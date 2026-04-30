Gigantin uusi B2B-johtaja Raul Friman: “Sujuvampi työarki tarkoittaa enemmän aikaa asiakkaille”

Gigantin uusi Head of B2B, Raul Friman, aloitti tehtävässään toukokuun alussa. Hän vastaa yritysmyynnin kehittämisestä, sekä yritysasiakkaille suunnattujen palveluiden vahvistamisesta. Gigantin yritysmyynti palvelee vuosittain yli 50 000 asiakasta eri puolilla Suomea, aina pörssiyhtiöistä julkishallinnon ja PK-sektorin toimijoihin. Palvelukenttä kattaa jokaisen myymälän yritysasiakaspalvelun, keskitetyn yrityspalvelun, sekä Gigantin pääkonttorilla työskentelevän B2B-tiimin.

Friman siirtyy tehtävään yrityksen sisältä, ja hän on toiminut viimeksi Gigantin johtoryhmän jäsenenä vastaten jälkimarkkinoinnista ja logistiikasta. Uudessa johtoryhmäroolissaan Friman jatkaa jälkimarkkinoinnin ja logistiikan kokonaisvastuullisena johtajana samalla, kun toimintojen operatiivista johtamista vahvistettiin toukokuun nimityksillä.

Frimanin 17 vuoden Gigantti-tausta kattaa monipuoliset osa-alueet: kokemusta löytyy niin myymälämyynnistä, esihenkilörooleista, ketjutason asiakaspalvelukehityksestä, kuin laajoista järjestelmä- ja toimintamalliuudistuksista. Siirtymän myynnin pariin hän kokee innostavana paluuna juurilleen, ja B2B:n erityisen kiinnostavana toimintaympäristönä.

”On ilo liittyä Gigantin yritysmyynnin osaavaan ja näkemykselliseen tiimiin. Yritysasiakkaiden tarpeet ovat viime vuosina muuttuneet nopeasti esimerkiksi hybridityön, tehokkuus- ja laitehallintavaatimusten kasvaessa. Lähtökohtani kehitykseen on, että panostamalla mahdollisimman sujuvaan työarkeen, saamme enemmän aikaa tärkeimmille, eli asiakkaillemme. Iso vahvuutemme on tavoittavuus ja monikanavaisuus, aina paikallisista myymälöistä verkkoon. Haluamme tuoda monipuolisia B2B-palveluitamme entistä tunnetummaksi ja lähemmäksi yritysten arkea”, Friman kertoo.

Gigantin yritysmyynti on kasvanut viime vuosina erityisesti monikanavaisen palvelun ja myymälöiden sitoutuneen asiakasverkoston ansiosta. Erityiseen suosioon ovat nousseet myymälöissä järjestetyt B2B-aamut, joihin on osallistunut vuoden aikana lähes 1 000 yritystä ympäri Suomea.