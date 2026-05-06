Finavian liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2026
6.5.2026 15:17:50 EEST | Finavia Oyj | Tiedote
Lentomatkustus Finavian lentoasemilla kasvoi ja Finavian kannattavuus parani.
Taloudellinen kehitys tammi–maaliskuu 2026 lyhyesti:
- Finavian liikevaihto kasvoi 11,3 prosenttia ja oli 127,7 miljoonaa euroa (114,7).
- Liiketulos oli 13,6 miljoonaa euroa (2,6), eli 10,6 prosenttia (2,2) liikevaihdosta.
- Finavian lentoasemien matkustajamäärä kasvoi 7,8 prosenttia. Reitti- ja tilauslentojen matkustajia oli yhteensä 5,3 miljoonaa (4,9), joista 4,0 miljoonaa (3,7) matkusti kansainvälisillä lennoilla.
- Lapin lentoasemien matkustajamäärä kasvoi erinomaisen joulusesongin jälkeen 12,0 prosenttia, ja oli tammi-maaliskuussa 1,0 miljoonaa (0,9).
- Uuden strategian toteuttaminen on käynnistynyt tuloksekkaasti: Arvonluontimahdollisuuksien kasvattaminen lentoliikenteen lisäksi kaupallisessa ja kiinteistökehitysliiketoiminnassa etenee suunnitellusti.
Suluissa olevat luvut viittaavat samaan vuosineljännekseen edellisenä vuonna.
Finavia-konsernin avainluvut
|
Milj. euroa
|
Q1/2026
|
Q1/2025
|
Muutos-%
|
2025
|
Liikevaihto
|
127,7
|
114,7
|
11,3
|
447,4
|
Helsinki-Vantaan lentoasema
|
47,5
|
42,3
|
12,3
|
180,7
|
Verkostolentoasemat
|
26,4
|
22,9
|
15,3
|
70,0
|
Kaupallinen ja kiinteistökehitys
|
36,9
|
34,2
|
7,9
|
149,8
|
Airpro
|
30,7
|
28,9
|
6,2
|
90,8
|
Muut/eliminoinnit
|
-13,8
|
-13,6
|
-1,5
|
-43,9
|
Liiketulos
|
13,6
|
2,6
|
430,1
|
27,2
|
Tilikauden tulos
|
11,6
|
-3,8
|
404,9
|
7,7
|
Kassavirtapohjaiset investoinnit
|
8,2
|
12,8
|
-35,9
|
65,1
|
Taseen loppusumma
|
1 696,5
|
1 707,6
|
-0,7
|
1 663,6
|
Omavaraisuusaste, %
|
40,4
|
38,1
|
2,3 %-yks.
|
40,0
|
Henkilöstö keskimäärin, htv
|
2 309
|
2 274
|
1,5
|
2 192
*) Luvussa huomioitu investoinnit aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen.
Lentoliikenteeseen liittyvät avainluvut
|
|
Q1/2026
|
Q1/2025
|
Muutos-%
|
Kokonaismatkustajamäärä,
|
5,3
|
4,9
|
7,8
|
Kotimaan lennoilla
|
1,3
|
1,2
|
7,2
|
Kansainvälisillä lennoilla
|
4,0
|
3,7
|
8,0
|
Lentojen täyttöaste, %
|
72,1
|
70,0
|
2,1 %-yks.
|
Rahti, tonnia
|
46 203
|
43 302
|
6,7
|
Kaupallisten lentojen määrä
|
52 290
|
50 560
|
3,4
|
Lentoasematoimintojen täsmällisyys, %
|
Helsinki-Vantaan lentoasema
|
98,5
|
98,6
|
-0,1 %-yks.
|
Verkostolentoasemat
|
95,8
|
97,6
|
-1,8 %-yks.
Finavia julkaisee verkkosivuillaan kuukausittain ajankohtaisia tilastoja matkustajien, laskeutumisten sekä rahdin ja postin määristä.
Toimitusjohtaja Kimmo Mäki:
Finavia uudisti strategiansa sekä toimintamallinsa syksyllä 2025. Strategian tavoitteena on kannattava kasvu ja jatkuva operatiivisen tehokkuuden parantaminen lentoliikennettä palvelevissa lentoasematoiminnoissa sekä yhtiön arvonluontimahdollisuuksien kasvattaminen kaupallisessa ja kiinteistöliiketoiminnassa lentoasemien alueilla. Strategiamme toteutus on lähtenyt tuloksekkaasti liikkeelle. Matkustajamäärät kasvoivat, ja Helsinki-Vantaan lentoaseman reittiverkosto vahvistui katsauskauden aikana. Merkittävä esimerkki on maaliskuussa avattu China Southern Airlinesin Peking–Helsinki-reitti, joka on ainoa Pohjoismaissa. Myös muut reittiavaukset ja monipuoliset reittiyhteydet osoittavat, että Suomen saavutettavuus ja kysyntä ovat kehittymässä myönteisesti.
