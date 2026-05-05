Yhden varaan ei voi enää rakentaa – monialaisuus tekee maatilasta kestävän
6.5.2026 15:31:45 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Artikkeli
Maatalous on murroksessa. Yhteen tuotantosuuntaan nojaava tila on yhä useammin haavoittuva taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti. Tulevaisuuden menestys syntyy monipuolistamisesta, monialaisuudesta sekä yhteistyöstä ja jatkuvasta uudistumisesta.
Monialaisuus ei ole enää valinta, vaan välttämättömyys monelle maatilalle, sanoo TREASoURcE-hankkeen projektipäällikkö Riina Kärki MTK:sta.
Monipuolistaminen tuo turvaa ja uusia tuloja
Yksi tulonlähde ei enää riitä. Kun kasvinviljelyn rinnalle tuodaan esimerkiksi kotieläintuotantoa, uusiutuvaa energiaa tai palveluja, riski pienenee ja mahdollisuudet kasvavat. Samalla maaseudulle syntyy uutta liiketoimintaa: matkailua, datakeskuksia ja palveluita, jotka hyödyntävät paikallisia resursseja.
Monipuolistaminen ei ole vain riskien hajauttamista, vaan aktiivista uusien tulonlähteiden rakentamista, Kärki korostaa.
Monialaisuus on kilpailuetu
Monipuolistaminen ei ole vain lisätoimintaa, vaan se on tapa rakentaa uusia arvoketjuja. Maatila voi olla samanaikaisesti tuottaja, energiantuottaja ja palveluntarjoaja. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, mutta oma rooli osana verkostoa on löydettävä.
Yhteistyö ratkaisee. Resurssien jakaminen, kumppanuudet ja yhteiset ratkaisut avaavat mahdollisuuksia, joita yksin ei saavuteta.
Yhteistyössä syntyy ratkaisuja, jotka eivät olisi mahdollisia yksittäiselle toimijalle, Kärki sanoo.
Kiertotalous ja uudet ratkaisut
Sivuvirrat eivät ole jätettä, vaan raaka-ainetta. Biomassat, lanta ja ylijäämät voidaan jalostaa energiaksi, lannoitteiksi ja uusiksi tuotteiksi. Samalla syntyy säästöjä, uusia tuloja ja vähemmän riippuvuutta ulkopuolisista panoksista.
Useampi tulovirta tarkoittaa parempaa kestokykyä muutoksessa. Uudistuminen vaatii myös kokeiluja ja datan hyödyntämistä. Parhaat ideat syntyvät usein eri alojen rajapinnoissa.
Innovaatioita syntyy, kun uskalletaan kokeilla ja yhdistää eri alojen osaamista, Kärki toteaa.
Nyt on aika toimia
Hyvä idea ei riitä, jos kukaan ei tiedä siitä. KiertoaSuomesta.fi tarjoaa alustan, jossa voi tuoda esiin sivuvirtoja, palveluja ja yhteistyötarpeita. Usein ratkaisu löytyy läheltä, kunhan se tehdään näkyväksi.
Usein kiertotalouden ratkaisut ovat jo olemassa. Ne täytyy vain löytää ja tuoda yhteen, Kärki muistuttaa.
Monialaisuus ei ole enää vaihtoehto, vaan edellytys elinvoimaiselle maaseudulle. Ne, jotka uskaltavat monipuolistaa ja tehdä yhteistyötä, rakentavat tulevaisuuden voittajia.
KiertoaSuomesta.fi
KiertoaSuomesta.fi on matalan kynnyksen alusta, jossa voi tehdä ilmoituksen esimerkiksi:
• myytävistä tai hyödynnettävistä sivuvirroista ja materiaaleista
• tarjottavista palveluista, koneista tai osaamisesta
• yhteistyö- ja kumppanuustarpeista
• raaka-aine- tai resurssitarpeista
Ilmoituksen tekeminen ei sido mihinkään, mutta lisää toiminnan näkyvyyttä ja voi avata uusia yhteistyömahdollisuuksia.
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Maanomistajan omaisuudensuoja ei toteudu riittävästi – lakiin tarvitaan korjauksia5.5.2026 12:33:05 EEST | Tiedote
MTK kritisoi uutta yhdyskuntakehittämislain lakiluonnosta, joka jättää maanomistajan omaisuudensuojan liian heikoksi. MTK:n mukaan esitys ylläpitää nykytilaa, jossa pakkolunastusta voidaan käyttää liian kevyin perustein ja maanomistajan asema jää turvattomaksi. Lainsäädäntöä on muutettava.
MTK:n Hemmilä: Ruokamarkkinoiden reagoitava nopeasti Iranin sodan synnyttämään kustannuskriisiin28.4.2026 12:51:10 EEST | Tiedote
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) puheenjohtaja Tero Hemmilä vaatii koko ruokaketjussa nopeita toimia Iranin sodan aiheuttaman kustannuskriisin hillitsemiseksi maataloudessa. Hallituksen kehysriihi ei tarjonnut ratkaisuja tilanteeseen, joka heijastuu jo suoraan kotimaiseen ruoantuotantoon. Sen takia markkinoiden on reagoitava.
Jokakeväinen puheenaihe: miksi lantaa levitetään?23.4.2026 12:29:44 EEST | Tiedote
Kevät tuo tullessaan valon, sulavat pellot ja monille myös tutun tuoksun. Lannan haju jakaa mielipiteitä, mutta yleensä se viipyy ilmassa vain hetken. Sitä vastoin vaikutukset ulottuvat pitkälle kasvukauteen ja koko ruoantuotantoon. Peltojen lannoitus onkin yksi kevään olennaisimmista – ja myös positiivisimmista – maatalouden merkeistä.
Kehysriihi ei tuonut ratkaisuja maatalouden kustannuskriisiin, metsäsektori unohtui22.4.2026 22:51:50 EEST | Tiedote
Hallituksen kehysriihi ei löytänyt vastauksia maatalouden akuuttiin kustannuskriisiin. Energiaveron palautukseen kahdeksi vuodeksi tehty 10 miljoonan euron korotus ei korjaa tilannetta, jossa satojen miljoonien eurojen kustannusnousut lannoitteisiin ja polttoaineisiin kasaantuvat nopeasti maatiloille. On pettymys, ettei hallitus vastannut MTK:n esitykseen 100 miljoonan euron kriisituesta.
Metsänhoitoyhdistykset uudistavat puukaupan ja metsänomistamisen palveluita22.4.2026 17:00:00 EEST | Tiedote
Metsänhoitoyhdistys-ketjussa kehitetään palveluja niin, että ne vastaavat entistä paremmin tämän päivän metsänomistajien tarpeisiin. Uudistusten ytimessä ovat metsänomistajan tavoitteet. Metsänhoitoyhdistyksissä halutaan varmistaa, että jokainen metsänomistaja saa aiempaa paremmin tietoa erilaisista vaihtoehdoista, niiden vaikutuksista ja siitä, mikä ratkaisu sopii juuri omaan tilanteeseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme