Vaasan kaupunki - Vasa stad

Osa Ratakadusta on suljettu tilapäisesti 18.5. alkaen

7.5.2026 10:02:40 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Ratakadun toinen ajokaista pääkirjastolta rautatieasemalle päin ajaessa suljetaan saneeraustöiden ajaksi 18.-29.5.2026. Toiseen suuntaan kulkeva ajokaista pysyy lähes normaalissa käytössä eikä työ vaikuta kävelijöihin ja pyöräilijöihin.

Ratakatu Kirjastonkadun risteyksestä rautatieasemalle päin.
Kuva: Vaasan kaupunki / Alina Sydänlammi

Vaasan Vesi tekee Ratakadulla, Kirjastonkadun ja Pitkänkadun välisellä osuudella, kaivutöitä kahden viikon ajan. Työn ajaksi katuosuuden toinen ajokaista suljetaan turvallisuuden vuoksi. Autoliikenne ohjataan Kirjastonkadun risteyksestä kiertoreitille Kauppapuistikon ja Hietasaarenkadun kautta. Vastakkainen kaista rautatieasemalta pääkirjastolle päin on normaalisti käytössä alennetulla nopeusrajoituksella.

Ajokaistan lisäksi Pitkäkatu-Ratakatu-risteysalueen suojatie on poissa käytöstä, ja risteyksen liikennevalot vilkkuvat keltaisena töiden ajan. Suojatietä lukuun ottamatta pyöräilijät ja kävelijät pääsevät kulkemaan normaalisti.

Joukkoliikenteen linja 4V Gerbystä päin ajaa poikkeusreittiä Kirkkopuistikon, Hietasaarenkadun ja Pitkäkadun kautta työn ajan. Ratakadun sulkeminen ei kuitenkaan vaikuta linjan pysäkkeihin.

Avainsanat

vaasan kaupunkiliikennejoukkoliikennelifti

Yhteyshenkilöt

Liikennejärjestelyihin liittyvät kysymykset: Jori Löfbacka, liikennejärjestelypäällikkö, Vaasan kaupunki
jori.lofbacka@vaasa.fi, 040 354 3494

Saneeraukseen liittyvät kysymykset: Markus Lehmuste, verkostomestari, Vaasan Vesi
markus.lehmuste@vaasa.fi, 040 725 0650

Kuvat

Ratakatu Kirjastonkadun risteyksestä rautatieasemalle päin.
Kuva: Vaasan kaupunki / Alina Sydänlammi
Lataa

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye