana päätettyä velkajarrua käännekohtana suomalaisessa talouspolitiikassa.
“Suunnanmuutosta ei olla aiemmin oltu valmiita tekemään. Onneksi Orpon hallitus on kääntänyt kurssin tuomalla Suomeen velkajarrun”, Heikkinen sanoo.
Heikkinen haastaa samalla opposition vastaamaan aiemmasta velkalinjasta. Hänen mukaansa vaikeita päätöksiä lykättiin liian pitkään, ja riitoja ratkaistiin velkarahalla.
”Uskoa valettiin valtavirran taloustieteen ulkopuolisiin humpuukiteorioihin. Lisävelkaa otettiin kymmeniä miljardeja, joista iso osa ei liittynyt koronaan tai Venäjän hyökkäyssotaan. Kaikki poliittiset riidat sovittiin velkarahalla.”
Heikkinen korostaa, että talouden tasapainottaminen ei saa tarkoittaa Suomen turvallisuuden tai kasvun edellytysten heikentämistä. Hänen mukaansa puolustuksesta ei voida nykyisessä turvallisuustilanteessa tinkiä, ja työnteon sekä yrittäjyyden edellytyksiä on vahvistettava.
Heikkisen mukaan Suomen tilanne on vaikea, mutta ei toivoton. Hän painottaa, että vastuullinen talouspolitiikka on lopulta luottamuksen rakentamista tulevaan.
“Suomalaiset tarvitsevat luottoa ja toivoa tulevaan. Meillä on yhä kaikki menestymisen mahdollisuudet. Vastuunkanto ja vaikeat päätökset eivät ole helpoin tie. Työtä tehdään kuitenkin Suomen, ei suosion vuoksi”, Heikkinen sanoo.
Kokoomuksen ryhmäpuhe keskustelussa valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2027-2030.
Arvoisa puhemies,
Kuulun sukupolveen, jossa läpi aikuisiän talouskasvu on ollut jäissä ja ylijäämäiset budjetit ovat vain hauraita muistoja nuoruudesta.
Suunnanmuutosta ei olla aiemmin oltu valmiita tekemään. Onneksi Orpon hallitus on kääntänyt kurssin tuomalla Suomeen velkajarrun.
Presidentti Niinistö on todennut velan vaaroista viisaasti. Sitaatti alkaa: ”Velkaantumisen suhteen ollaan hyvin huolestuttavassa tilanteessa. Huolta lisää se huolettomuus, jolla velkaantumiseen suhtaudutaan.” Sitaatti päättyy.
Edellisen vasemmistohallituksen aikaan suhtautuminen velkaantumiseen oli vastuutonta. Ajateltiin, että velalla ei ole väliä. Uskoa valettiin valtavirran taloustieteen ulkopuolisiin humpuukiteorioihin.
Lisävelkaa otettiin kymmeniä miljardeja, joista iso osa ei liittynyt koronaan tai Venäjän hyökkäyssotaan. Kaikki poliittiset riidat sovittiin velkarahalla.
Arvoisa puhemies,
Velkaantumisen raju hinta näkyy nyt raadollisella tavalla. Vain muutama vuosi sitten korkomenot olivat alle miljardin, mutta ensi kaudella ne nousevat jo yli kuuden miljardin euron. Tämä on järkyttävä luku.
Korkojen ohella velkaantumista lisäävät etenkin puolustuksen sekä hyvinvointialueiden rahoituksen kasvu.
Puolustuksesta emme etulinjan maana voi tinkiä. Siksi aloitimme maavoimien uudistamisen etuajassa ja hankimme uudet hävittäjät. Lisäksi olemme jatkaneet määrätietoisesti Ukrainan tukemista.
Väestön ikääntymistä ei voi muuksi muuttaa. Hallitus panostaa tänä vuonna sosiaali- ja terveyspalveluihin 4 miljardia euroa enemmän kuin Rinteen-Marinin hallitus.
Arvoisa puhemies,
Velkaantumisen taittamisessa on kyse perusarvoista. Yhteiskunta on ketju, joka kietoo yhteen niin menneet, nykyiset kuin tulevat sukupolvet.
Meidän on varjeltava sitä hyvää, jonka olemme saaneet. Samalla meidän on tehtävä kaikkemme, jotta jätämme yhteiskunnan vielä parempana lapsille ja lapsenlapsille.
Raju velkaantuminen ja korkomenojen kasvu uhkaavat tiputtaa pohjan kaikelta muulta. Siksi halusimme, että meidän vuorollamme neuvotellaan sopimus velkajarrusta, johon kaikki vastuulliset puolueet ovat sitoutuneet.
Arvoisa puhemies,
Vaikean taloudellisen tilanteen keskellä arvot punnitaan. Kokoomuksen johdolla on palautettu työnteon, yrittämisen ja ahkeruuden arvostus kunniaan.
Samalla puolustusta, sisäistä turvallisuutta ja kotimaista ruoantuotantoa on suojattu keskellä mittavia sopeutuspaineita.
Orpon hallitus on ruokkinut kasvua kymmenillä suurilla ja sadoilla pienemmillä toimilla.
Kevennämme työnteon verotusta tämän kauden aikana noin 1,5 miljardilla eurolla. Uudistamme työmarkkinoita, puramme kilpailun esteitä ja parannamme yrittäjyyden edellytyksiä.
Tehdyt uudistukset kantavat hedelmää suhdanteen piristyessä.
Arvoisa puhemies,
Orpon hallitus on pitänyt budjetin kehyksistä kiinni koko kautensa ajan, vaikka elämme nyt monien shokkien aikaa.
Venäjä jatkaa brutaalia hyökkäyssotaansa Ukrainassa. Trumpin hallinto on lisännyt maailmanpolitiikan epävarmuutta.
Viimeisimpänä hyökkäys Iraniin voimisti kierrettä entisestään. Kaikki tämä on saanut kotitaloudet ja yritykset ymmärrettävästi varovaisiksi.
Kriiseistä toipumista on heikentänyt Suomelle raskaasti epäedullinen koronaelvytyspaketti. Rinteen-Marinin vasemmistohallitus neuvotteli Suomelle noin 4,5 miljardin euron nettotappiot, kun esimerkiksi Espanja sai suoraa avustusta yli 80 miljardia euroa. Muut kiittivät ja suomalaiset kuittasivat.
Arvoisa puhemies,
Jos talouden sopeuttaminen ja yhteiskunnan uudistaminen olisi aloitettu aiemmin, ei kriisien vaikutus Suomeen olisi näin kova. Orpon hallitus on tehnyt suuren työn velkaantumisen hillitsemiseksi, mutta työtä jää myös tuleville hallituksille.
Suomalaiset tarvitsevat luottoa ja toivoa tulevaan. Meillä on yhä kaikki menestymisen mahdollisuudet.
Vastuunkanto ja vaikeat päätökset eivät ole helpoin tie. Työtä tehdään kuitenkin Suomen, ei suosion vuoksi.
Janne Heikkinen, Kansanedustaja
Oulun vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
