Finavian liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2026

Taloudellinen kehitys tammi–maaliskuu 2026 lyhyesti:

Finavian liikevaihto kasvoi 11,3 prosenttia ja oli 127,7 miljoonaa euroa (114,7).

Liiketulos oli 13,6 miljoonaa euroa (2,6), eli 10,6 prosenttia (2,2) liikevaihdosta.

Finavian lentoasemien matkustajamäärä kasvoi 7,8 prosenttia. Reitti- ja tilauslentojen matkustajia oli yhteensä 5,3 miljoonaa (4,9), joista 4,0 miljoonaa (3,7) matkusti kansainvälisillä lennoilla.

Lapin lentoasemien matkustajamäärä kasvoi erinomaisen joulusesongin jälkeen 12,0 prosenttia, ja oli tammi-maaliskuussa 1,0 miljoonaa (0,9).

Uuden strategian toteuttaminen on käynnistynyt tuloksekkaasti: Arvonluontimahdollisuuksien kasvattaminen lentoliikenteen lisäksi kaupallisessa ja kiinteistökehitysliiketoiminnassa etenee suunnitellusti.

Suluissa olevat luvut viittaavat samaan vuosineljännekseen edellisenä vuonna.

Finavia-konsernin avainluvut

Milj. euroa Q1/2026 Q1/2025 Muutos-% 2025 Liikevaihto 127,7 114,7 11,3 447,4 Helsinki-Vantaan lentoasema 47,5 42,3 12,3 180,7 Verkostolentoasemat 26,4 22,9 15,3 70,0 Kaupallinen ja kiinteistökehitys 36,9 34,2 7,9 149,8 Airpro 30,7 28,9 6,2 90,8 Muut/eliminoinnit -13,8 -13,6 -1,5 -43,9 Liiketulos 13,6 2,6 430,1 27,2 Tilikauden tulos 11,6 -3,8 404,9 7,7 Kassavirtapohjaiset investoinnit 8,2 12,8 -35,9 65,1 Taseen loppusumma 1 696,5 1 707,6 -0,7 1 663,6 Omavaraisuusaste, % 40,4 38,1 2,3 %-yks. 40,0 Henkilöstö keskimäärin, htv 2 309 2 274 1,5 2 192

*) Luvussa huomioitu investoinnit aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen.

Lentoliikenteeseen liittyvät avainluvut

Q1/2026 Q1/2025 Muutos-% Kokonaismatkustajamäärä,

milj. matkustajaa 5,3 4,9 7,8 Kotimaan lennoilla 1,3 1,2 7,2 Kansainvälisillä lennoilla 4,0 3,7 8,0 Lentojen täyttöaste, % 72,1 70,0 2,1 %-yks. Rahti, tonnia 46 203 43 302 6,7 Kaupallisten lentojen määrä 52 290 50 560 3,4 Lentoasematoimintojen täsmällisyys, % Helsinki-Vantaan lentoasema 98,5 98,6 -0,1 %-yks. Verkostolentoasemat 95,8 97,6 -1,8 %-yks.

Finavia julkaisee verkkosivuillaan kuukausittain ajankohtaisia tilastoja matkustajien, laskeutumisten sekä rahdin ja postin määristä.

Toimitusjohtaja Kimmo Mäki:

Finavia uudisti strategiansa sekä toimintamallinsa syksyllä 2025. Strategian tavoitteena on kannattava kasvu ja jatkuva operatiivisen tehokkuuden parantaminen lentoliikennettä palvelevissa lentoasematoiminnoissa sekä yhtiön arvonluontimahdollisuuksien kasvattaminen kaupallisessa ja kiinteistöliiketoiminnassa lentoasemien alueilla. Strategiamme toteutus on lähtenyt tuloksekkaasti liikkeelle. Matkustajamäärät kasvoivat, ja Helsinki-Vantaan lentoaseman reittiverkosto vahvistui katsauskauden aikana. Merkittävä esimerkki on maaliskuussa avattu China Southern Airlinesin Peking–Helsinki-reitti, joka on ainoa Pohjoismaissa. Myös muut reittiavaukset ja monipuoliset reittiyhteydet osoittavat, että Suomen saavutettavuus ja kysyntä ovat kehittymässä myönteisesti.

Finavian lentoasemien kautta matkusti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 5,3 miljoonaa matkustajaa, mikä oli 7,8 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälinen liikenne kasvoi 8,0 prosenttia 4,0 miljoonaan matkustajaan ja kotimaan liikenne 7,2 prosenttia 1,3 miljoonaan matkustajaan.