Finavian lentoasemien kautta matkusti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 5,3 miljoonaa matkustajaa, mikä oli 7,8 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälinen liikenne kasvoi 8,0 prosenttia 4,0 miljoonaan matkustajaan ja kotimaan liikenne 7,2 prosenttia 1,3 miljoonaan matkustajaan.
Helsinki-Vantaan matkustajamäärä katsauskaudella oli 3,9 miljoonaa, kasvua 6,6 prosenttia. Helsinki-Vantaalla avattiin katsauskauden aikana uusi ravintola- ja myymäläalue Schengen-porttialueelle, mikä vahvistaa lentoaseman palvelutarjontaa ja parantaa matkustajakokemusta. Asiakaskokemuksen laatu sai jälleen kansainvälistä tunnustusta: Helsinki-Vantaa valittiin matkustaja-arvioihin perustuvassa ACI ASQ -vertailussa Euroopan parhaaksi kokoluokassaan ja Skytraxin World Airport Awards -palkinnoissa Pohjois-Euroopan parhaaksi. Saamamme tunnustukset ovat meille tärkeä kannustin jatkaa määrätietoista kehitystyötä ja rakentaa matkustajille entistä parempia lentoasemakokemuksia.
Alueellisten lentoasemien liikenteen kasvussa erityisesti pohjoisen lentoasemien rooli korostui. Rovaniemen, Kittilän, Ivalon ja Kuusamon lentoasemilla matkustajia oli melkein miljoona eli lähes viidennes koko Finavian matkustajamäärästä ensimmäisellä neljänneksellä. Rovaniemellä matkustajamäärä kasvoi 19,0 prosenttia yli puoleen miljoonaan matkustajaan ja Kuusamossa 10,2 prosenttia lähes sataantuhanteen matkustajaan. Matkustajamäärän kasvu kuvastaa kansainvälisen liikenteen positiivista kehitystä. Rovaniemellä ja Kuusamossa on onnistuneesti pystytty pidentämään talvimatkailukautta myös joulunajan matkustussesongin jälkeen.
Strategiansa mukaisesti yhtiö hakee kasvua myös kaupallisesta ja kiinteistöliiketoiminnasta kokonaisuutena. Tavoitteena on monipuolistaa arvonluontimahdollisuuksia lentoliikenteen tuottojen lisäksi ja kartoittaa aktiivisesti uusia kasvumahdollisuuksia lentoasema-alueiden kokonaisvaltainen arvonnousu huomioiden. Uusi kaupallisen ja kiinteistökehityksen toimintamalli on jalkautettu ja Avia Real Estaten integraatio on toteutettu, mikä parantaa kykyämme kehittää lentoasema-alueita ja tarjottavia palveluita kokonaisvaltaisesti. Maaliskuussa 2026 kasvatimme omistusosuuttamme 80 prosenttiin yhdeksässä Helsinki-Vantaan lähialueen maa-alueita omistavassa yhtiössä. Muutoksella on vähäinen vaikutus konsernin taseeseen ja tulokseen, mutta yrityskauppa vahvistaa mahdollisuuksia kokonaisvaltaisempaan kiinteistökehitykseen.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Finavia on raportoinut vuoden 2025 aikana Avia Real Estate Oy:n oikaisuvaatimuksesta Verohallinnon päätökseen koskien Avia Real Estate Oy:n vuoden 2024 verotusta. Verotuksen oikaisulautakunta hyväksyi helmikuussa 2026 Avia Real Estate Oy:n oikaisuvaatimuksen. Katsauskauden jälkeen huhtikuussa 2026 Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on valittanut verotuksen oikaisulautakunnan päätöksestä. Epävarmuuden vuoksi hyväksytyn oikaisuvaatimuksen mukaista erää ei ole tuloutettu.
Näkymät 2026 (täsmennetty 4.5.2026)
Finavia-konserni vahvistaa aiemmat näkymänsä ja arvioi vuoden 2026 liikevaihdon olevan vuotta 2025 korkeampi, mikä perustuu nykyiseen näkemykseen lentoliikenteen kehityksestä. Liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoden 2026 aikana. Finavia-konserni arvioi vuonna 2026 liikevaihdon olevan 460–490 miljoonaa euroa ja liiketuloksen olevan 40–60 miljoonaa euroa.
