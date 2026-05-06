Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelmasta rahoitusta Jyväskylän yliopistoon
6.5.2026 15:36:44 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Suomen Akatemia on myöntänyt Jyväskylän yliopiston tutkijoille rahoitusta Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelmasta (ACTIVE). Rahoituksen saivat professori Riikka Kivelä ja yliopistotutkija Anna-Katriina Salmikangas liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.
Riikka Kivelän hanke, jossa tutkitaan liikunnan terveyshyötyjen mekanismeja lihavuudessa ja kardiometabolisissa sairauksissa sai 450 000 euron rahoituksen kaudelle 1.9.2026–31.8.2029.
Tutkimuksessa selvitetään liikunnan terveysvaikutusten mekanismeja ja fyysisiä ja psyykkisiä terveyshyötyjä ylipainoisilla potilailla. Tutkimus toteutetaan osana potilaiden normaalia hoitoa Liikuntalääketieteen poliklinikalla Keski-Suomen keskussairaala Novassa.
"Pyrimme myös löytämään uusia biomarkkereita, joilla voidaan mitata ja arvioida liikuntahoidon tehokkuutta osana lääketieteellistä hoitoa. Tavoitteenamme on tuottaa vahvaa tieteellistä näyttöä yksilöllisestä hoidosta liikunnan avulla, jota voivat hyödyntää terveydenhuollon ammattilaiset, poliittiset päätöksentekijät, potilasjärjestöt sekä yksittäiset kansalaiset", Kivelä kertoo.
Anna-Katriina Salmikangas on mukana hankekokonaisuudessa, jossa tutkitaan hyvää hallintoa urheilussa. Hanke tuottaa käytännön suosituksia läpinäkyvämmän ja vastuullisemman urheiluhallinnon edistämiseksi. Yhteistyössä Turun ja Tampereen yliopistojen kanssa toteutettava hanke sai yhteensä 655 000 euron rahoituksen.
Tutkimushankkeessa selvitetään, miten urheilun niin sanotut hyvän hallinnon periaatteet vaikuttavat eri toimijoihin – urheilijoihin, seuroihin, lajiliittoihin ja viranomaisiin.
"Tulokset auttavat päättäjiä, lajiliittoja ja seuroja kehittämään urheilua tavalla, joka edistää eettisyyttä, tasa-arvoa ja sekä urheilijoiden että koko yhteiskunnan hyvinvointia", Salmikangas lupaa.
Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelmassa (ACTIVE) myönnettiin tänä vuonna rahoitusta yhteensä 2,45 miljoonaa euroa neljälle erillishankkeelle ja yhdelle hankekokonaisuudelle. Ohjelma edistää fyysiseen aktiivisuuteen, liikuntaan ja urheiluun liittyvän tutkimuksen laatua, uusiutumista ja vaikuttavuutta. Hakemuksia saatiin tällä kertaa 49, ja rahoitusta haettiin lähes 24,4 miljoonalla eurolla.
Lisätietoja:
Riikka Kivelä, puh. +358 40 5968961, riikka.m.kivela@jyu.fi
Anna-Katriina Salmikangas, puh. +358 40 805 3970, anna-katriina.salmikangas@jyu.fi
Suomen Akatemian tiedote: https://www.aka.fi/tietoa-suomen-akatemiasta/ajankohtaista/tiedotteet-ja-uutiset/2026/rahoituspaatokset-liikuntatutkimuksen-hankkeille-tehty/
Yhteyshenkilöt
Katri LehtovaaraViestinnän asiantuntija, Liikuntatieteellinen tiedekuntaPuh:+358504750815katri.lehtovaara@jyu.fi
