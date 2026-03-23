Puukiipeilyn SM-kilpailut 22.-23.5.2026 Helsingissä

8.5.2026 11:29:49 EEST | Viherympäristöliitto ry | Kutsu

Puiden latvuksiin rakennetut kisaradat vaativat kilpailijoilta ketteryyttä ja kylmiä hermoja, sillä aikaa on niukasti, eikä korkean paikan työssä saa hosua. 

Arboristi kiiepilemässä puun latvustossa Puukiipeilyn SM-kisoissa.
Kilpailija puussa Puukiipeilyn SM-kisoissa. Kuva: Akseli Aalto

Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhlaa ja järjestää Puukiipeilyn SM-kilpailut 22.-23.5.2026 Hesperianpuistossa Helsingissä. Kisatapahtuma kokoaa yhteen puukiipeilyn ammattilaiset ja opiskelijat oppimaan toisiltaan sekä kannustamaan toisiaan.

Yhdysvaltalaisen ISA:n (International Society of Arboriculture) järjestämät kansainväliset puukiipeilykilpailut (ITCC eli International Tree Climbing Championships) on tänä päivänä hyvin kansainvälinen tapahtuma, jossa maailman parhaat kiipeilijät kohtaavat ja parhaita kiipeily- ja työtekniikoita testataan. Suomenmestaruuskilpailuissa (FTCC) noudatetaan ISA:n kilpailusääntöjä. SM-kisoissa menestyneillä kilpailijoilla onkin mahdollisuus päästä edustamaan Suomea puukiipeilyn EM- ja MM-kisoihin.

Ohjelma

PERJANTAI 22.5.2026
SM-KARSINTAKILPAILUN OHJELMA

  • 09:00  SM-puukiipeilykilpailujen 2026 avaus
  • 09:20  Ryhmiin jakaantuminen
  • 10:00  Kilpailu alkaa
  • 16:30  Päivän tulokset julkistetaan
     

LAUANTAI 23.5.2026
SM-FINAALIKILPAILUN OHJELMA

  • 09:00  Finaalikilpailun avaus
  • 09:15  Sääntöihin ja tehtäväkohteeseen tutustuminen
  • 10:00  Kilpailu alkaa
  • 16:30  Tulosten julkistaminen ja palkintojen jako

Paikka

Hesperianpuisto, Mannerheimintie 40, 00260 Helsinki

Puukiipeilyn SM-kisat ovat yleisölle avoin ja maksuton tapahtuma, joka ei vaadi ennakkoilmoittautumista.

Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry on Viherympäristöliiton jäsenyhdistys. 
Lue lisää: suomenpuunhoidonyhdistys.fi

Viherympäristöliitto on viheralan valtakunnallinen keskusjärjestö, joka edustaa Suomen viheralan ammattilaisia kaavoituksesta suunnitteluun, rakentamiseen, kunnossapitoon sekä alan taimituotantoon ja opetustoimintaan. Liiton tärkeimpiä tehtäviä ovat viheralan ammatillinen kehittäminen ja ammattialan tunnetuksi tekeminen. 

Kokoamme eri toimijat työskentelemään yhdessä vihreän ja toimivan elinympäristön puolesta.