Lentoliikenteen arvioidaan kasvavan vuoden 2026 aikana, mutta globaalin toimintaympäristön arvioidaan pysyvän epävarmana. Näkymiä varjostaa geopoliittisen epävarmuuden lisäksi polttoainemarkkinan herkkyys, joka voi vaikuttaa liikenne-ennusteisiin ja koko toimialan kehitykseen. Finavian lentoasemilla polttoaineen saatavuus on tällä hetkellä vakaa.
Muita keskeisiä näkymiin vaikuttavia epävarmuustekijöitä ovat maailmanpoliittiset kriisit ja epävakaus, Venäjän ilmatilan käyttökiellon vaikutukset sekä lentomatkustuksen kysynnän kehitys. Erityisesti Venäjän ilmatilan käyttökiellon vaikutukset hidastavat lentoliikenteen kehittymistä. Makrotalouden kehitys vaikuttaa sekä kuluttajien matkustushalukkuuteen että organisaatioiden päätöksiin liikematkustamisesta.
FINAVIA OYJ
Viestintä
Yhteyshenkilöt
Finavia media desk ma-pe klo 9-16Puh:+358 (0)20 708 2002comms@finavia.fi
Tietoa lentoasemayhtiö Finaviasta
Lentoasemayhtiö Finavia johtaa ja kehittää 20 lentoasemaa Suomessa. Sujuvat ja laadukkaat palvelut lentoyhtiöille ja matkustajille ovat meille sydämen asia. Kehitämme Suomen saavutettavuutta ja hyviä lentoyhteyksiä. Olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintaan edistääksemme kestävää lentomatkailua. Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 477,4 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 2 919.
Lue lisää julkaisijalta Finavia Oyj
Finavia’s business review January-March 20266.5.2026 15:28:39 EEST | Press release
Air travel at Finavia’s airports increased and Finavia’s profitability improved.
Finavian lentoasemilta sujuvat yhteydet maailmalle kesäkaudella 2026 – luvassa historiallisia avauksia2.4.2026 10:08:06 EEST | Tiedote
Finavian lentoasemilta lennetään tulevana kesänä ja syksynä suorilla lennoilla yli 140 lentoasemalle Suomessa ja maailmalla. Kesäkaudelle on luvassa useita historiallisia reittiavauksia, jotka vahvistavat Suomen saavutettavuutta.
Kuusamoon viisi uutta suoraa lentoyhteyttä talvikaudelle 2026–2027 – Air Baltic aloittaa lennot Iso-Britanniasta, Saksasta ja Latviasta25.3.2026 09:07:16 EET | Tiedote
Latvialainen lentoyhtiö airBaltic avaa uudet suorat reittilennot Kuusamoon talvikaudelle 2026–2027, ja sijoittaa yhden lentokoneistaan Kuusamon lentoasemalle vilkkaimpien talvikuukausien ajaksi. Joulukuusta 2026 maaliskuuhun 2027 Kuusamon lentoasemalta pääsee suorilla lennoilla Isoon-Britanniaan (Lontoo ja Manchester), Saksaan (Berliini ja Hampuri) sekä Latviaan (Riika).
Finavia Group's financial statement release 1 January–31 December 2025: Profit turnaround achieved − Profitable financial year result in 202524.3.2026 12:27:38 EET | Press release
Finavia Group’s result for the financial year 2025 showed a profit for the first time since the 2019. The company’s revenues and operating margin grew significantly, even though the operating environment remained challenging. In 2025, the total number of passengers on scheduled and chartered flights at Finavia’s airports was 20.4 million (19.6). The number of passengers increased by 4.4 per cent. Finavia renewed its strategy and operating model to increase its growth opportunities and value creation.
Finavia-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2025: Tuloskäänne saavutettu − voitollinen tilikauden tulos vuonna 202524.3.2026 12:25:34 EET | Tiedote
Finavia-konsernin vuoden 2025 tilikauden tulos oli voitollinen ensimmäistä kertaa vuoden 2019 jälkeen. Finavian liikevaihto ja käyttökate kasvoivat merkittävästi toimintaympäristön epävarmuuksista huolimatta. Vuonna 2025 Finavian lentoasemilla oli reitti- ja tilauslentojen matkustajia yhteensä 20,4 miljoonaa (19,6 miljoonaa). Matkustajamäärä kasvoi 4,4 prosenttia. Lisätäkseen kasvumahdollisuuksia ja liiketoimintansa laaja-alaista arvonluontia Finavia uudisti strategiansa ja toimintamallinsa.
