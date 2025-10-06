Certegosta vuoden turvaurakoitsija 2026

Valinta julkistettiin yhdistyksen vuosikokouksessa Helsingissä 24. huhtikuuta.Tunnustus myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa Certego Oy:lle. Valinnan tekivät Turvaurakoitsijat ry:n yhteistoimintajäsenet, ja päätöksen taustalla olivat yrityksen vahva uudistuminen, toiminnan kehitys sekä laaja-alainen osaaminen turvallisuuspalveluissa.Valintaperusteiden mukaan Certego on viime vuosina uudistanut toimintaansa määrätietoisesti ja tuonut alalle uudenlaista näkökulmaa. Yritys on osoittanut tasokasta ja kehittyvää tekemistä sekä laajentanut osaamisaluettaan merkittävästi.– Certego on hyvä esimerkki turvaurakointiyrityksestä, joka on onnistunut yhdistämään kasvun, laadun ja vastuullisuuden. Yrityksessä näkyy vahva tekemisen meininki ja useita onnistumisia eri osa-alueilla, Turvaurakoitsijat ry:stä todetaan.Yrityksen vahvuuksiin kuuluu myös kattava palveluvalikoima, joka ulottuu koko Suomen alueelle. Lisäksi Certego on kehittynyt viime vuosien aikana sekä taloudellisesti että toiminnallisesti.Valinnassa painotettiin myös vastuullisuutta, joka on keskeinen osa yrityksen toimintaa.Vuoden turvaurakoitsija -tunnustuksella Turvaurakoitsijat ry haluaa nostaa esiin alan yrityksiä, jotka edistävät turvallisuusalan laatua, osaamista ja vastuullisuutta sekä toimivat esimerkkeinä koko toimialalle.