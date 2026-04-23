Kymenlaakson lavarunomestaria haetaan Runoklubilla 12.5.
6.5.2026 16:03:03 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote
Tiistaina 12. päivä toukokuuta Kotkan Pub Albertissa (Kotkankatu 9) pidettävällä runoklubilla järjestetään Lavarunouden SM-karsinta klo 19.00 alkaen. Kilpailuun voi ilmoittautua klo 18.00 lähtien paikan päällä.
Kotkan osakilpailun voittaja pääsee edustamaan Kotkan Runoklubia tänä vuonna Euroopan Kulttuuripääkaupunkina toimivan Oulun Muusajuhlilla järjestettävässä Lavarunouden SM-finaalissa 22. päivä elokuuta.
Poetry Slam-säännöt säännöt löytyvät: https://fi.wikipedia.org/wiki/Runopuulaaki
Runoklubin järjestelyistä vastaavat Pub Albert & Eduard, Aviador Kustannus ja Kustantamo etc.
Vesa TompuriKustantajaAviador KustannusPuh:+358 50 591 6059vesa@aviador.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu@aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
