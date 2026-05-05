Yhden varaan ei voi enää rakentaa – monialaisuus tekee maatilasta kestävän





Monialaisuus ei ole enää valinta, vaan välttämättömyys monelle maatilalle, sanoo TREASoURcE-hankkeen projektipäällikkö Riina Kärki MTK:sta.

Monipuolistaminen tuo turvaa ja uusia tuloja

Yksi tulonlähde ei enää riitä. Kun kasvinviljelyn rinnalle tuodaan esimerkiksi kotieläintuotantoa, uusiutuvaa energiaa tai palveluja, riski pienenee ja mahdollisuudet kasvavat. Samalla maaseudulle syntyy uutta liiketoimintaa: matkailua, datakeskuksia ja palveluita, jotka hyödyntävät paikallisia resursseja.

Monipuolistaminen ei ole vain riskien hajauttamista, vaan aktiivista uusien tulonlähteiden rakentamista, Kärki korostaa.

Monialaisuus on kilpailuetu

Monipuolistaminen ei ole vain lisätoimintaa, vaan se on tapa rakentaa uusia arvoketjuja. Maatila voi olla samanaikaisesti tuottaja, energiantuottaja ja palveluntarjoaja. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, mutta oma rooli osana verkostoa on löydettävä.

Yhteistyö ratkaisee. Resurssien jakaminen, kumppanuudet ja yhteiset ratkaisut avaavat mahdollisuuksia, joita yksin ei saavuteta.

Yhteistyössä syntyy ratkaisuja, jotka eivät olisi mahdollisia yksittäiselle toimijalle, Kärki sanoo.

Kiertotalous ja uudet ratkaisut

Sivuvirrat eivät ole jätettä, vaan raaka-ainetta. Biomassat, lanta ja ylijäämät voidaan jalostaa energiaksi, lannoitteiksi ja uusiksi tuotteiksi. Samalla syntyy säästöjä, uusia tuloja ja vähemmän riippuvuutta ulkopuolisista panoksista.

Useampi tulovirta tarkoittaa parempaa kestokykyä muutoksessa. Uudistuminen vaatii myös kokeiluja ja datan hyödyntämistä. Parhaat ideat syntyvät usein eri alojen rajapinnoissa.

Innovaatioita syntyy, kun uskalletaan kokeilla ja yhdistää eri alojen osaamista, Kärki toteaa.

Nyt on aika toimia

Hyvä idea ei riitä, jos kukaan ei tiedä siitä. KiertoaSuomesta.fi tarjoaa alustan, jossa voi tuoda esiin sivuvirtoja, palveluja ja yhteistyötarpeita. Usein ratkaisu löytyy läheltä, kunhan se tehdään näkyväksi.

Usein kiertotalouden ratkaisut ovat jo olemassa. Ne täytyy vain löytää ja tuoda yhteen, Kärki muistuttaa.

Monialaisuus ei ole enää vaihtoehto, vaan edellytys elinvoimaiselle maaseudulle. Ne, jotka uskaltavat monipuolistaa ja tehdä yhteistyötä, rakentavat tulevaisuuden voittajia.

KiertoaSuomesta.fi



KiertoaSuomesta.fi on matalan kynnyksen alusta, jossa voi tehdä ilmoituksen esimerkiksi:

• myytävistä tai hyödynnettävistä sivuvirroista ja materiaaleista

• tarjottavista palveluista, koneista tai osaamisesta

• yhteistyö- ja kumppanuustarpeista

• raaka-aine- tai resurssitarpeista



Ilmoituksen tekeminen ei sido mihinkään, mutta lisää toiminnan näkyvyyttä ja voi avata uusia yhteistyömahdollisuuksia.