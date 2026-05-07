Osa Ratakadusta on suljettu tilapäisesti 18.5. alkaen
7.5.2026 10:02:40 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Ratakadun toinen ajokaista pääkirjastolta rautatieasemalle päin ajaessa suljetaan saneeraustöiden ajaksi 18.-29.5.2026. Toiseen suuntaan kulkeva ajokaista pysyy lähes normaalissa käytössä eikä työ vaikuta kävelijöihin ja pyöräilijöihin.
Vaasan Vesi tekee Ratakadulla, Kirjastonkadun ja Pitkänkadun välisellä osuudella, kaivutöitä kahden viikon ajan. Työn ajaksi katuosuuden toinen ajokaista suljetaan turvallisuuden vuoksi. Autoliikenne ohjataan Kirjastonkadun risteyksestä kiertoreitille Kauppapuistikon ja Hietasaarenkadun kautta. Vastakkainen kaista rautatieasemalta pääkirjastolle päin on normaalisti käytössä alennetulla nopeusrajoituksella.
Ajokaistan lisäksi Pitkäkatu-Ratakatu-risteysalueen suojatie on poissa käytöstä, ja risteyksen liikennevalot vilkkuvat keltaisena töiden ajan. Suojatietä lukuun ottamatta pyöräilijät ja kävelijät pääsevät kulkemaan normaalisti.
Joukkoliikenteen linja 4V Gerbystä päin ajaa poikkeusreittiä Kirkkopuistikon, Hietasaarenkadun ja Pitkäkadun kautta työn ajan. Ratakadun sulkeminen ei kuitenkaan vaikuta linjan pysäkkeihin.
Yhteyshenkilöt
Liikennejärjestelyihin liittyvät kysymykset: Jori Löfbacka, liikennejärjestelypäällikkö, Vaasan kaupunki
jori.lofbacka@vaasa.fi, 040 354 3494
Saneeraukseen liittyvät kysymykset: Markus Lehmuste, verkostomestari, Vaasan Vesi
markus.lehmuste@vaasa.fi, 040 725 0650
Tillfällig gatuavstängning på en del av Bangatan från 18 maj7.5.2026 10:03:40 EEST | Pressmeddelande
Bangatans ena körfil, från huvudbiblioteket till järnvägsstationen, stängs för saneringsarbete 18–29.5.2026. Den andra körfilen är i normal användning och arbetet påverkar inte fotgängare och cyklister.