Helsinki-Vantaan matkustajamäärä katsauskaudella oli 3,9 miljoonaa, kasvua 6,6 prosenttia. Helsinki-Vantaalla avattiin katsauskauden aikana uusi ravintola- ja myymäläalue Schengen-porttialueelle, mikä vahvistaa lentoaseman palvelutarjontaa ja parantaa matkustajakokemusta. Asiakaskokemuksen laatu sai jälleen kansainvälistä tunnustusta: Helsinki-Vantaa valittiin matkustaja-arvioihin perustuvassa ACI ASQ -vertailussa Euroopan parhaaksi kokoluokassaan ja Skytraxin World Airport Awards -palkinnoissa Pohjois-Euroopan parhaaksi. Saamamme tunnustukset ovat meille tärkeä kannustin jatkaa määrätietoista kehitystyötä ja rakentaa matkustajille entistä parempia lentoasemakokemuksia.

Alueellisten lentoasemien liikenteen kasvussa erityisesti pohjoisen lentoasemien rooli korostui. Rovaniemen, Kittilän, Ivalon ja Kuusamon lentoasemilla matkustajia oli melkein miljoona eli lähes viidennes koko Finavian matkustajamäärästä ensimmäisellä neljänneksellä. Rovaniemellä matkustajamäärä kasvoi 19,0 prosenttia yli puoleen miljoonaan matkustajaan ja Kuusamossa 10,2 prosenttia lähes sataantuhanteen matkustajaan. Matkustajamäärän kasvu kuvastaa kansainvälisen liikenteen positiivista kehitystä. Rovaniemellä ja Kuusamossa on onnistuneesti pystytty pidentämään talvimatkailukautta myös joulunajan matkustussesongin jälkeen.

Strategiansa mukaisesti yhtiö hakee kasvua myös kaupallisesta ja kiinteistöliiketoiminnasta kokonaisuutena. Tavoitteena on monipuolistaa arvonluontimahdollisuuksia lentoliikenteen tuottojen lisäksi ja kartoittaa aktiivisesti uusia kasvumahdollisuuksia lentoasema-alueiden kokonaisvaltainen arvonnousu huomioiden. Uusi kaupallisen ja kiinteistökehityksen toimintamalli on jalkautettu ja Avia Real Estaten integraatio on toteutettu, mikä parantaa kykyämme kehittää lentoasema-alueita ja tarjottavia palveluita kokonaisvaltaisesti. Maaliskuussa 2026 kasvatimme omistusosuuttamme 80 prosenttiin yhdeksässä Helsinki-Vantaan lähialueen maa-alueita omistavassa yhtiössä. Muutoksella on vähäinen vaikutus konsernin taseeseen ja tulokseen, mutta yrityskauppa vahvistaa mahdollisuuksia kokonaisvaltaisempaan kiinteistökehitykseen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Finavia on raportoinut vuoden 2025 aikana Avia Real Estate Oy:n oikaisuvaatimuksesta Verohallinnon päätökseen koskien Avia Real Estate Oy:n vuoden 2024 verotusta. Verotuksen oikaisulautakunta hyväksyi helmikuussa 2026 Avia Real Estate Oy:n oikaisuvaatimuksen. Katsauskauden jälkeen huhtikuussa 2026 Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on valittanut verotuksen oikaisulautakunnan päätöksestä. Epävarmuuden vuoksi hyväksytyn oikaisuvaatimuksen mukaista erää ei ole tuloutettu.

Näkymät 2026 (täsmennetty 4.5.2026)

Finavia-konserni vahvistaa aiemmat näkymänsä ja arvioi vuoden 2026 liikevaihdon olevan vuotta 2025 korkeampi, mikä perustuu nykyiseen näkemykseen lentoliikenteen kehityksestä. Liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoden 2026 aikana. Finavia-konserni arvioi vuonna 2026 liikevaihdon olevan 460–490 miljoonaa euroa ja liiketuloksen olevan 40–60 miljoonaa euroa.

Lentoliikenteen arvioidaan kasvavan vuoden 2026 aikana, mutta globaalin toimintaympäristön arvioidaan pysyvän epävarmana. Näkymiä varjostaa geopoliittisen epävarmuuden lisäksi polttoainemarkkinan herkkyys, joka voi vaikuttaa liikenne-ennusteisiin ja koko toimialan kehitykseen. Finavian lentoasemilla polttoaineen saatavuus on tällä hetkellä vakaa.

Muita keskeisiä näkymiin vaikuttavia epävarmuustekijöitä ovat maailmanpoliittiset kriisit ja epävakaus, Venäjän ilmatilan käyttökiellon vaikutukset sekä lentomatkustuksen kysynnän kehitys. Erityisesti Venäjän ilmatilan käyttökiellon vaikutukset hidastavat lentoliikenteen kehittymistä. Makrotalouden kehitys vaikuttaa sekä kuluttajien matkustushalukkuuteen että organisaatioiden päätöksiin liikematkustamisesta.

FINAVIA OYJ

Viestintä

Siirry tästä Finavian taloussivuille.

Kuvia median käyttöön saa Finavian aineistopankista.