Certegosta vuoden turvaurakoitsija 2026
6.5.2026 15:54:24 EEST | Turvaurakoitsijat ry | Tiedote
Turvaurakoitsijat ry on valinnut Certego Oy:n Vuoden turvaurakoitsijaksi 2026.
Valinta julkistettiin yhdistyksen vuosikokouksessa Helsingissä 24. huhtikuuta.Tunnustus myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa Certego Oy:lle. Valinnan tekivät Turvaurakoitsijat ry:n yhteistoimintajäsenet, ja päätöksen taustalla olivat yrityksen vahva uudistuminen, toiminnan kehitys sekä laaja-alainen osaaminen turvallisuuspalveluissa.Valintaperusteiden mukaan Certego on viime vuosina uudistanut toimintaansa määrätietoisesti ja tuonut alalle uudenlaista näkökulmaa. Yritys on osoittanut tasokasta ja kehittyvää tekemistä sekä laajentanut osaamisaluettaan merkittävästi.– Certego on hyvä esimerkki turvaurakointiyrityksestä, joka on onnistunut yhdistämään kasvun, laadun ja vastuullisuuden. Yrityksessä näkyy vahva tekemisen meininki ja useita onnistumisia eri osa-alueilla, Turvaurakoitsijat ry:stä todetaan.Yrityksen vahvuuksiin kuuluu myös kattava palveluvalikoima, joka ulottuu koko Suomen alueelle. Lisäksi Certego on kehittynyt viime vuosien aikana sekä taloudellisesti että toiminnallisesti.Valinnassa painotettiin myös vastuullisuutta, joka on keskeinen osa yrityksen toimintaa.Vuoden turvaurakoitsija -tunnustuksella Turvaurakoitsijat ry haluaa nostaa esiin alan yrityksiä, jotka edistävät turvallisuusalan laatua, osaamista ja vastuullisuutta sekä toimivat esimerkkeinä koko toimialalle.
Yhteyshenkilöt
Ona GardemeisterTurvaurakoitsijat ryPuh:0447333114ona@turvaurakoitsijat.fi
Tuomas PitkänenCertego OyPuh:0401804320tuomas.pitkanen@certego.fi
Turvaurakoitsijat ry mukana FinnSecissä – teknologia, vastuullisuus ja resilienssi turvallisuuden avaintekijöinä 20256.10.2025 14:02:22 EEST | Tiedote
Turvaurakoitsijat ry on mukana FinnSec 2025 -tapahtumassa 8.–9.10.2025 Helsingin Messukeskuksessa. FinnSec kokoaa turvallisuusteknologian ja -palveluiden ammattilaiset sekä yritysjohdon tutustumaan alan ajankohtaisiin trendeihin ja ratkaisuihin, päivittämään tietonsa ja verkostoitumaan. Osastollamme 6 a 70 pääset tutustumaan jäsenyritystemme monipuolisiin palveluihin ja ajankohtaisiin turvatekniikan ratkaisuihin. Esittelemme myös uuden työkalun, joka varmistaa, että oviautomatiikkaprojektit toteutetaan alusta loppuun turvallisesti, oikein ja standardien mukaisesti.
Yksityinen turvallisuusala tarvitsee ammatillista aikuiskoulutusta13.6.2025 08:51:34 EEST | Tiedote
Turvallisuusala on Suomessa osa kriittistä infrastruktuuria ja keskeinen osa kansallista kokonaisturvallisuutta sekä huoltovarmuutta. Me, Turva-alan yrittäjät ry, Turvaurakoitsijat ry sekä Suomen Vartioiliikkeiden liitto kannamme syvää huolta jäsenyritystemme tulevaisuudesta tilanteessa, jossa alallemme elintärkeitä koulutuskanavia ollaan heikentämässä. Olemme eilen 12.6.2025 lähettäneet alla näkyvän kirjelmän opetusministeri Adlercreutzille, työministeri Marttiselle sekä sivistysvaliokunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ja valtionvarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle.
Turvaurakoitsijat ry:n 55-vuotisjuhlakokous16.4.2025 12:15:26 EEST | Tiedote
Turvaurakoitsijat ry juhli 55-vuotista taivaltaan – turvallisuusalan kehitys jatkuu vahvana digitalisaation ja kyberuhkien aikakaudella Turvaurakoitsijat ry kokosi jäsenensä, yhteistyökumppanit ja sidosryhmät juhlistamaan yhdistyksen 55-vuotista taivalta Clarion Hotel Helsinki Airportiin 11.4.2025. Juhlavuoden kokouksessa huomioitiin merkittäviä toimijoita, katsottiin alan kehityskaarta – ja suunnattiin katse tulevaisuuteen. Tapahtumassa oli ennätysmäärä osallistujia niin päivätapahtumassa kuin illallisellakin
Koulutusleikkaukset uhkaavat turvallisuusalan tulevaisuutta4.2.2025 10:36:19 EET | Tiedote
Kukaan ei ole lukkoseppä syntyessään – koulutusleikkaukset uhkaavat turvallisuusalan tulevaisuutta
